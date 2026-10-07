Épidémie de Covid à Chartres, le match à Bourges reporté

Le match Bourges - Chartres n'aura pas lieu ce mercredi, comme initialement prévu La Ligue Féminine de Basket a choisi de reporter cette affiche de La Boulangère Wonderligue, à la suite de nombreux cas de maladie au sein de l'effectif chartrain. L'instance a tranché après avoir sollicité l'avis de la Commission médicale de la Fédération Française de BasketBall.

Selon L'Écho Républicain, il s'agirait d'une épidémie de Covid-19 dans les rangs des BlueLights. Le quotidien eurélien précise qu'Assitan Koné, Yvanna Enjolvy et Elise Marié étaient déjà malades dimanche contre Charnay.

Le Tango Bourges Basket a réagi ce mercredi par voie officielle. Le club regrette de ne pas avoir été associé à un choix arrêté très tard. Ni le futur créneau ni les modalités prévues pour les billets déjà achetés ne sont encore connus.

🚨 Communiqué Officiel



Bourges - Chartres reporté, suite à la décision de la LFB liée à de nombreux cas de maladie dans l'effectif chartrain.



Le club regrette le délai très court de cette annonce (-24h) et présente ses excuses à sa communauté Tango.



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Une annonce « intervenue très tardivement », sans concertation

Les dirigeants berruyers commencent par se tourner vers Chartres. Ils tiennent à « apporter tout son soutien au club de Chartres dans cette situation complexe » et souhaitent « un prompt et complet rétablissement à l'ensemble des joueuses ». Bourges précise également comprendre « naturellement que la santé des joueuses doit rester une priorité absolue ».

Toutefois, le club le plus titré du basket français regrette « le processus ayant conduit à cette décision, intervenue très tardivement et sans consultation préalable du Tango Bourges Basket ». Il a été informé à moins de 24 heures du coup d'envoi.

Partenaires, bénévoles, supporters : des conséquences en chaîne

Selon Bourges, ce changement de programme entraîne « des conséquences sportives, organisationnelles, économiques et logistiques importantes ». Elles touchent le club, mais aussi ses partenaires, ses prestataires, ses bénévoles et les spectateurs qui avaient prévu d'assister au match. Le Tango présente ses excuses à sa communauté pour les désagréments occasionnés, en rappelant que ce report est « indépendant de notre volonté ».

Dans toute la sphère du basket français, il s'agit du deuxième match reporté en moins d'une semaine à cause du Covid.

Le week-end dernier, c'est l'affiche de NM1 entre Vitré et Angers qui n'avait pas eu lieu.