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La SIG Strasbourg retrouve l'Europe avec une victoire convaincante contre le Legia Varsovie

BCL - Pour leur retour en Coupe d'Europe après deux saisons blanches, les Strasbourgeois ont signé une (très) large victoire contre le Legia Varsovie, double champion de Pologne en titre (score final 100-62).
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La SIG Strasbourg retrouve l'Europe avec une victoire convaincante contre le Legia Varsovie
Abdoulaye N'Doye à 30 d'évaluation ce soir
Crédit photo : Basketball Champions League
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931 jours d’attente et… la SIG Strasbourg est de retour en Coupe d’Europe ! Quasiment trois ans après leur élimination de la BCL 2023/24, les Strasbourgeois ont de nouveau touché du doigt le basket européen, lors d’un match d’ouverture maîtrisé contre le Legia Varsovie.

Retour en force

Ce n’est pas tous les jours que l’on affronte un club polonais de basket. Le coach alsacien Janis Gailitis avait annoncé que ce genre de rencontres lui plaisaient : « Je trouve que les compétitions européennes sont toujours intéressantes, notamment parce qu’elles permettent de rencontrer des entraîneurs, des équipes et des joueurs que l’on ne connaît pas encore. »

Mais ce n’est pas pour autant que le technicien letton n’avait pas étudié son adversaire double-champion de Pologne en titre, au contraire : « Le championnat polonais est très compétitif. Le remporter deux années consécutives, je pense que cela en dit beaucoup sur cette équipe et sur le travail effectué par son entraîneur. »

Du côté de l’effectif polonais, un nom bien connu du championnat de France : le Franco-Polonais Mathieu Wojciechowski, passé par Limoges, Le Portel ou Fos. Mais au regret des fans de ces clubs, il n’a pas joué ce soir. En fait, Varsovie n’a pas vraiment donné une image convaincante du basket polonais, puisque c’est une défaite de 38 points qui s’est dessinée ce soir, malgré le déplacement d’un virage de supporters. Bon dernier de son groupe de BCL la saison dernière, le club n’a pas fait le poids face à la SIG, qui sortait d’un succès contre Boulazac ce week-end.

Développement à venir...

Ben Gregg
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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