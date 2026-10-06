162 jours après ce soir d’éternité à Ekinox, la Jeu retrouvait enfin son public en EuroCup. Et elle a sans doute compris que la défense de son titre européen serait loin d'être aisée, mardi soir. Après sa défaite face au Napoli lors de la première journée, la JL Bourg s'est de nouveau inclinée contre le Tofas Bursa de Massimo Cancellieri (82-89).

Portés par l'ancien Limougeaud Bryce Jones (18 points à 3/9 aux tirs et 11/12 sur la ligne, 6 rebonds et 8 passes décisives pour 27 d'évaluation en 31 minutes) et Zach Nutall (17 points à 7/11 aux tirs), les Turcs ont résisté à la tentative de retour des coéquipiers d'Assemian Moulare (16 points à 6/18 aux tirs, 4 passes décisives).

49 points encaissés en première mi-temps

Nouvel hymne entonné juste avant l'entre-deux, la Jeu s'est d'abord sentie poussée des ailes pour son premier match européen de la saison à Ekinox. Grâce à la précision d'Antony Labanca et la présence de Tyrese Samuel (12 d'évaluation après 8 minutes), elle démarrait par un 7-0 et n'encaissait pas le moindre point pendant 3 minutes 40.

Un sacré constraste avec les 16 minutes et 20 secondes suivantes sur le plan défensif puisque l'équipe de Frédéric Fauthoux allait encaisser 49 points en première mi-temps. Et ce alors que l'équipe de Massimo Cancellieri a shooté à 1/7 à 3-points et 2/5 aux lancers-francs sur les 20 premières minutes du match, dont un 0/3 sur la ligne du héros turc du début de saison Yigitcan Saybir, auteur d'un buzzer beater mémorable lors de la première journée du championnat local.

Après avoir compté 8 points de retard (12-4, 5e), Tofas Bursa a donc réagi par l'intermédiaire, dans un premier temps, de son trio d’anciens de Betclic ELITE Bryce Jones, Jamuni McNeace et Gabe Brown, pour recoller à 21-18 après dix minutes.

Puis l'équipe turque a accéléré en passant un 11-0 en milieu de deuxième quart-temps, profitant des 8 ballons égarés par des Burgiens privés de Tyson Walker à la mène, pour compter 10 points d'avance (34-44, 18e).

Le tir de Shavar Reynolds sur le museau du jeune Leni Monnet donnait aux Turcs une avance confortable à mi-parcours (40-49). « Nous avons fait une très mauvaise première mi-temps, sans caractère, sans intensité... Ils ont marqué 49 points en venant souvent dans la raquette. On n’était pas prêts à jouer un match d’EuroCup », regrettera après-coup Frédéric Fauthoux.

La Jeu hausse le ton

L'écart est monté à +11 sur la première action au retour des vestiaires (40-51). La JL Bourg allait tout de même revenir sur le parquet avec de meilleures intentions défensives. Elle n'a perdu aucun ballon dans le troisième acte et n'a encaissé que 7 points en 7 minutes après la pause, à l'image de la débauche d'énergie d'Assemian Moulare grandement appréciée par les supporters d'Ekinox.

Offensivement, la réaction bressane est venue du taulier Lionel Gaudoux puis de Nathan Soliman, plus efficace qu'en première mi-temps en transition. Et la Jeu est logiquement repassée devant après un tir longue distance Keith Jordan (57-56, 27e).

Mais c'est bien Tofas Bursa qui s'est montré solide et a repris les devants à la fin du troisième quart-temps (64-67), grâce notamment au talent offensif de ses arrières Zach Nutall et Bryce Jones.

« Venir gagner à Bourg est un boost de confiance »

Reboostés, les Turcs ont ensuite montré les crocs avec notamment deux alley-oops consécutifs obligeant Frédéric Fauthoux à stopper le jeu (66-72, 33e). Mais les pertes de balles sur les actions suivantes n'allaient pas permettre à la JL Bourg de recoller, l'écart retombant à -11 sur un tir primé de Shavar Reynolds (72-83, 36e). « On manque clairement d’expérience », résumera le coach burgien en conférence de presse.

Les rebonds offensifs des Turcs dans le sprint final mais aussi les échecs longue distance d'Assemian Moulare et Nathan Soliman ont douché les espoirs d'un retour, alors que Bryce Jones terminait plus juste en convertissant notamment trois lancers-francs à 1'30 de la fin (77-87).

Sur son banc, Massimo Cancellieri et son staff peuvent se satisfaire de débuter leur campagne européenne par une deuxième victoire en autant de matchs. « C'est le début d'une longue compétition, mais venir gagner ici est un boost de confiance par rapport au travail que les joueurs fournissent. On est dans la bonne direction », note l'ancien technicien de Limoges. « Nous avons profité des absences de leurs arrières, l'inverse aurait été... dommage. »

En revanche, la JL Bourg démarre sa campagne européenne par deux défaites et l'obligation de retrouver de la profondeur sur la ligne extérieure. Le renfort de Tyger Campbell, annoncé juste après la défaite face à Tofas Bursa, devrait aller dans ce sens.

À Bourg-en-Bresse.