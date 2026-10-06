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Trois pensionnaires de l'élite passent déjà à la trappe en Coupe de France !

Coupe de France - Le deuxième tour du Trophée Robert Busnel a livré son lot de surprises ce mardi soir, avec trois clubs de Betclic ELITE éliminés par des équipes de divisions inférieures.
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Résumé
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Trois pensionnaires de l'élite passent déjà à la trappe en Coupe de France !
L'exploit pour les Challandais
Crédit photo : Vendée Challans Basket
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La magie de la Coupe de France a pleinement opéré ce mardi soir pour le deuxième tour, synonyme d’entrée en lice de quelques clubs de l’élite. Si 11 rencontres étaient initialement attendues lors de ce grand rendez-vous collectif, les parquets hexagonaux ont été le théâtre de plusieurs surprises majeures avec la chute précoce de pensionnaires de Betclic ELITE face à des équipes de divisions inférieures. 

Exploit XXL de Challans !

La plus grande sensation de la soirée est à mettre au crédit du Vendée Challans Basket (NM1). Bénéficiant d'un avantage initial au score lié à l'écart de division (+14) face à Boulazac (Betclic ÉLITE), les Challandais ont réussi à le garder jusqu’à la fin. Les relégués d’ÉLITE 2 ont fait sauter le verrou boulazacois dans une rencontre offensive spectaculaire, conclue sur le score de 107-96.

Une réussite insolente à 3-points (12/21) est à mettre à leur crédit, alors que le BBD peine encore à trouver son rythme sur ce début de saison, étant désormais sur 3 défaites consécutives en match officiel. Déjà éliminés prématurément par une équipe inférieure l’année dernière (face à La Rochelle, d’ÉLITE 2), le scénario se répète un tour plus tôt.

Challans 107 - 96 Boulazac · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 06/10/2026

Leaders

ChallansBoulazac
PTSMarquise Moore 24Essome Miyem 19
REBEwen Moyon 6Essome Miyem 8
PDLuka Nikolic 3Patrick Beverley 15

Statistiques d'équipe

ChallansBoulazac
TIRS62,5 %51,4 %
3PTS12/219/28
LF35/4815/21
REB2239
RO520

Démonstration de Denain, décidément en pleine forme

Autre choc marquant : l'AS Denain Voltaire (ÉLITE 2) a offert un véritable récital à domicile, en dominant très largement une équipe de l’élite : le BCM Gravelines-Dunkerque (106-81). On sait à quel point ces derbys nordistes sont importants pour les deux équipes, et souvent l’occasion de prouver des choses à leurs voisins.

C’est tout simplement une démonstration qui a été imposée par les leaders de l’ÉLITE 2 aux 13e de Betclic ÉLITE, puisque dans l’écart final de 25 points, seules 7 unités étaient dues à la différence de divisions. Sept joueurs denaisiens ont terminé au-delà des 10 points, avec la meilleure marque pour… Oscar Wembanyama (16). Le BCM avait pourtant aligné les mêmes joueurs que lors de sa défaite étriquée contre l’ASVEL ce week-end.

Denain 106 - 81 Gravelines · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 06/10/2026

Leaders

DenainGravelines
PTSOscar Wembanyama 16Jaren Lewis 15
REBOscar Wembanyama 4Mikael Hopkins 8
PDGaetan Meyniel 6R.J. Nembhard 5

Statistiques d'équipe

DenainGravelines
TIRS53,5 %44,6 %
3PTS13/2910/26
LF17/2321/27
REB3137
RO911

Roanne se fait aussi piéger, Pau seul rescapé de l'élite

Dans le choc opposant les Sharks d'Antibes (ÉLITE 2) à la Chorale de Roanne (Betclic ELITE), la pièce est tombée du côté des Azuréens. Au terme d'un duel étouffant et disputé jusqu'aux ultimes possessions, les Antibois ont écarté les Roannais sur le fil (80-78). C’est une fin de série pour les promus de la Chorale, qui vont pouvoir se concentrer sur le championnat, débuté de manière canon (2-0).

Antibes 80 - 78 Roanne · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 06/10/2026

Leaders

AntibesRoanne
PTSZeljko Sakic 12Darius Johnson 21
REBYouri Golitin 8Yvann Mbaya 8
PDGabriel Veras 5Darius Johnson 5

Statistiques d'équipe

AntibesRoanne
TIRS42,4 %40,6 %
3PTS8/2211/31
LF22/3015/24
REB3640
RO1015

À l'inverse, l'Élan Béarnais (Betclic ELITE) a parfaitement assumé son rang. En déplacement chez leurs voisins de l'Union Tarbes-Lourdes (NM1), les Béarnais ont fait respecter la hiérarchie de bout en bout pour signer un succès éclatant (109-69). Les clubs de l’élite signent donc un triste 1-3 ce soir. Il en restera trois la semaine prochaine, toujours pour le compte du deuxième tour : Dijon chez le SCABB (ÉLITE 2), Limoges à Toulouse (NM1), et enfin Nancy sur le parquet de l'ASA (ÉLITE 2).

Dans les autres rencontres de la soirée, l'ADA Blois (ÉLITE 2) s'est défaite sans trembler du Tours Métropole Basket (NM1) sur le score de 100 à 84. Dans un duel 100 % Pro B très accroché, Poitiers a pris la mesure d'Orléans (80-70) grâce à une défense de fer dans le dernier quart-temps. De son côté, Caen Basket Calvados est allé arracher sa qualification sur le parquet d'Angers au terme d'un final haletant (79-77). Le derby breton entre Rennes et Fougères est logiquement tombé dans l’escarcelle de la métropole rennaise.

Coupe de France Masculine - 2e tour
01/11/2026
ASA Alliance Sport Alsace
- -
NAN Nancy
05/10/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
65 57
STB Le Havre
06/10/2026
ANT Antibes
80 78
ROA Roanne
HTV Hyères-Toulon
81 68
FOS Fos Provence
LYO LyonSO
73 77
BES Besançon
TAR Tarbes-Lourdes
69 109
PAU Pau-Lacq-Orthez
BLO Blois
100 84
TOU Tours
CHA Challans
107 96
BOU Boulazac
POI Poitiers
80 70
ORL Orléans
REN Rennes
79 70
FOU Pays de Fougères
ANG Angers
77 79
CAE Caen
BER Berck Rang du Fliers
74 68
ORC Orchies
DEN Denain
106 81
BCM Gravelines
13/10/2026
SCA SCABB
- -
JDA Dijon
TOU Toulouse
- -
CSP Limoges

Roanne
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Challans
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Boulazac
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Denain
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NM1
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Antibes
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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