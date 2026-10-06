Grosse impression des Choletais qui écrasent Holon en ouverture de la BCL !

C’est un bien meilleur match d’ouverture que la saison dernière. Alors que Cholet Basket avait ouvert sa saison 2025 de BCL par une défaite de 19 points du côté de Badalone, c’est quasiment l’inverse qu’il s’est produit cette année.Face à un adversaire qu’ils connaissent bien en la personne de l’Hapoel Holon (1-1 dans les confrontations la saison dernière), les s n’ont pas fait dans le détail.

Une revanche de plus

Il faut dire que le club israélien a moins fière allure que la saison dernière, ayant notamment perdu des gros joueurs comme Derrick Walton Jr ou Jordan McRae. En tout cas, leurs matchs sont toujours joués en terrain neutre, et c’est dans une salle bulgare bien vide qu’ils ont été corrigés par Cholet. Ces derniers ont aussi peut-être gardé un goût amer de cette victoire d’Holon à la Meilleraie en octobre 2025. Même s’ils s’étaient déjà vengés un mois plus tard, il n’y a aucun mal à doubler la mise.

Pour la 29e Coupe d’Europe de son histoire, Cholet a été impressionnant. Après un lent démarrage (premier quart-temps perdu 23-19), ils ont commencé à dérouler dans le deuxième quart-temps, remporté… 33-9. Ils ont ensuite conservé cet écart d’une vingtaine de points jusqu’au bout. Une grosse pression défensive tout-terrain a provoqué 20 pertes de balle adverses, tandis que l’adresse extérieure déroulait (13/28, soit 46%).

Mohamed Diarra et... Amadou Fall en grande forme !

Si le meilleur marqueur est Mohamed Diarra (23 points) dans son duel à l'intérieur avec Adama Sanogo (22 points, 13 rebonds), le facteur X de l'équipe n'est autre que... Amadou Fall. Pour son tout premier match de Coupe d'Europe en carrière, le 11e joueur de l'équipe a marqué... 15 points, du haut de ses 17 ans. Certains de ses paniers ont été servis par son ami d'enfance Aaron Towo-Nansi, qui s'est contenté de distribuer et de défendre (0 point, 5 passes décisives, 1 contre !). Le tout sans Tony Snell, touché au dos.

Le message de Fabrice Lefrançois avant la rencontre rapporté par Ouest-France : « Il va falloir qu’on fasse preuve d’une force collective et qu’on ne rentre pas dans une histoire de duels. Il faut montrer qu’un groupe est plus performant qu’une somme d’individualités » semble avoir été entendu. Une victoire de 20 points, dans la lignée de celle à Nancy, est ce qu’il fallait pour que ce groupe choletais qui a changé 6 joueurs cet été prenne confiance. Selon OptaJerry, c'est tout simplement leur plus large victoire à l'extérieur en 4 campagnes de BCL.

Surtout dans un Groupe F où le club a sa carte à jouer. « C’est toujours un honneur, une fierté pour CB de jouer la Coupe d’Europe… Contrairement aux années précédentes, on n’est pas passé par un tour qualificatif, on s’est qualifié directement pour le tour principal. C’est le signe que le club avance » déclarait le Président Jérôme Mérignac, toujours à Ouest-France. Intégré en BCL alors que l’opportunité EuroCup se présentait — déclinée pour des questions structurelles et de calendrier — Cholet ne devrait pas regretter son choix.