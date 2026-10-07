L'AS Monaco Basket officiellement placée en état de cessation de paiements : la liquidation judiciaire se rapproche

Cette fois, il n'y a pas eu de nouveau sursis, pas de délai supplémentaire. Et comme tout l'indiquait, le Tribunal de Monaco a officiellement retenu l'état de cessation de paiements à l'encontre de l'AS Monaco Basket.

27,8 millions de passif

Une décision logique puisque le club n'a plus d'activité depuis le refus d'engagement en NM1, a perdu son nouvel actionnaire (Swiss Montana A.G.), qui avait promis d'injecter dix millions d'euros, et est de nouveau redevable de sa dette de 21,5 millions à l'égard du Palais, avec le prêt de la Société Nationale de Financements (SNF) qui a permis de compenser les défaillances d'Aleksej Fedorychev et de finir la saison, permettant un quadruplé historique. De plus, les salaires des 21 employés n'ont pas été versé en septembre.

Avec un montant total du passif évalué à 27,8 millions d'euros par le Tribunal, l'état de cessation de paiements a été retenu à partir de la date du 1er juillet 2026, qui correspond à la fin de l'aide du SNF et le début des multiples non-engagements de l'ASM, en Betclic ÉLITE, ÉLITE 2 puis NM1.

En ligne droite vers la liquidation judiciaire

La cessation de paiements est la première étape qui mène vers la liquidation judiciaire, ou vers le redressement dans le meilleur des cas.

"C’est après le rapport du « Syndic » mandataire judiciaire chargé d’établir l’état des dettes et de la situation sociale et économique que sera décidé une continuation d’activité ou une liquidation", précise l'avocat monégasque, Xavier Le Cerf-Galle. Mais puisqu'il n'y a plus d'activité, tout penche vers une liquidation judiciaire...

Une infime lueur d'espoir

Il ne reste plus qu'une infime lueur d'espoir en Principauté : celle du recours en référé devant le tribunal administratif de Paris. La Roca Team a saisi le TA à la suite de son non-engagement en NM1 et tout dépend désormais de la décision du juge administratif.

Avec une contrainte calendaire : le club dispose de quinze jours pour faire appel contre le jugement du tribunal le plaçant en état de cessation de paiements. Et il sera uniquement fait appel si le tribunal administratif devait ordonner en référé le ré-engagement de Monaco en NM1 d'ici l'expiration du délai.

Et quand est attendue la décision du TA ? "Entre 48 heures après l’enregistrement de la saisine et deux mois", indique Xavier Le Cerf-Galle. Or, la saisine a été enregistrée le lundi 21 septembre, ce qui laisse à la juridiction jusqu'à la fin novembre. Bien trop long pour espérer contester le dépôt de bilan, si elle venait à contredire la FFBB. Mais cela fait bien longtemps que plus personne n'y croit dans les couloirs de la salle Gaston-Médecin, officiellement attribuée cette saison à l'équipe féminine de Ligue 2.

Le prochain match ?

Monaco - BBC Eybens Poisat

Pour continuer à voir du basket masculin en Principauté, il faut se tourner vers le gymnase scolaire, réservé aux scolaires, et sa tribune rétractable de 172 places, qui accueille désormais le club amateur, et son équipe de Nationale 3. Prochain rendez-vous dans dix jours avec la venue du BBC Eybens Poisat. Triste fin pour un endroit qui s'était plutôt habitué à recevoir l'Olympiakos ou le Real Madrid...