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Toujours sans salle à domicile en EuroLeague, le Maccabi Tel-Aviv va déménager de Belgrade

EuroLeague - Toujours en exil en raison du conflit au Proche-Orient, le Maccabi Tel-Aviv va délaisser Belgrade pour Limassol, à Chypre. Le club israélien jouera à la Spyros Kyprianou Arena dès le 22 octobre face au Real Madrid.
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Résumé
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Toujours sans salle à domicile en EuroLeague, le Maccabi Tel-Aviv va déménager de Belgrade
Le Maccabi titré en SuperCoupe israélienne la saison dernière
Crédit photo : Winner League
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Nouvelle étape dans l’exil du Maccabi Tel-Aviv. En raison des hostilités au Proche-Orient engagées en 2023 et de l'escalade du conflit régional, le club israélien va changer d'ancrage européen. Après trois saisons passées dans la salle Aleksandar Nikolić de Belgrade, la formation de Tel-Aviv met le cap sur Chypre, à tout juste 300 kilomètres à vol d’oiseau. Son nouveau port d'attache sera fixé à Limassol.

En rejoignant Chypre, le club de Jaylen Hoard se rapproche donc géographiquement d'Israël. Les vols directs entre Tel-Aviv et Larnaca facilitent grandement les déplacements des fans. Ce qui pourrait éviter d’avoir des salles dénuées de spectateurs. À l’image de l’Hapoel Holon, autre club israélien, qui vient d’accueillir Cholet dans une salle complètement vide en… Bulgarie.

Maccabi Tel Aviv

Derniers résultats

DateMatch
24/09/2026ASVEL 84 - 74 Maccabi Tel Aviv
30/09/2026Maccabi Tel Aviv 93 - 109 Besiktas Istanbul
02/10/2026Panathinaikos Athens 90 - 67 Maccabi Tel Aviv

La Spyros Kyprianou Arena comme nouveau décor, à partir du 22 octobre

L'officialisation du déménagement touche à sa fin. Yiannis Ioannou, président de l'Organisation chypriote des sports (CSO), l'a confirmé auprès de la Cyprus News Agency. Le club jouera dans la Spyros Kyprianou Arena. Cette enceinte de 8 000 places a récemment accueilli le groupe C de l'EuroBasket 2025 avec la Grèce et Chypre. L'instance de l'EuroLeague dispose depuis le 2 octobre d'une lettre validant la conformité des lieux, selon Eurohoops.

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Une inspection décisive du site a eu lieu le 6 octobre. Elle a réuni la police locale, la CSO, les dirigeants chypriotes et les représentants du Maccabi. Les questions de sécurité restent cruciales au vu du contexte. De nouvelles réunions logistiques détermineront les protocoles finaux pour l'accueil des équipes visiteuses. Mais le calendrier presse.

Bon dernier du classement, le Maccabi disputera sa dernière rencontre serbe le 8 octobre face à l'Olimpia Milan pour la 4e journée d'EuroLeague. L’inauguration sur l’île méditerranéenne est déjà fixée : la réception du Real Madrid le 22 octobre, dans le cadre de la 7e journée, marquera les grands débuts chypriotes du club le plus titré d'Israël. Le voyage sera lointain pour les coéquipiers de Théo Maledon et Timothé Luwawu-Cabarrot, qui devront traverser la Méditerranée d’Ouest en Est, et parcourir 5 heures de vol.

Ce déménagement concernera donc Paris, qui se déplacera à Chypre le 29 octobre, et l'ASVEL mais au mois de mars, puisqu'ils ont déjà battu le Maccabi à domicile en ouverture. À noter que les matchs de championnat israéliens sont eux toujours disputés en Israël.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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