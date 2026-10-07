Budgets et masses salariales de la Betclic ÉLITE 2026/27 : Paris, ASVEL... et le grand fossé

Qu'aurait-on écrit si l'AS Monaco était encore là et si l'ASVEL s'était vue valider son budget à 59 millions d'euros ? Que la Betclic ÉLITE avait atteint des sommets financiers inédits ? Sûrement.

Ce n'est clairement pas le cas désormais avec une baisse du budget moyen (-12%) et de la masse salariale moyenne (-24%). Même s'il faut relativiser ces chiffres négatifs...

Une plus forte homogénéité sans Monaco

Pour cause, le budget médian de Betclic ÉLITE s'établit désormais à 6,6 millions, en hausse de 3%, ce qui témoigne d'une plus grande homogénéité entre les seize pensionnaires de la division. Logique, sans l'ogre monégasque, qui émargeait à pratiquement 40 millions, dont la seule masse salariale (certes difficilement assumée...) était supérieure au budget total de tous ses concurrents, hormis le Paris Basketball.

Quelques données clefs

Paris n°1 pour la première fois

Dauphin de la Roca Team depuis plusieurs saisons, le Paris Basketball s'établit désormais comme la nouvelle superpuissance financière du basket français. Le club francilien émarge à 30,9 millions de budget (+7% par rapport à 2025/26) et 8,2 millions de masse salariale (+3%), les deux plus hauts totaux de Betclic ÉLITE.

C'est la première fois de sa jeune histoire que Paris s'impose comme le plus fortuné du championnat, avec des montants sensiblement similaires à ceux qui ont permis à Monaco d'atteindre la finale de l'EuroLeague en 2024/25, évidemment sans la fiscalité avantageuse de la Principauté.

Ensuite vient l'ASVEL, évidemment loin des 59 millions espérés mais qui dispose tout de même du plus gros portefeuille de son histoire, avec 24,8 millions de budget, et une masse salariale qui a enregistré la plus forte hausse de toute la Betclic ÉLITE : +73% !

Derrière, il y a un vrai fossé entre les deux clubs EuroLeague et le reste de la meute. Le budget moyen d'un club hors EuroLeague s'élève à 6,3 millions d'euros, en hausse par rapport à l'an dernier (+5%), tout comme la masse salariale (+6%).

La JL Bourg en tête du reste du monde

Le reste du monde est donc mené par la JL Bourg qui, pour la première fois de son histoire, monte sur le podium des plus hauts budgets de la Betclic ÉLITE avec 8,2 millions d'euros, soit trois fois moins que l'ASVEL !

De son côté, Strasbourg semble en avoir fini avec sa période de vaches maigres. Pour la première fois depuis quatre ans, la SIG n'a pas terminé la saison précédente en déficit et a pu augmenter de manière significative son budget (+7%), de sorte d'intégrer le quatuor de tête. Mais le club alsacien présente la plus basse part de masse salariale au sein de son budget (25%) et présente la 7e enveloppe salariale.

Les budgets de Betclic ÉLITE :

Les budgets de Betclic ÉLITE

Les masses salariales de Betclic ÉLITE :

Les masses salariales de Betclic ÉLITE

La baisse de Dijon,

les hausses de Limoges et Nanterre

Dans les chiffres à noter, on remarquera les variations les plus fortes : la JDA Dijon, en baisse à tous les égards (-9% de budget, -8% de masse salariale), ce qui ne l'a pas empêché de construire une équipe compétitive, ou inversement, le duo Limoges CSP - Nanterre 92, qui bénéficie des plus fortes croissances (respectivement +16% et +15% de budget).

De même, l'identité des promus renforce l'idée de densité accrue de la ligue : championne d'ÉLITE 2, la Chorale de Roanne s'établit directement comme la 6e masse salariale (pour le 14e budget), tandis que l'Élan Béarnais présente le 11e budget avec plus de 6 millions d'euros.

Malgré Beverley, le BBD plus faible masse salariale

Enfin, en bas, Saint-Quentin est logiquement pénalisé par son été, avec une baisse de 9% qui le relègue au statut de plus petit budget du championnat avec 3,7 millions d'euros. Mais en dernière minute, le SQBB a beaucoup investi sur son effectif, avec une part masse salariale / budget de loin la plus élevée de Betclic ÉLITE (43%, contre 29% en moyenne), ce qui lui permet de devancer Boulazac dans ce domaine, malgré l'effort effectué par le BBD pour Patrick Beverley.

L'évolution du plus haut budget de Betclic ÉLITE :