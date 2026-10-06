La SIG Strasbourg retrouve l'Europe avec une victoire convaincante contre le Legia Varsovie

931 jours d’attente et… la SIG Strasbourg est de retour en Coupe d’Europe ! Quasiment trois ans après leur élimination de la BCL 2023/24, les Strasbourgeois ont de nouveau touché du doigt le basket européen, lors d’un match d’ouverture maîtrisé contre le Legia Varsovie.

Retour en force

Ce n’est pas tous les jours que l’on affronte un club polonais de basket. Le coach alsacien Janis Gailitis avait annoncé que ce genre de rencontres lui plaisaient : « Je trouve que les compétitions européennes sont toujours intéressantes, notamment parce qu’elles permettent de rencontrer des entraîneurs, des équipes et des joueurs que l’on ne connaît pas encore. »

Mais ce n’est pas pour autant que le technicien letton n’avait pas étudié son adversaire double-champion de Pologne en titre, au contraire : « Le championnat polonais est très compétitif. Le remporter deux années consécutives, je pense que cela en dit beaucoup sur cette équipe et sur le travail effectué par son entraîneur. »

Du côté de l’effectif polonais, un nom bien connu du championnat de France : le Franco-Polonais Mathieu Wojciechowski, passé par Limoges, Le Portel ou Fos. Mais au regret des fans de ces clubs, il n’a pas joué ce soir. En fait, Varsovie n’a pas vraiment donné une image convaincante du basket polonais, puisque c’est une défaite de 38 points qui s’est dessinée ce soir, malgré le déplacement d’un virage de supporters. Bon dernier de son groupe de BCL la saison dernière, le club n’a pas fait le poids face à la SIG, qui sortait d’un succès contre Boulazac ce week-end.

Développement à venir...