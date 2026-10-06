La JL Bourg va faire revenir en Betclic ELITE un visage bien connu du championnat. Tyger Campbell (1,80 m, 26 ans) doit rejoindre l'effectif de Frédéric Fauthoux en cette fin de semaine afin de compenser l'absence de Tyson Walker, arrêté pour six semaines en raison d'une blessure musculaire. Le club bressan doit également composer avec l'indisponibilité d'Hugo Robineau sur la ligne arrière.

Le profil de l'Américain n'est pas inconnu en France. Pour sa première expérience professionnelle en Europe, en 2023-2024, Tyger Campbell avait été l'un des meneurs du Saint-Quentin Basketball de Julien Mahé, alors promu en Betclic ELITE. Depuis, il a poursuivi son parcours en Allemagne, en Basketball Champions League (BCL) et en Australie avant un passage par Francfort.

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Le meneur américain (26 ans, 1m80) rejoint la JL Bourg en tant que pigiste médical 👊



Passé par St-Quentin, Tyger est un véritable « floor general »🔥



Bienvenue à Bourg, Tyger !



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Tyger Campbell, le meneur du retour réussi de Saint-Quentin en Betclic ELITE

À sa sortie d'UCLA, Tyger Campbell avait choisi Saint-Quentin pour commencer sa carrière européenne. Le SQBB venait alors de retrouver l'élite du basket français et l'Américain avait rapidement pris une place importante dans la rotation de Julien Mahé.

En 23 rencontres de Betclic ELITE, Campbell avait compilé 9 points, 5 passes décisives et 1,9 rebond en seulement 20 minutes de moyenne. Il avait notamment distribué 8 passes, en plus de ses 14 points, lors de la victoire de Saint-Quentin contre l'ASVEL (91-71) en octobre 2023.

Sa saison avait toutefois été interrompue prématurément. Touché à une épaule, le meneur avait été contraint de mettre un terme à son exercice dès la fin du mois de février 2024. Au moment de sa blessure, Saint-Quentin occupait la sixième place de Betclic ELITE et Campbell était le meneur titulaire du promu.

Le SQBB avait ensuite réussi à conserver sa place dans le Top 8 et à se qualifier pour les playoffs pour sa première saison depuis son retour dans l'élite. Privée de Campbell, l'équipe picarde avait été éliminée par l'ASVEL en quarts de finale, en deux manches, malgré les prouesses de Nolan Traoré.

Après Saint-Quentin, une saison pleine à Vechta

Tyger Campbell avait quitté la France à l'été 2024 pour rejoindre Vechta en Allemagne. Son rôle avait encore grandi : 12,8 points, 5,2 passes décisives et 2,3 rebonds en 25 minutes de moyenne sur 27 rencontres de championnat allemand.

Cette expérience lui avait également permis de découvrir la Basketball Champions League (BCL). En six rencontres européennes, l'ancien Saint-Quentinois avait tourné à 11,5 points, 3 rebonds et 5,8 passes décisives. Il avait notamment signé 12 passes contre Promitheas Patras et inscrit 22 points contre Nymburk.

PROFIL JOUEUR Tyger CAMPBELL Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (09/01/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 10,7 #63 REB 1,6 #215 PD 4,4 #17

De l'Australie à Francfort avant son retour en Betclic ELITE

Après l'Allemagne, Campbell avait changé de continent en rejoignant les Tasmania JackJumpers pour la saison 2025-2026 de NBL, la ligue australienne. Il y a confirmé son profil de meneur créateur avec 10,3 points, 3,8 passes décisives et 2,1 rebonds en près de 26 minutes par rencontre.

Une fois son aventure australienne terminée, il avait retrouvé l'Allemagne sous les couleurs des Skyliners Francfort. En huit rencontres de championnat, Campbell avait produit 10,3 points et 4,5 passes décisives en 24 minutes de moyenne. Francfort a annoncé son départ en juin dernier.

Un cursus de quatre saisons particulièrement solide à UCLA

Avant de découvrir Saint-Quentin et l'Europe, Tyger Campbell avait effectué l'intégralité de son cursus universitaire à UCLA. Après une saison 2018-2019 blanche en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, il avait disputé 133 rencontres avec les Bruins, toutes comme titulaire.

Sa progression avait été régulière, de 8,3 points et 5 passes lors de sa première saison sur le terrain jusqu'à 13,4 points et 5 passes en 2022-2023. Il avait été élu trois fois consécutivement dans le meilleur cinq de la relevée Pac-12 et avait terminé son cursus avec 655 passes décisives, soit le deuxième total de l'histoire d'UCLA au moment de son départ.

Non drafté en 2023, Campbell avait ensuite participé à la Summer League NBA avec Orlando avant de traverser l'Atlantique et de signer à Saint-Quentin.

Tyger Campbell a déjà joué sur le parquet de Bourg, mais en tant qu'adversaire (photo : Jacques Cormarèche)

Tyger Campbell recruté par Bourg pour créer du jeu

Trois ans après son arrivée au SQBB, Tyger Campbell va donc effectuer son retour en Betclic ELITE dans un rôle différent. Bourg cherchait spécifiquement un meneur capable d'organiser et de créer après les blessures de Tyson Walker et Hugo Robineau.

Walker doit manquer six semaines, soit potentiellement douze rencontres selon la JL Bourg, dont les sept premiers matches d'EuroCup. Le club bressan espère désormais pouvoir accueillir et qualifier Campbell dès la fin de semaine.