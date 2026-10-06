Où suivre les débuts de Cholet et Strasbourg en BCL ce mardi ?

La Basketball Champions League (BCL) reprend ses droits pour Cholet Basket et la SIG Strasbourg. Les Choletais ouvrent leur campagne européenne dès 17h45 face à l’Hapoël Holon, sur terrain neutre à Samokov en Bulgarie, avant le retour de Strasbourg en BCL à 20h au Rhénus contre le Legia Varsovie. Les deux rencontres sont diffusées sur Courtside 1891 via DAZN.

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Où regarder Cholet et Strasbourg en BCL ?

Les deux représentants français engagés ce mardi bénéficient donc de la même double diffusion.

À 17h45 : Hapoël Holon – Cholet Basket, sur DAZN et Courtside 1891.

À 20h : SIG Strasbourg – Legia Varsovie, sur DAZN et Courtside 1891.

Courtside 1891 via DAZN diffuse cette saison la Basketball Champions League (BCL) en France.

Cholet débute face à un adversaire déjà bien connu

Cholet Basket commence sa campagne loin de la Meilleraie, puisque son match contre l’Hapoël Holon est délocalisé à Samokov, en Bulgarie. Une première rencontre déjà importante dans un groupe F également composé du Spartak Subotica et de Vechta.

Les deux clubs se connaissent bien. Ils s'étaient déjà retrouvés deux fois la saison dernière : Holon avait gagné 103-92 à Cholet avant une revanche choletaise, 94-92, au match retour.

CB arrive en Bulgarie après avoir débloqué son compteur en Betclic ELITE. Battue par l'ASVEL lors de la première journée, l'équipe de Fabrice Lefrançois s'est imposée samedi à Nancy (85-76), avec notamment 10 points et 9 rebonds de Mohamed Diarra.

Holon présente un effectif largement renouvelé, dans lequel figure notamment Andrew Thelwell, passé par Pau la saison dernière. Adama Sanogo constitue l'une des principales menaces intérieures après une saison 2025-2026 de BCL terminée à 17,6 points et 11,2 rebonds de moyenne.

Strasbourg retrouve la BCL face au double champion de Pologne

À 20h, le Rhénus retrouvera lui aussi les soirées européennes. La SIG Strasbourg dispute sa neuvième campagne de Basketball Champions League et débute à domicile contre le Legia Varsovie, un adversaire qu'elle n'a encore jamais rencontré.

Le premier test est sérieux. Le Legia reste sur deux titres consécutifs de champion de Pologne et a déjà remporté la Supercoupe nationale cette saison. Strasbourg évoluera dans le groupe B avec les Polonais, Galatasaray et le Cibona Zagreb. Après cette première journée, la SIG se déplacera à Istanbul le 20 octobre avant de recevoir le Cibona le 3 novembre.

Parmi les joueurs à surveiller côté polonais figure Kristers Zoriks, passé par Le Portel. L'international letton sort d'une saison à 12,8 points et 4,1 passes décisives de moyenne dans le championnat turc avec Merkezefendi.

Deux matches et deux configurations différentes pour lancer la saison européenne des clubs français : Cholet sur terrain neutre dès 17h45, puis Strasbourg devant son public à partir de 20h.