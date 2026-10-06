« L’attitude n’est pas bonne » : le faux-départ de la JL Bourg en EuroCup agace Frédéric Fauthoux

Comment analysez-vous cette deuxième défaite en deux matchs d’EuroCup contre Tofas Bursa (82-89) ?

L’attitude n’est pas bonne. Nous avons fait une très mauvaise première mi-temps, sans caractère, sans intensité... Ils ont marqué 49 points en venant souvent dans la raquette. On n’était pas prêts à jouer un match d’EuroCup.

Sans Tyson Walker et Hugo Robineau, vous avez eu du mal à contenir les arrières de Tofas Bursa…

Non seulement on n’arrivait pas à les arrêter à l’extérieur mais en plus ils venaient jusque dans notre raquette. Oui, on a des blessés, mais il faut arriver à trouver des solutions. C’est ma responsabilité. Apparemment, je ne les ai pas trouvées ce soir, mais je me répète sur l’attitude. On a commencé ce match en encaissant 49 points en première mi-temps, et quasiment que sur du un-contre-un. Ce n’est pas comme ça qu’on gagnera certains matchs en EuroCup. C’était un peu mieux en deuxième mi-temps mais on a quand même manqué d’expérience, de sérénité. Il faut une vraie réaction.

Ce groupe doit-il aussi s’habituer à l’enchaînement des matchs ?

Non, je ne pense pas. La grosse différence entre le match de samedi et celui d’aujourd’hui, c’est la perte d’un très gros joueur (Tyson Walker). Ça fait mal d’avoir perdu un joueur sur une blessure musculaire. Cela fait partie du jeu. Il va falloir trouver des réponses. C’est dommage car ce match-là, on avait tout pour le gagner.

« On manque clairement d’expérience »

Vous repassez devant dans le troisième quart-temps mais ça ne suffit pas…

On manque clairement d’expérience, sur un poste de meneur de jeu qui est primordial. Assemian (Moulare) progresse bien, mais ce n’est pas encore naturel chez lui. C’est le process quand on vient dans un club comme le nôtre. Il a fait un bon match mais il a encore à apprendre dans l’organisation, la maîtrise du temps d’un match. Il y arrivera, je ne suis pas inquiet. Mais c’est vrai que sur une phase de groupe rétrécie où tous les matchs sont presque couperets, ça nous fait mal.

La pression va encore monter après ces deux défaites inaugurales en EuroCup…

Oui, de toute façon, il y en a tout le temps.

Dans le contexte actuel, l’arrivée d’un pigiste devient-elle indispensable ?

C’est plus qu’indispensable. Les blessures de Walker et Robineau sont terribles, les deux en même temps en plus. Oui, il nous fait un nouveau joueur sur ce poste stratégique. On n’a pas cinquante solutions.

A 22h29, la JL Bourg a annoncé l’arrivée de l’ex Saint-Quentinois Tyger Campbell en tant que pigiste médical.

À Bourg-en-Bresse.