Justin Robinson, de la deuxième division italienne à la Ligue Adriatique

Justin Robinson poursuit sa carrière au HKK Široki. Le meneur américain s'est engagé avec le club bosnien pour la saison 2026-2027, au sortir d'un exercice à Roseto, en deuxième division italienne (15,4 points et 6,6 passes décisives).

Bien connu du public français, il compte trois saisons et 92 rencontres de saison régulière dans le championnat de France, sous les couleurs de l'Élan Chalon puis de Gravelines.

C'est à l'Élan Chalon que Justin Robinson a découvert le basket français, de 2018 à 2020. Pour sa première saison en Saône-et-Loire, le meneur déniché par Jean-Denys Choulet s'était imposé comme un chef d'orchestre prolifique, avec 15,2 points, 3 rebonds et 8,2 passes décisives en 34 rencontres de championnat. L'exercice suivant, écourté à 25 matchs, l'avait vu tourner à 11,6 points, 2,7 rebonds et 5,9 passes.

Après un départ à l'étranger, l'Américain a retrouvé la France en 2022-2023 sous le maillot de Gravelines-Dunkerque. Au BCM, il a disputé 33 rencontres de Betclic ELITE pour des moyennes de 11,9 points, 2,5 rebonds et 6,7 passes décisives.

C'est donc fort d'une saison aboutie en D2 italienne que l'ancien vainqueur du concours des meneurs du All-Star Game débarque à Široki.

La Bosnie-Herzégovine sera le huitième pays de sa carrière après l'Allemagne, la Russie, la France, la Turquie, la Pologne et l'Italie.

Après la deuxième division italienne, il aura surtout le droit à un niveau de compétition bien plus élevé avec la Ligue Adriatique. Pour l'instant, son nouveau club a remporté son seul match, disputé contre le Borac Cacak (87-81).