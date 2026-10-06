La magie de la Coupe de France a pleinement opéré ce mardi soir pour le deuxième tour, synonyme d’entrée en lice de quelques clubs de l’élite. Si 11 rencontres étaient initialement attendues lors de ce grand rendez-vous collectif, les parquets hexagonaux ont été le théâtre de plusieurs surprises majeures avec la chute précoce de pensionnaires de Betclic ELITE face à des équipes de divisions inférieures.

Exploit XXL de Challans !

La plus grande sensation de la soirée est à mettre au crédit du Vendée Challans Basket (NM1). Bénéficiant d'un avantage initial au score lié à l'écart de division (+14) face à Boulazac (Betclic ÉLITE), les Challandais ont réussi à le garder jusqu’à la fin. Les relégués d’ÉLITE 2 ont fait sauter le verrou boulazacois dans une rencontre offensive spectaculaire, conclue sur le score de 107-96.

Une réussite insolente à 3-points (12/21) est à mettre à leur crédit, alors que le BBD peine encore à trouver son rythme sur ce début de saison, étant désormais sur 3 défaites consécutives en match officiel. Déjà éliminés prématurément par une équipe inférieure l’année dernière (face à La Rochelle, d’ÉLITE 2), le scénario se répète un tour plus tôt.

Démonstration de Denain, décidément en pleine forme

Autre choc marquant : l'AS Denain Voltaire (ÉLITE 2) a offert un véritable récital à domicile, en dominant très largement une équipe de l’élite : le BCM Gravelines-Dunkerque (106-81). On sait à quel point ces derbys nordistes sont importants pour les deux équipes, et souvent l’occasion de prouver des choses à leurs voisins.

C’est tout simplement une démonstration qui a été imposée par les leaders de l’ÉLITE 2 aux 13e de Betclic ÉLITE, puisque dans l’écart final de 25 points, seules 7 unités étaient dues à la différence de divisions. Sept joueurs denaisiens ont terminé au-delà des 10 points, avec la meilleure marque pour… Oscar Wembanyama (16). Le BCM avait pourtant aligné les mêmes joueurs que lors de sa défaite étriquée contre l’ASVEL ce week-end.

Roanne se fait aussi piéger, Pau seul rescapé de l'élite

Dans le choc opposant les Sharks d'Antibes (ÉLITE 2) à la Chorale de Roanne (Betclic ELITE), la pièce est tombée du côté des Azuréens. Au terme d'un duel étouffant et disputé jusqu'aux ultimes possessions, les Antibois ont écarté les Roannais sur le fil (80-78). C’est une fin de série pour les promus de la Chorale, qui vont pouvoir se concentrer sur le championnat, débuté de manière canon (2-0).

À l'inverse, l'Élan Béarnais (Betclic ELITE) a parfaitement assumé son rang. En déplacement chez leurs voisins de l'Union Tarbes-Lourdes (NM1), les Béarnais ont fait respecter la hiérarchie de bout en bout pour signer un succès éclatant (109-69). Les clubs de l’élite signent donc un triste 1-3 ce soir. Il en restera trois la semaine prochaine, toujours pour le compte du deuxième tour : Dijon chez le SCABB (ÉLITE 2), Limoges à Toulouse (NM1), et enfin Nancy sur le parquet de l'ASA (ÉLITE 2).

Dans les autres rencontres de la soirée, l'ADA Blois (ÉLITE 2) s'est défaite sans trembler du Tours Métropole Basket (NM1) sur le score de 100 à 84. Dans un duel 100 % Pro B très accroché, Poitiers a pris la mesure d'Orléans (80-70) grâce à une défense de fer dans le dernier quart-temps. De son côté, Caen Basket Calvados est allé arracher sa qualification sur le parquet d'Angers au terme d'un final haletant (79-77). Le derby breton entre Rennes et Fougères est logiquement tombé dans l’escarcelle de la métropole rennaise.