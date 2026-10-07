Héros du titre de Monaco, Juhann Begarin n'est plus au chômage : retour en EuroLeague !

Le destin peut être assez ironique... Seul joueur sous contrat cet été avec l'AS Monaco, Juhann Begarin (1,96 m, 24 ans) a retrouvé un club le jour où la cessation de paiements du club de la Principauté devrait être prononcée par le tribunal...

Ainsi, le Guadeloupéen a été embauché par l'ASVEL afin d'y devenir le pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo, avec qui il était censé évoluer à... Monaco cette saison, a minima arrêté jusqu'au début du mois de novembre en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs.

Welcome Juhann Begarin ! 🫡



Passé par Paris, Nanterre et Monaco, Juhann Begarin renforce l’effectif de LDLC ASVEL.



Dans un premier temps, le jeune et spectaculaire ailier (24 ans, 1m96) arrive en tant que pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo pour une durée d’un mois. pic.twitter.com/PJAOD7JfSG — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 7 octobre 2026

Le poste 2-1 devenu intérieur

Un retour en EuroLeague mérité pour un joueur qui, à l'exception de son coup de sang à l'encontre de Quentin Losser lui ayant valu sept matchs de suspension, a laissé une formidable image la saison dernière à Monaco.

Boudé par Vassilis Spanoulis lors de sa première saison avec la Roca Team, inutilisé lors des gros matchs (43 minutes sur l'intégralité de la saison d'EuroLeague), l'ancien prospect du Paris Basketball est devenu un protagoniste majeur de l'ASM l'an dernier par la force des choses.

Parce que la raquette était dépeuplée au cœur de l'hiver (Kevarrius Hayes blessé, Yoan Makoundou parti en Chine) et le club interdit de recruter, Juhann Begarin a été reconverti intérieur, lui qui a été drafté en 45e position par Boston sur la base de son profil de poste 2-1 athlétique !

Vaillant et engagé défensivement, le nouveau "big man" de la Roca Team a instantanément séduit dans ce rôle, signant notamment une Leaders Cup de haute volée.

Énorme lors du match pour le titre

Puis les circonstances monégasques ont fait que n'importe quel joueur apte aurait des responsabilités. Et l'ex-nanterrien les a formidablement utilisées, utilisé à toutes les sauces et facteur X du troisième titre de l'ASM avec un formidable Match 5 (18 points à 6/10, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d'évaluation en 21 minutes), ponctué par un tir décisif dans le corner au cœur du money-time.

"Begarin a été très très dur sur l’homme en défense, il a mis des gros shoots", saluait après coup le MVP Élie Okobo, avant de s'étendre, plus à froid, au micro de First Team.

"Un coup de boost pour la suite de sa carrière"

"Il ne jouait pas, il n'avait pas de responsabilités. Il se cherchait un peu lorsqu'il était sur le terrain en championnat de France puisqu'il ne jouait pas en EuroLeague. Avec les blessures, on le fait jouer 4. On le fait jouer 5. On le refait jouer 2. On l'a mis dans une position hyper-délicate parce qu'il devait connaître tous les systèmes, il devait défendre sur des gros intérieurs et sur des petits meneurs en même temps. Sa deuxième partie de saison est incroyable. Chapeau à lui, c'est sûr que ça va lui donner un coup de boost pour la suite de sa carrière."

🎙️ «En mettant des pétards et en défendant fort, Juhann Begarin a pris confiance et, cerise sur le gâteau, il inscrit 18 points sur le Game 5 !»



L'Entretien d'Élie Okobo est disponible sur YouTube 📺️ pic.twitter.com/KmFscPgQKO — First Team (@FirstTeam101) 24 juillet 2026

Malheureusement pour lui, l'été cauchemardesque de l'AS Monaco l'a empêché de bénéficier de ce fameux coup de boost et Juhann Begarin est resté sur le carreau pendant tout l'été.

Pigiste... et plus si affinités ?!

À ce titre, ce retour en EuroLeague apparaît comme un moindre-mal, en compensation du statut de pigiste médical qui suppose forcément une incertitude sur l'avenir, même si l'ASVEL lui laisse indéniablement une porte ouverte en communiquant sur un engagement d'un mois, "dans un premier temps".

Reste qu'en l'espace de quatre semaines, l'ancien All-Star aura l'occasion de prouver que sa hausse contribution au quadruplé monégasque n'était pas le fruit du hasard. Et que l'ASVEL avait bien besoin de renfort : d'ici au 1er novembre, dix matchs sont au programme des hommes de Tony Parker !