Une absence de six semaines pousse la JL Bourg à retourner sur le marché

Le début de saison de la JL Bourg se complique sérieusement sur sa ligne arrière. Le club bressan a annoncé ce mardi 6 octobre que Tyson Walker allait observer une période d’arrêt de six semaines après la récurrence d’une blessure musculaire subie samedi dernier face à Chalon.

𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 ℹ️



Tyson Walker sera éloigné des parquets pour une durée estimée de 6 semaines après la récurrence de sa blessure musculaire.



Le club va recruter un pigiste médical au poste 1.



👉 Retrouvez toutes les infos ici : https://t.co/Fqpo7RR4u2#WeRedy pic.twitter.com/9ASM5vM1iC — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 6 octobre 2026

Cette indisponibilité devrait faire manquer douze rencontres au meneur américain, dont les sept premières journées d’EuroCup, selon le directeur sportif François Lamy. Une absence d’autant plus problématique que Bourg doit déjà composer sans Hugo Robineau, blessé depuis septembre.

« Nous sommes en difficulté dans la création et le contrôle du jeu depuis le début de saison et les blessures conjointes de nos créateurs Tyson et Hugo », reconnaît François Lamy.

La JL Bourg avait initialement décidé de ne pas recruter de remplaçant après la blessure de Robineau, laissant notamment Tyson Walker, Assemian Moularé, Trey Woodbury et Antony Labanca assumer davantage de responsabilités sur les lignes arrières. La nouvelle indisponibilité du meneur américain change désormais la donne.

Un meneur recherché d’ici la fin de semaine

Bourg a ainsi décidé de faire appel à un pigiste médical au poste 1. Le club espère pouvoir finaliser sa signature d’ici la fin de semaine et l'officialiser dans la foulée.

« Avec cet arrêt longue durée, qui comprend 12 matchs vu le rythme actuel, dont les 7 premiers matchs d’Eurocup, et l’absence conjuguée d’Hugo, nous devons recruter un poste 1 afin d’aider l’équipe et de soulager nos guards, qui sont extrêmement sollicités », explique François Lamy.

Arrivé cet été en provenance de Melbourne United, Tyson Walker abordait sa première saison européenne après des expériences en G-League et en NBL australienne. Avec Melbourne, il avait tourné à 14,2 points, 4,4 passes décisives, 2,7 rebonds et 1,7 interception en 27 minutes lors de la saison 2025-2026.

PROFIL JOUEUR Tyson WALKER Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 26 ans (18/09/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 7 #92 REB 1 #147 PD 2 #62

Bourg veut éviter une spirale négative

Au-delà de l'absence de Walker, la décision répond donc à une accumulation de blessures sur les postes de création. La JL Bourg entend limiter la charge imposée à ses autres extérieurs tout en conservant ses ambitions sur ses deux tableaux.

« Ces aléas font partie de l’aventure sportive, et seuls l’enthousiasme, l’unité et la détermination nous permettront de faire face pour assurer notre objectif de playoffs en Eurocup, et ne pas entrer dans une spirale difficile en Betclic Elite », conclut François Lamy.

Le prochain mouvement de la JL Bourg est désormais clairement identifié : trouver rapidement un meneur capable de renforcer temporairement une ligne arrière particulièrement touchée.