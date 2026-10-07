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Où suivre les débuts de Nanterre en BCL ce mercredi face à Trabzonspor ?

La Basketball Champions League (BCL) démarre ce mercredi 7 octobre pour Nanterre 92. Le club francilien retrouve le parquet de Trabzonspor pour débuter, une salle qu'il avait climatisée il y a onze ans. La rencontre sera à suivre sur Courtside 1891 via DAZN, à 18 heures.
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Où suivre les débuts de Nanterre en BCL ce mercredi face à Trabzonspor ?
Crédit photo : Patrick Gaillardin
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Nanterre renoue enfin avec l'Europe ce mercredi 7 octobre, et lance sa campagne de Basketball Champions League (BCL) sur un déplacement chargé en symbolique. Les hommes de Julien Mahé retrouvent Trabzonspor à 18 heures. Une rencontre diffusée sur Courtside 1891, via DAZN.

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Où regarder Nanterre en BCL ?

Pour leur grand retour sur la scène continentale, les Nanterriens bénéficient de la couverture mise en place cette saison par les diffuseurs de la compétition.

  • À 18h00 : Trabzonspor – Nanterre 92, en direct sur Courtside 1891 via DAZN.

Courtside 1891, la plateforme numérique de la FIBA intégrée à l'offre DAZN, assure les retransmissions des clubs français engagés en Basketball Champions League pour cet exercice 2026-2027.

Onze ans après la "main de Dieu", de chaudes retrouvailles à Trabzon

Au-delà de l'enjeu comptable d'un premier match de poule, ce voyage sur les rives de la mer Noire réveille l'un des souvenirs les plus doux de l'histoire du club francilien, en finale d'EuroChallenge. Le 26 avril 2015, devant plus de 7 500 supporters turcs, les hommes de Pascal Donnadieu s'étaient imposés au bout du suspense (63-64) sur un lay-up entré dans la légende, de T.J. Campbell."La main de Dieu" avait écrit là l'une des lignes les plus marquantes de l'histoire du club des Hauts-de-Seine.

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Onze ans plus tard, l'adversaire turc qui attend Nanterre ce mercredi n'a plus grand-chose à voir avec celui de 2015. Après plusieurs saisons dans l'ombre et une reconstruction repartie des échelons inférieurs, Trabzonspor vit actuellement une trajectoire ascendante tout simplement extraordinaire. Champion de deuxième division en 2025, le club s'est immédiatement installé dans le top 6 de Basketbol Super Ligi, synonyme de qualification en BCL.

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Fort de moyens financiers considérables, Trabzonspor a confirmé ses intentions à coup de recrutements estivaux haut de gamme. Les dirigeants stambouliotes ont notamment pioché en Betclic ELITE, avec l'arrivée de la référence défensive Shaquille Harrison, en provenance de l'ASVEL ; mais aussi celle de l'ancien feu follet offensif de Strasbourg : Marcus Keene. Avec l'intérieur américain Xavier Tillman (317 matchs NBA et champion 2024 avec Boston), Trabzonspor s'est bâti un effectif taillé pour jouer rapidement les premiers rôles en BCL.

Nanterre mise sur sa continuité collective

Nanterre atterrit en Turquie avec un bilan national parfaitement identique à celui de son hôte du soir. Les deux formations ont toutes deux ouvert leur championnat local par une victoire (Bursaspor pour l'une, Pau pour l'autre) ; sans parvenir à enchaîner le week-end passé sur les parquets de Besiktas et Roanne.

Mais dans cette opposition de styles, Julien Mahé et ses hommes possèdent un atout de taille : leur continuité collective rare à ce niveau. Demi-finaliste des playoffs au printemps dernier, Nanterre a conservé sept joueurs de son effectif, dont ses cadres d'expérience que sont Benjamin Sène, Lucas Dussoulier ou Paul Lacombe. Autour d'eux, l'intégration d'un détonateur comme Xavier Castañeda (18 points et 7 passes face à Pau) se montre intéressante. La jeunesse et la progression constante de Hugo Yimga-Moukouri sont elles aussi des atouts à faire valoir dans cette compétition, alors que le jeune homme est déjà projeté au premier tour de la prochaine draft NBA.

Entre la puissance de feu de l'artillerie turque et le collectif éprouvé des Hauts-de-Seine, cette première affiche du Groupe A promet une première explication européenne particulièrement intéressante !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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