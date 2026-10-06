Vingt-quatre ans après son sacre historique en Coupe Korac et une décennie après sa dernière apparition européenne, le SLUC Nancy a retrouvé l’échiquier européen. Son engagement en FIBA Europe Cup pour l’exercice 2026/27 validait une nouvelle étape dans sa reconstruction entamée depuis sa remontée dans l’élite en 2022. Et pour l’ouverture de la phase de poules ce mardi 6 octobre, le club lorrain a gratifié le Palais des Sports Jean-Weille d’une victoire sur le fil.

Frayeur en seconde période

Le public nancéien attendait ce moment depuis une décennie. La reprise du jeu continental n'a pourtant pas été une promenade de santé. Opposé à la formation autrichienne du BC Vienne, le SLUC a vécu une rencontre accrochée et marquée par la tension. Les hommes de Sylvain Lautié ont dû faire le dos rond dans le final, dans un match où ils ont compté jusqu’à 19 points d’avance (52-33). Ils s’imposent finalement d’un petit point (66-65), un succès étriqué qui valide toutefois ce grand retour et permet de lancer idéalement l'aventure.

Opposés à une équipe viennoise accrocheuse et portée par l'expérience de ses joueurs des Balkans comme le transfuge de Limoges Nikola Jovanovic (14 points, 9 rebonds), les Nancéiens ont manqué de réussite offensive. Leur pourcentage aux tirs (35%) n'est pas fameux, la faute à une rigueur défensive des deux côtés qui a verrouillé l'accès au cercle. Le score à la pause traduisait déjà un duel étouffant où chaque possession valait cher.

Un final sous haute tension dans le money-time

La seconde mi-temps s'est transformée en un véritable bras de fer tactique. Le BC Vienne a poussé le SLUC dans ses retranchements. Côté lorrain, la délivrance est venue d'un engagement défensif irréprochable et de stoppeurs décisifs dans la peinture (5 contres, dont 3 pour Brice Eyaga). L'écart s’est réduit jusqu’à peau de chagrin, et une vraie frayeur a parcouru les tribunes dans les dernières minutes. Mais dans ce genre de matchs, l’important est le résultat plus que la manière. Nancy a su conserver son court avantage d'un petit point.

Quant aux points relevés par le coach Sylvain Lautié après la dernière défaite contre Cholet, on note une amélioration. « On a trop dribblé. On perd trop de ballons » clamait le technicien : seulement 11 turnovers ce soir. « Le rebond défensif a été catastrophique. On a des joueurs qui dorment un peu, il va falloir qu’ils se réveillent rapidement » se plaignait-il pour tenter de les réveiller : 41 rebonds contre 43 pour Vienne ce soir, une bataille perdue, mais une activité plus conséquente au rebonds offensifs (13).

Enfin, Sylvain Lautié se lamentait de l’absence de son meneur Michael Weathers. S’il n’a toujours pas joué ce soir, l’Américain de 29 ans était présent dans la salle, et semblait en forme, ce qui pourrait indiquer un retour prochain. Mais il a été bien remplacé par la recrue poitevine Marcus Hammond, auteur de 19 points pour 24 d’évaluation.

Une impulsion idéale pour la suite du groupe D

Même sans la manière, cette victoire inaugurale demeure cruciale pour le projet sportif de la saison. Dans une poule D dense comportant 6 clubs pour 2 qualifiés, la moindre défaite à domicile peut coûter cher. La direction du club avait fait de cette aventure européenne un levier d'ambition majeur pour franchir un palier. Le SLUC Nancy prend ainsi les devants dans son groupe avant de se projeter vers son premier déplacement européen.