Darryn Peterson impressionnant, les Lakers sans Luka Doncic : ce qu'il faut retenir de cette nuit de pré-saison

Quatre matchs au programme cette nuit en pré-saison NBA et quelques performances intéressantes à souligner. Le rookie Darryn Peterson a fait parler sa magie pendant que l'équipe bis des Lakers affrontaient les Warriors.

DARRYN PETERSON TONIGHT:



23 POINTS

3 REBOUNDS

3 ASSISTS

10/18 FGM

29 MINUTES



🔥🔥🔥. (via @ESPNNBA)



pic.twitter.com/g3KAX20Zia — Hoop Central (@TheHoopCentral) 7 octobre 2026

De retour au Chase Center pour leur premier match à domicile de cette préparation, les Dubs ont répondu présent face à L.A. Comme à son habitude Stephen Curry a fait parler la poudre avec un 3-6 à longue distance. 16 points et 5 passes décisives au final pour le Chef dans la rouste infligée par Golden State (124-98). Après les quelques critiques de son entraîneur, Yaxel Lendeborg a réagi et inscrit 17 unités (record du match) plus 9 rebonds.

Pour les Lakers, privés de Luka Doncic et Austin Reaves, c'est Sandro Mamukelashvili qui a pris les rênes de l'équipe avec 15 points inscrits. Bronny James a eu plus de mal au scoring malgré un temps de jeu important (21 minutes) et termine sa partie avec 4 unités et 5 assists.

Ref called Bronny for a push-off vs. Steph 😅



They both couldn't help but laugh 😂 pic.twitter.com/SlDKZVNuHO — SportsCenter (@SportsCenter) 7 octobre 2026

Darryn Peterson en feu

Toutefois, la performance de la nuit a eu lieu à Salt Lake City où Darryn Peterson n'a pas fait dans la dentelle. L'arrière a joué une demi-heure et inscrit 23 points (10-18 au tir). Le numéro 2 de la draft a étalé toutes ses qualités, pénétrations, fadeaway à mi-distance, coupe dans le dos, le joueur de 19 ans a écœuré la défense des Nuggets. En revanche, cela n'a pas été suffisant pour offrir la victoire à son équipe battue (117-106).

En face, Aaron Gordon a fait un chantier à l'intérieur avec 18 unités tandis que Nikola Jokic a traversé le match à son rythme (6 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).

Le Thunder rate son entrée

Le Thunder démarrait sa préparation cette nuit et les champions NBA 2025 se sont manqués. Défaite 116-110 dans un match qui vaut du beurre face aux Pelicans. Sans Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren laissés au repos, la seconde unit a dû faire le boulot. Jared McCain signe 12 points, le rookie Bennett Stritz termine à 15 unités. Côté New Orleans, Bennedict Mathurin se distingue pour sa première avec 13 points marqués et 5 assists.

Enfin dans le dernier match de la nuit, les Nets ont étrillé les Hornets. L'association Michael Porter Jr. (16 points) - Julius Randle (13 points) a fait des ravages alors que Nolan Traoré a apporté de bonnes minutes bonnes minutes en sortie de banc avec 10 unités.

MPJ x Julius Randle might be the unusual pairing that might work in favor for the Brooklyn Nets #Netsworld

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Duel de meneurs entre Pacers et Wolves

Pour les frelons, Naz Reid a entamé son aventure de belle manière avec 13 points marqués. Le Français Moussa Diabaté s'est lui montré précieux avec 4 unités et 4 rebonds. De son côté, Tidjane Salaün a rencontré plus de difficultés (6 points à 2-7 au tir).

Au programme la nuit prochaine, un choc de meneurs entre Tyrese Haliburton de retour de blessure et LaMelo Ball. Pas certain que les deux leaders d'attaque joueront. Les Bulls débutent leur pré-saison face aux Suns. Les Grizzlies reçoivent le Magic, OKC accueille les Bucks et enfin les Blazers de Ja Morant et Damian Lillard joueront face aux Warriors, probablement sans Steph Curry.