Ja Morant sous grosse pression aux Blazers !

L’arrivée de Ja Morant aux Trail Blazers a suscité de nombreuses interrogations autour de la composition du secteur arrière. Avec Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe déjà présents, la franchise de l’Oregon devra rapidement trouver la bonne formule pour faire cohabiter tous ses arrières.

Rival executives are monitoring Ja Morant fit on the Trail Blazers with there being a potential play of Portland rehabbing his trade value and then offloading him, per @JakeLFischer



(Via @BleacherReport) https://t.co/ATxy66j2ia pic.twitter.com/C1sbx7Nhql — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 6 octobre 2026

« L’adéquation entre Ja et Dame, deux nouveaux venus dans ce groupe, avec Jrue Holiday toujours en lice, a été la plus grande interrogation de la ligue », a déclaré l’insider NBA Jake Fischer.

La situation de l'ancien joueur des Grizzlies s'avère d’autant plus intrigante que sa valeur sur le marché avait considérablement diminué ces derniers mois. Ses blessures à répétition, ses performances en baisse et ses problèmes extra-sportifs ont notamment pesé sur sa cote. Malgré ces incertitudes, les Blazers ont décidé de miser sur lui en le récupérant en provenance de Memphis.

Ja Morant Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Memphis Grizzlies Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,5 #48 REB 3,3 #265 PD 8,1 #5

Les Blazers prêts à passer à autre chose

Une décision surprenante dans la mesure où Portland possédait déjà plusieurs joueurs capables d’évoluer sur les lignes arrières et de porter la balle. D’après le journaliste, la franchise pourrait même chercher à relancer la valeur marchande de Ja Morant avant d’envisager de le proposer sur le marché des transferts.

Ainsi, son passage dans l'Oregon ne constituerait qu'une manœuvre financière pour les Trail Blazer s à la recherche d'un autre profil pour améliorer son roster déjà bien établi.

Toutefois, cette solution ne devrait pas se matérialiser dans l'immédiat. Pour l’heure, le principal intéressé semble pourtant parfaitement disposé à s’intégrer dans son nouvel environnement. G12 a récemment assuré n’avoir aucun problème avec le rôle que Portland lui confierait.

Un duo Ja Morant- Damian Lillard dès le début de saison ?

D'ailleurs, Damian Lillard pourrait même avoir un rôle déterminant dans la suite de la carrière de Ja Morant aux Blazers. En effet, le meneur a déjà annoncé que les Blazers aligneront les deux joueurs dans le back-court.

Ainsi, Ja Morant devrait être décaler sur un poste d'arrière, peut-être moins adapté à son profil de slasher. Le Rookie de l'année de 2020 ne constitue pas une menace à trois points et pourrait donc réduire nettement le spacing de son équipe.

The Trail Blazers Fan Fest scrimmage ended in a 96-96 tie, so both teams shot alternating halfcourt shots to decide the winner.



Ja Morant won it for the Blazers Black Team with a splash.



He also has been named Fan Fest MVP. pic.twitter.com/XhlwSmphkD — Conor Bergin (@ConorBergin8) 5 octobre 2026

Quitte ou double ?

Toutefois avec Dame un shooteur d'élite à ses côtés Portland pourrait conserver une attaque décente. La grande interrogation reste de voir dans quelles dispositions physiques, l'icône locale reviendra après sa rupture du tendon d’Achille.

Ainsi, ce duo expérimental invite à conserver un certain scepticisme mais dans le cas où tout se déroulerait à merveille, la franchise de l'Oregon pourrait se retrouver assez haut dans la hiérarchie de l'Ouest. Sinon, Ja Morant sera certainement poussé vers la sortie.