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Deux jours après un premier couac en Liga Endesa, Bastien Vautier réagit fort en BCL

Bastien Vautier a inscrit 19 points et pris 8 rebonds mardi 6 octobre à Laktaši, permettant à Bilbao de s'imposer chez Igokea (92-79) en ouverture de la Basketball Champions League, deux jours après sa sortie difficile à La Corogne.
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Deux jours après un premier couac en Liga Endesa, Bastien Vautier réagit fort en BCL
Bastien Vautier réussit son retour en BCL
Crédit photo : FIBA
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Bastien Vautier s'est repris ! Auteur de seulement 3 points lors de la défaite à La Corogne en championnat dimanche dernier (104-101, après prolongation), le pivot français a parfaitement réussi ses premiers pas en BCL avec Bilbao.

Sa performance a contribué à la belle victoire du club basque face à Igokea, à l'extérieur, pour débuter la phase de groupes de la Basketball Champions League (92-79).

Bastien Vautier, première option offensive de Bilbao

À Laktaši, en Bosnie-Herzégovine, l'ancien pivot de l'ASVEL a justifié son statut d'ancien pivot EuroLeague pour son retour en BCL.

Il a ainsi compilé 19 points à 8/13 et 8 rebonds en 25 minutes

Bastien VAUTIER
Bastien VAUTIER
19
PTS
8
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
IGO
79 92
BIL

Une victoire sans Hlinason ni Hilliard

L'équipe de Jaume Ponsarnau a disputé cette première journée sans deux joueurs importants de son effectif, Tryggvi Hlinason et Darrun Hilliard, tous deux indisponibles sur blessure. Dans cette rotation diminuée, Vautier a apporté une solution offensive avec ses 19 points, tandis que Bilbao a également trouvé de l'adresse à longue distance.

Les Basques ont converti 12 de leurs 28 tentatives derrière l'arc. Ils ont surtout distribué 26 passes décisives pour seulement 6 ballons perdus, contre 12 pour Igokea. Cette maîtrise collective leur a permis de remporter leur premier match du groupe G.

Deux jours après le dernier tir manqué à La Corogne

La précédente sortie de Vautier s'était achevée sur une occasion manquée en Liga Endesa. À La Corogne, Bilbao avait arraché la prolongation grâce à un panier à trois points de Darrun Hilliard à la fin du temps réglementaire. Les Basques avaient ensuite disposé de deux tentatives pour obtenir cinq minutes supplémentaires.

Dont la deuxième pour Bastien Vautier, qui n'avait malheureusement pas trouvé la cible, ouvert dans l'axe avec seulement 1,1 seconde pour déclencher. Avec 19 points chez Igokea contre 3 à La Corogne, le Français a retrouvé une production offensive bien supérieure dès la rencontre suivante.

Basketball Champions League - Journée 1
06/10/2026
HOL Hapoel Holon
79 99
CHO Cholet
CIB Cibona Zagreb
96 76
GAL Galatasaray
RYT Rytas Vilnius
82 73
SAB BC Sabah
PER Peristeri
93 87
BAM Bamberg Baskets
SIG Strasbourg
100 62
LEG Legia Warszawa
REG Reggio Emilia
82 65
PAR BK KVIS Pardubice
IGO Igokea m:tel
79 92
BIL Bilbao Basket
JOV Joventut Badalone
86 75
BNE Bnei Herzliya
07/10/2026
TRA Trabzonspor
- -
JSF Nanterre
SLA SK Slavia Praha
- -
BER ALBA Berlin
JUV Utenos Juventus
- -
MAL Unicaja
ANT Windrose Giants Antwerp
- -
SZO Szombathely
BON Telekom Baskets Bonn
- -
POR FC Porto
MUR UCAM Murcie
- -
VAR Openjobmetis Varese

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