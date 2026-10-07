Nanterre en BCL : le champion en titre du Rytas Vilnius, "des miles" et des souvenirs refont surface dans le Groupe A

L'attente touche enfin à son terme dans les Hauts-de-Seine. Mercredi 7 octobre, Nanterre 92 retrouve la scène européenne à l'occasion de son entrée en lice en Basketball Champions League, sur le parquet de Trabzonspor. Une salle que ses plus fidèles supporters, présents en 2015, gardent forcément dans un coin de la tête, avec cette "main de dieu" de leur Diego Maradona à eux : T.J. Campbell, artisan du titre à l'EuroChallenge.

Le petit lutin parti depuis un moment, Les Nanterriens entament désormais leur aventure d'un "maximum de miles" dans le Groupe A. Le tirage au sort "n'a pas gâté" les hommes de Julien Mahé, qui ne manquait toutefois pas de dérision au moment d'évoquer les distances à parcourir et surtout le niveau au sein de sa poule, en conférence de presse.

Car une adversité relevée attend ses joueurs, qui héritent du tenant du titre Vilnius et d'un périlleux déplacement en Azerbaïdjan, à Sabah, en plus de défier l'ambitieux projet de Trabzon. Des chocs excitants de toute part, pour tenter d'accrocher sa place au tour suivant !

Trabzonspor, le souvenir de T.J. Campbell et des ambitions XXL

Pour ouvrir le bal européen, les Nanterriens retrouvent une terre bien connue. Il y a plus d'onze ans, le 26 avril 2015, un certains T.J. Campbell inscrivait un lay-up entré dans la légende au buzzer du Hayri Gür Spor Salonu de Trabzon. Un succès in-extémis 36-64 qui offrait là le premier titre européen du club francilien, en EuroChallenge, tout en posant une belle clim dans la salle turque. Un moment de mythologie nanterrienne, qui avait fait passer la bande de Pascal Donnadieu à la postérité.

Mais depuis cette soirée d'histoire, la formation turque a bien changé. Car après quelques années plus ternes, Trabzonspor poursuit une trajectoire météorique sur les deux dernières saisons. Champion de deuxième division en 2025, le club turc a immédiatement enchaîné avec une sixième place de Basketbol Super Ligi, pour son retour dans l'élite l'an dernier. Un "exploit" pour un promu pas comme les autres, offrant une qualification directe pour la BCL.

Fidèle à ses moyens colossaux, l'ambitieux promu n'entend pas faire de figuration non plus sur la scène du continent. En témoigne le recrutement estival, marqué par la signature de profils très référencés en Betclic ELITE. L'artilleur Marcus Keene, passé par la SIG Strasbourg l'an dernier, où il tournait à 18,1 points et 4,6 passes décisives en BCL, a posé ses valises en Turquie. Il imitait un autre ex de Betclic ELITE arrivé plus tôt : l'ancien verrou défensif de l'ASVEL, Shaquille Harrison. Un recrutement made in France qui complète un effectif excitant, renforcé par les arrivées également de Isaiah Canaan, de Troy Caupain ou encore de l'ex-intérieur NBA Xavier Tillman.

Avant d'aborder ce choc de la première journée de BCL, Trabzonspor présente d'ailleurs la même dynamique récente que Nanterre 92 en championnat. Les deux clubs affichent un bilan d'une victoire puis une défaite sur les deux premières sorties nationales. De quoi promettre un match indécis et passionnant à suivre !

Le Rytas Vilnius, un tenant du titre au visage renouvelé

Dans ce Groupe A, le loup dans la bergerie se nomme le Rytas Vilnius. Le géant lituanien, qui ne cache pas ses ambitions d'intégrer à terme le projet NBA Europe, aborde cette campagne dans le costume de tenant du titre de la Basketball Champions League.

En mai dernier à Badalone, Vilnius avait conquis le tout premier trophée européen de son histoire au terme d'un scénario irréel face à l'AEK Athènes. Menés de 20 points dans le dernier quart-temps, les Lituaniens l'avaient emporté après prolongation (92-86) sur un coup de chaud dantesque de Simonas Lukosius (6 tirs à 3-points dans le dernier acte).

Pour autant, malgré cette dynamique couronnée par une finale de Coupe Intercontinentale FIBA à Pékin, il n'en demeure pas moins difficile de mesurer exactement ce que Rytas aura dans le ventre cette saison. Car l'effectif a subi un profond remodelage à l'intersaison. L'entraîneur emblématique Giedrius Žibėnas ainsi que plusieurs héros de la campagne victorieuse — comme Speedy Smith, ou le scoreur Jerrick Harding — se sont envolés vers d'autres cieux.

