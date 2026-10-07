Les Flammes Carolo s'apprêtent à recevoir Basket Landes dans des circonstances pour le moins inhabituelles. Selon les informations de BeBasket, la police judiciaire de Reims a procédé mardi 6 octobre à l'interpellation simultanée de cinq personnalités importantes du club ardennais. Placées en garde à vue, celles-ci y étaient toujours mercredi après la prolongation de la mesure. Des perquisitions ont également été menées.

À ce stade, plusieurs éléments laissent penser que l'enquête porte sur des faits d'ordre financier. BeBasket n'est toutefois pas en mesure d'en préciser le cadre exact ni la nature des faits examinés par les enquêteurs. Aucune joueuse de l'effectif professionnel n'est concernée par ces gardes à vue. Malgré cette situation et le flou qui l'accompagne en interne, la rencontre de la troisième journée de La Boulangère Wonderligue face à Basket Landes doit bien se disputer ce mercredi soir à la Guinguette Arena.

Cinq gardes à vue et des perquisitions chez les Flammes Carolo

L'opération menée mardi a touché simultanément cinq personnalités occupant des fonctions importantes au sein des Flammes Carolo. Leurs gardes à vue ont depuis été prolongées tandis que plusieurs perquisitions ont été effectuées, notamment à la salle.

Alors que la LFB n'était pas encore au courant de l'affaire ce mercredi en milieu de journée, le club devrait communiquer sur la situation avant la rencontre. Son avocat doit notamment prendre la parole afin d'apporter les éléments pouvant être rendus publics à ce stade et de permettre à l'équipe de se concentrer sur le match. Les joueuses, étrangères aux faits ayant conduit à cette opération, risqueraient autrement de devoir répondre à de nombreuses questions sur un dossier qui ne les concerne pas directement.

Pierre Davenel pourrait diriger les Flammes Carolo contre Basket Landes

Cette situation devrait également avoir une conséquence directe sur le banc ardennais. Pierre Davenel, habituel assistant de Romuald Yernaux, pourrait être chargé de diriger les Flammes Carolo face à Basket Landes.

Sportivement, Charleville-Mézières avait pourtant préparé un rendez-vous majeur. Après deux journées, les Flammes présentent un bilan d'une victoire et une défaite. Elles restent sur un large succès obtenu samedi sur le parquet de La Tronche-Meylan (54-75).

Un choc Flammes Carolo - Basket Landes relégué au second plan

L'affiche était initialement l'une des principales attractions de cette troisième journée. Basket Landes se présente dans les Ardennes avec deux victoires en deux rencontres, après avoir gagné à Angers (76-81) puis dominé Villeneuve-d'Ascq (57-44). Les championnes de France font partie des trois équipes encore invaincues avec l'ASVEL Féminin et Lattes-Montpellier.

Les deux formations nourrissent des ambitions élevées cette saison et leur passé récent promettait également une rencontre disputée. Basket Landes reste sur trois victoires consécutives contre Charleville-Mézières.

La rencontre reste programmée ce mercredi 7 octobre à 20h30 à la Guinguette Arena. Elle sera diffusée gratuitement et en direct sur Sport en France.

Mais quelques heures avant l'entre-deux, l'enjeu sportif est nécessairement passé au second plan à Charleville-Mézières.