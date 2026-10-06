Nouvelle étape dans l’exil du Maccabi Tel-Aviv. En raison des hostilités au Proche-Orient engagées en 2023 et de l'escalade du conflit régional, le club israélien va changer d'ancrage européen. Après trois saisons passées dans la salle Aleksandar Nikolić de Belgrade, la formation de Tel-Aviv met le cap sur Chypre, à tout juste 300 kilomètres à vol d’oiseau. Son nouveau port d'attache sera fixé à Limassol.

En rejoignant Chypre, le club de Jaylen Hoard se rapproche donc géographiquement d'Israël. Les vols directs entre Tel-Aviv et Larnaca facilitent grandement les déplacements des fans. Ce qui pourrait éviter d’avoir des salles dénuées de spectateurs. À l’image de l’Hapoel Holon, autre club israélien, qui vient d’accueillir Cholet dans une salle complètement vide en… Bulgarie.

La Spyros Kyprianou Arena comme nouveau décor, à partir du 22 octobre

L'officialisation du déménagement touche à sa fin. Yiannis Ioannou, président de l'Organisation chypriote des sports (CSO), l'a confirmé auprès de la Cyprus News Agency. Le club jouera dans la Spyros Kyprianou Arena. Cette enceinte de 8 000 places a récemment accueilli le groupe C de l'EuroBasket 2025 avec la Grèce et Chypre. L'instance de l'EuroLeague dispose depuis le 2 octobre d'une lettre validant la conformité des lieux, selon Eurohoops.

Une inspection décisive du site a eu lieu le 6 octobre. Elle a réuni la police locale, la CSO, les dirigeants chypriotes et les représentants du Maccabi. Les questions de sécurité restent cruciales au vu du contexte. De nouvelles réunions logistiques détermineront les protocoles finaux pour l'accueil des équipes visiteuses. Mais le calendrier presse.

Bon dernier du classement, le Maccabi disputera sa dernière rencontre serbe le 8 octobre face à l'Olimpia Milan pour la 4e journée d'EuroLeague. L’inauguration sur l’île méditerranéenne est déjà fixée : la réception du Real Madrid le 22 octobre, dans le cadre de la 7e journée, marquera les grands débuts chypriotes du club le plus titré d'Israël. Le voyage sera lointain pour les coéquipiers de Théo Maledon et Timothé Luwawu-Cabarrot, qui devront traverser la Méditerranée d’Ouest en Est, et parcourir 5 heures de vol.

Ce déménagement concernera donc Paris, qui se déplacera à Chypre le 29 octobre, et l'ASVEL mais au mois de mars, puisqu'ils ont déjà battu le Maccabi à domicile en ouverture. À noter que les matchs de championnat israéliens sont eux toujours disputés en Israël.