La continuité a toutefois été privilégiée sur le banc avec la promotion du coach adjoint au poste d'entraîneur principal. Et pour compenser ces départs majeurs, le club lituanien a frappé un grand coup en attirant Ricky Lindo. L'ancien avion de chasse de la JL Bourg, artisan du sacre de la Jeu en EuroCup la saison dernière, a rejoint le projet de la capitale lituanienne. L'intérieur américain concourt ainsi pour un doublé d'exception : remporter deux compétitions européennes différentes sur deux années de suite. Entouré de valeurs sûres comme Gytis Radzevičius, Augustas Marčiulionis et Artūras Gudaitis, Vilnius reste un candidat naturel au sommet.

BC Sabah, voyage au bout de l'Europe

Le troisième concurrent de cette poule emmènera Nanterre aux confins du continent européen, plus précisément à Bakou, en Azerbaïdjan. Une destination lointaine qui faisait dire avec ironie à Julien Mahé que son groupe allait accumuler "un maximum de miles" cette année. Pour sa deuxième participation consécutive à la phase de groupes de BCL — après y avoir signé la toute première victoire de l'histoire du basket azerbaïdjanais la saison passée (105-87 face à Nymburk) —, le Sabah BC fait néanmoins figure de petit poucet.

Le club de la capitale azerbaïdjanaise a perdu quelques-uns des visages bien connus des suiveurs du championnat de France qui ont façonné sa domination locale, magnifié par un sacre en championnat en mai dernier. L'international français Jean-Marc Pansa, quadruple champion d'Azerbaïdjan au printemps dernier avec Sabah, s'en est allé exporter son talent en Liga Endesa.

Pour lui succéder dans la raquette, Sabah s'est à son tour tourné vers la JL Bourg, en recrutant Tajuan Agee. Tout comme son compatriote Ricky Lindo à Vilnius, l'intérieur américain a soulevé l'EuroCup avec le club bressan au printemps dernier, et tente un nouveau défi dépaysant. L'entreprise s'annonce néanmoins ardue pour Sabah, qui a débuté sa campagne par une défaite logique de neuf longueurs (82-73) sur le parquet du Rytas Vilnius, lors de la 1re journée, ce mardi 6 octobre.

Nanterre 92, le socle de la continuité pour performer

Face à cette opposition internationale relevée, Nanterre 92 aborde son retour européen avec des arguments à faire valoir. Troisièmes de Betclic ELITE et demi-finalistes des playoffs la saison passée, les Franciliens s'appuient sur une réelle continuité collective, ce qui constitue sa "plus grande force", selon Paul Lacombe, dans nos colonnes.

En plus de l'international frrançais, le club des Hauts-de-Seine est parvenu à conserver six autres joueurs de son ossature bâtie l'an dernier. Un vécu commun et des affinités qui pourraient peser lourd dans la balance, surtout en début d'exercice.

Certes, le départ du point de fixation intérieur Mathis Dossou-Yovo a déplacé le centre de gravité offensif vers la ligne arrière, confiée à la recrue Xavier Castañeda déjà convaincant avec 18 points et 7 passes lors du succès inaugural contre Pau. Ajouté à cela l'expérience de cadres comme Benjamin Sène, Lucas Dussoulier et Paul Lacombe, et voilà une équipe qui peut naviguer aussi loin que ses objectifs l'emmènent. Julien Mahé entend « donner le maximum en BCL » sans pour autant compromettre les enjeux domestiques du club. La gestion d'un double-calendrier sera, elle aussi, à surmonter.

L'une des grandes attractions de cette campagne européenne nanterrienne sera à n'en pas douter la présence d'Hugo Yimga-Moukouri. Élu meilleur jeune de Betclic ELITE la saison passée (9,2 points et 4,1 rebonds de moyenne) et membre du meilleur cinq de l'EuroBasket U18 cet été avec les Bleuets (17,3 points et 5,6 rebonds), l'ailier de 18 ans s'apprête à découvrir la scène continentale. Très suivi par les franchises américaines dans la perspective du premier tour de la Draft NBA 2027, le prospect francilien disposera d'une scène idéale en BCL pour étendre encore sa maturité et son sens du jeu, face à des adversités variées.

Si elle commence par un pèlerinage mémoriel à Trabzon, la campagne européenne de Nanterre 92 s'annonce aussi exigeante qu'excitante. Premiers enseignements ce mercredi, sur le parquet turc !