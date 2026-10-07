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Épidémie de Covid à Chartres, le match à Bourges reporté

La Ligue Féminine de Basket a reporté le match Bourges - Chartres de La Boulangère Wonderligue en raison de nombreux cas de maladie dans l'effectif chartrain. Dans un communiqué publié ce mercredi, le Tango Bourges Basket prend acte de la décision et soutient son adversaire, mais critique un report annoncé à moins de 24 heures de la rencontre, sans consultation préalable.
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Résumé
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Épidémie de Covid à Chartres, le match à Bourges reporté
Elise Marié et Yvanna Enjolvy (au fond) feraient partie des joueuses malades à Chartres
Crédit photo : Cécile Thomas
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Le match Bourges - Chartres n'aura pas lieu ce mercredi, comme initialement prévu La Ligue Féminine de Basket a choisi de reporter cette affiche de La Boulangère Wonderligue, à la suite de nombreux cas de maladie au sein de l'effectif chartrain. L'instance a tranché après avoir sollicité l'avis de la Commission médicale de la Fédération Française de BasketBall.

Selon L'Écho Républicain, il s'agirait d'une épidémie de Covid-19 dans les rangs des BlueLights. Le quotidien eurélien précise qu'Assitan Koné, Yvanna Enjolvy et Elise Marié étaient déjà malades dimanche contre Charnay.

Le Tango Bourges Basket a réagi ce mercredi par voie officielle. Le club regrette de ne pas avoir été associé à un choix arrêté très tard. Ni le futur créneau ni les modalités prévues pour les billets déjà achetés ne sont encore connus.

Une annonce « intervenue très tardivement », sans concertation

Les dirigeants berruyers commencent par se tourner vers Chartres. Ils tiennent à « apporter tout son soutien au club de Chartres dans cette situation complexe » et souhaitent « un prompt et complet rétablissement à l'ensemble des joueuses ». Bourges précise également comprendre « naturellement que la santé des joueuses doit rester une priorité absolue ».

Bourges - Chartres Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 07/10/2026

Toutefois, le club le plus titré du basket français regrette « le processus ayant conduit à cette décision, intervenue très tardivement et sans consultation préalable du Tango Bourges Basket ». Il a été informé à moins de 24 heures du coup d'envoi.

Partenaires, bénévoles, supporters : des conséquences en chaîne

Selon Bourges, ce changement de programme entraîne « des conséquences sportives, organisationnelles, économiques et logistiques importantes ». Elles touchent le club, mais aussi ses partenaires, ses prestataires, ses bénévoles et les spectateurs qui avaient prévu d'assister au match. Le Tango présente ses excuses à sa communauté pour les désagréments occasionnés, en rappelant que ce report est « indépendant de notre volonté ».

La Boulangère Wonderligue - Journée 3
07/10/2026
ANG Angers Féminin
- -
MON Lattes Montpellier
BOU Bourges
- -
CHA Chartres Féminin
CHA Charnay
- -
LYO Lyon Asvel Féminin
MEY La Tronche Meylan
- -
TOU Toulouse M.B.
VIL Villeneuve d'Ascq
- -
LAN Landerneau
FCB Flammes Carolo
- -
LAN Basket Landes

Dans toute la sphère du basket français, il s'agit du deuxième match reporté en moins d'une semaine à cause du Covid.

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Le week-end dernier, c'est l'affiche de NM1 entre Vitré et Angers qui n'avait pas eu lieu.

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