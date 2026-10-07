JJ Redick très remonté après la lourde défaite des Lakers face aux Warriors

JJ Redick avait la mine des mauvais jours en conférence de presse d'après-match. Après la large défaite des Lakers face aux Warriors (124-98), cette nuit à San Francisco, l’entraîneur californien n’a pas caché sa frustration. Malgré le caractère amical de cette rencontre de pré-saison, l'ancien joueur des Clippers attend davantage de son équipe, notamment en termes d’intensité et d’engagement.

JJ Redick:



"The way we started that game was insane...the first half was unacceptable. I thought that group that started the second half, we got back to our physicality defensively, and Adou and Jake particularly were really good in that stretch" https://t.co/eXW4cnkzwO pic.twitter.com/pDJfNhQ8U9 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 7 octobre 2026

« La façon dont nous avons commencé la rencontre était folle, je ne sais pas pourquoi parce que ce groupe a été incroyable. La première mi-temps était inacceptable », a insisté l'ancien shooteur. En effet, le premier acte de L.A. a constitué un véritable chemin de croix.

A la pause, les Lakers étaient menés 81-53 et ont même compté jusqu'à 38 points de retard au cours de la rencontre. Outre cela, sur le volet offensif, les Purple and Gold ont concédé 14 pertes de balle après les deux premiers quart temps.

Des cadres mis au repos

Cette débâcle étonne encore plus après leur victoire convaincante contre les Kings (127-103) lundi. Cependant, hier soir les Californiens avaient décidé de ménager plusieurs cadres pour ce deuxième match de back-to-back. Luka Doncic, Austin Reaves, Walker Kessler et Ziaire Williams n'ont pas pris part au match face aux Dubs.

Or pour JJ Redick cela n'excuse pas tout : « Nous avons disputé quelques matchs où il nous manquait des joueurs vedettes et une grande partie de notre effectif. Je m'attends tout de même à gagner et à ce que nous jouions à notre niveau habituel. »

Sandro Mamukelashvili vs Warriors :



15 PTS

6-10 FG (60%)

3-4 3PT (75%)

3 REB

2 AST

1 BLK



Mamu's game is so versatile giving Lakers a little bit of everything even on the defensive end. Seeing Rui Hachimura go to the Clippers hurt, but its clear why JJ Redick wanted Mamu on the… pic.twitter.com/wrt5Aecv56 — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) 7 octobre 2026

Dans ce marasme des Angelinos, seul Sandro Mamukelashvili a semblé sortir la tête de l'eau avec 15 points inscrits à 60% au tir. D'ailleurs en plus des difficultés offensives observées, défensivement aussi les Californiens ont souffert.

Redick attend une réaction

En effet, l’équipe a laissé d'énormes espaces aux Warriors pour pénétrer et finir près du cercle. En témoigne la réussite au tir des coéquipiers de Stephen Curry en première mi-temps avec 57,5% de leur shoots réussis. Le rookie Yaxel Lendeborg avec ses capacités athlétiques impressionnantes s'en est délecté et a posé 17 points sur la truffe des Lakers.

Toutefois, en deuxième mi-temps, la cité des Anges est parvenue à se remobiliser de quoi satisfaire quelque peu l'entraîneur. "L'équipe qui a repris la second mi-temps nous a permis de revenir à nos principes en terme de densité physique défensive".

Une équipe en construction

Si le résultat reste anecdotique dans le contexte de la pré-saison, JJ Redick entend tout de même utiliser ces rencontres de préparation pour rappeler ses exigences à son groupe. Les Lakers disposent encore de trois matches pour monter en puissance et construire des automatismes avant le début de la saison régulière.

Le prochain rendez-vous est prévu jeudi, de nouveau face aux Kings, cette fois à la Crypto.com Arena.