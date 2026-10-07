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Nolan Traoré réussit sa première sortie de la présaison NBA, sa performance en vidéo

Lors du premier match amical des Brooklyn Nets à Charlotte (124-90), Nolan Traoré a signé 10 points en 10 minutes, laissant entrevoir de belles promesses pour sa deuxième saison NBA.
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Nolan Traoré réussit sa première sortie de la présaison NBA, sa performance en vidéo
Nolan Traoré en défense sur Pat Connaughton
Crédit photo : Jim Dedmon-Imagn Images
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Après avoir travaillé tout l'été sur son corps ("J’ai l’impression que c'est un autre gars maintenant : il a pris de la masse. Il porte un sweat sans manches, il soulève de la fonte, on voit ses biceps", disait son coéquipier Chaney Johnson en août), Nolan Traoré a retrouvé les parquets la nuit dernière lors du premier match amical de Brooklyn.

Bientôt engagé dans sa deuxième saison NBA avec les Nets, l'ancien meneur de Saint-Quentin que sa prise de poids n'avait pas altéré ses qualités de vitesse.

En déplacement à Charlotte, où la franchise new-yorkaise l'a facilement emporté (124-90), le frère d'Armel Traoré (Ulm) a été efficace avec 10 points à 3/4, 2 rebonds et 1 interception en seulement 10 minutes de jeu. Le temps, aussi, d'un agréable +15 pour le collectif.

En face, les Français des Hornets ont logiquement vécu une soirée moins réjouissante.

À l'orée d'une saison extrêmement importante pour la suite de sa carrière, sa troisième en NBA, Tidjane Salaün a lancé timidement sa pré-saison avec 6 points à 2/7, 2 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 3 balles perdues en 28 minutes. De loin le plus gros temps de jeu de Charlotte, mais aussi, logiquement, le plus gros +/- (-24).

À ses côtés, titulaire, Moussa Diabaté a compilé 4 points, 4 rebonds, 2 contres, 2 interceptions, 1 passe décisive et 4 balles perdues en 20 minutes.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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