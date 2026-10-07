Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Héros du titre de Monaco, Juhann Begarin n'est plus au chômage : retour en EuroLeague !

Véritable facteur X du quadruplé de l'AS Monaco, auteur d'un Match 5 immense lors de la finale de Betclic ÉLITE, Juhann Begarin était pourtant resté sur le carreau tout l'été. Le Guadeloupéen est de retour dans le circuit, engagé par l'ASVEL en tant que pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo.
|
Résumé
Écouter
Héros du titre de Monaco, Juhann Begarin n'est plus au chômage : retour en EuroLeague !
Juhann Begarin débarque à l'ASVEL
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le destin peut être assez ironique... Seul joueur sous contrat cet été avec l'AS Monaco, Juhann Begarin (1,96 m, 24 ans) a retrouvé un club le jour où la cessation de paiements du club de la Principauté devrait être prononcée par le tribunal...

Ainsi, le Guadeloupéen a été embauché par l'ASVEL afin d'y devenir le pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo, avec qui il était censé évoluer à... Monaco cette saison, a minima arrêté jusqu'au début du mois de novembre en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs.

Le poste 2-1 devenu intérieur

Un retour en EuroLeague mérité pour un joueur qui, à l'exception de son coup de sang à l'encontre de Quentin Losser lui ayant valu sept matchs de suspension, a laissé une formidable image la saison dernière à Monaco.

Boudé par Vassilis Spanoulis lors de sa première saison avec la Roca Team, inutilisé lors des gros matchs (43 minutes sur l'intégralité de la saison d'EuroLeague), l'ancien prospect du Paris Basketball est devenu un protagoniste majeur de l'ASM l'an dernier par la force des choses.

LIRE AUSSI

Parce que la raquette était dépeuplée au cœur de l'hiver (Kevarrius Hayes blessé, Yoan Makoundou parti en Chine) et le club interdit de recruter, Juhann Begarin a été reconverti intérieur, lui qui a été drafté en 45e position par Boston sur la base de son profil de poste 2-1 athlétique !

LIRE AUSSI

Vaillant et engagé défensivement, le nouveau "big man" de la Roca Team a instantanément séduit dans ce rôle, signant notamment une Leaders Cup de haute volée.

Énorme lors du match pour le titre

Puis les circonstances monégasques ont fait que n'importe quel joueur apte aurait des responsabilités. Et l'ex-nanterrien les a formidablement utilisées, utilisé à toutes les sauces et facteur X du troisième titre de l'ASM avec un formidable Match 5 (18 points à 6/10, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d'évaluation en 21 minutes), ponctué par un tir décisif dans le corner au cœur du money-time.

Juhann BEGARIN
Juhann BEGARIN
18
PTS
9
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
92 101
ASM

"Begarin a été très très dur sur l’homme en défense, il a mis des gros shoots", saluait après coup le MVP Élie Okobo, avant de s'étendre, plus à froid, au micro de First Team.

"Un coup de boost pour la suite de sa carrière"

"Il ne jouait pas, il n'avait pas de responsabilités. Il se cherchait un peu lorsqu'il était sur le terrain en championnat de France puisqu'il ne jouait pas en EuroLeague. Avec les blessures, on le fait jouer 4. On le fait jouer 5. On le refait jouer 2. On l'a mis dans une position hyper-délicate parce qu'il devait connaître tous les systèmes, il devait défendre sur des gros intérieurs et sur des petits meneurs en même temps. Sa deuxième partie de saison est incroyable. Chapeau à lui, c'est sûr que ça va lui donner un coup de boost pour la suite de sa carrière."

Malheureusement pour lui, l'été cauchemardesque de l'AS Monaco l'a empêché de bénéficier de ce fameux coup de boost et Juhann Begarin est resté sur le carreau pendant tout l'été.

Pigiste... et plus si affinités ?!

À ce titre, ce retour en EuroLeague apparaît comme un moindre-mal, en compensation du statut de pigiste médical qui suppose forcément une incertitude sur l'avenir, même si l'ASVEL lui laisse indéniablement une porte ouverte en communiquant sur un engagement d'un mois, "dans un premier temps".

Reste qu'en l'espace de quatre semaines, l'ancien All-Star aura l'occasion de prouver que sa hausse contribution au quadruplé monégasque n'était pas le fruit du hasard. Et que l'ASVEL avait bien besoin de renfort : d'ici au 1er novembre, dix matchs sont au programme des hommes de Tony Parker !

ASVEL

Prochains matchs

DateMatch
07/10/2026Paris Basketball - ASVEL
11/10/2026ASVEL - Roanne
13/10/2026ASVEL - Crvena Zvezda Belgrade
15/10/2026Real Madrid - ASVEL
17/10/2026Limoges - ASVEL
23/10/2026Zalgiris Kaunas - ASVEL
25/10/2026ASVEL - Nancy
28/10/2026ASVEL - Partizan Belgrade
30/10/2026ASVEL - Baskonia Vitoria-Gasteiz
01/11/2026Saint-Quentin - ASVEL
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit