Terrible coup dur pour Tidiane Naham, parti pour une deuxième saison presque blanche avec Angers

La saison 2026-2027 de Tidiane Naham a pris fin quasiment avant d’avoir commencé. Le jeune joueur de l’Étoile Angers Basket souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou, comme l’indique Ouest-France. Une blessure qui va l’éloigner des parquets sur la durée et lui faire vivre une deuxième saison très largement blanche consécutive.

Le coup est particulièrement difficile pour un joueur qui devait poursuivre sa progression cette année au sein de son club formateur. En juin dernier, Angers avait annoncé son maintien dans l’effectif pour l’exercice 2026-2027, après deux saisons au cours desquelles il avait commencé à trouver une place auprès de l’équipe première.

Né le 6 avril 2005 et mesurant 1,91 m, Tidiane Naham peut évoluer sur les postes 1 et 2.

Une progression déjà freinée la saison dernière

Cette nouvelle blessure intervient après un exercice 2025-2026 déjà très largement perturbé. Tidiane Naham n’avait pu participer qu’à quatre rencontres de Nationale 1, pour environ 10 minutes de jeu par match. Il avait alors compilé 1 point, 0,3 rebond et 1,3 passe décisive de moyenne.

PROFIL JOUEUR Tidiane NAHAM Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 21 ans (06/04/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 3 #219 REB 1 #226 PD 0 #248

La saison précédente, en 2024-2025, il avait disputé 16 rencontres de NM1 avec Angers. Son parcours avec l’équipe première commençait ainsi progressivement à prendre forme après plusieurs années au sein de la structure angevine.

Lorsqu’il avait annoncé sa présence dans le groupe 2026-2027, l’EAB avait d’ailleurs mis en avant son statut de joueur formé au club et son attachement au projet. Cette saison devait constituer une nouvelle étape dans son développement.

Deux saisons quasiment perdues à seulement 21 ans

Cette blessure au genou vient donc repousser encore cette progression. Un coup dur pour un joueur particulièrement apprécié dans l'environnement du club.

Pour Tidiane Naham, l’enjeu dépasse désormais largement cette saison : il s’agira avant tout de mener sa rééducation jusqu’à son terme avant de pouvoir reprendre le fil d’une carrière dont les deux derniers exercices auront été fortement marqués par les blessures.