"Personne ne pourra nous enlever ce qui a été construit" : l'au revoir de l'AS Monaco

Officiellement déclarée en état de cessation de paiements ce mercredi matin par le tribunal, l'AS Monaco est sortie du silence à midi.

Un long communiqué qui souligne la tristesse du club face à cette situation, qui rappelle les multiples accomplissements de la Roca Team et qui exprime surtout une volonté, à terme, de relancer un nouveau projet pour replacer Monaco sur la carte du basket français et européen.

Un texte qui montre aussi que même les dirigeants monégasques ne croient pas vraiment en l'ultime chance du club d'éviter la liquidation judiciaire, qui consisterait en une décision positive du tribunal administratif de Paris, prononçant le ré-engagement en NM1.

"Chère Roca Family,



Aujourd’hui est un jour triste.



Malgré tous les efforts déployés, l’AS Monaco Basket a été placée en cessation de paiements. Le club va désormais faire une pause, dans l’espoir de trouver une voie vers la restructuration et, un jour, de relancer le projet.



La Roca Team quitte le parquet invincible la saison dernière sur la scène hexagonale, avec tous les grands trophées français à son palmarès.



Au cours de ses cinq campagnes en Euroleague, Monaco a battu toutes les grandes puissances européennes qu’elle a affrontées. Le triomphe en EuroCup en 2021 a offert à la Principauté son tout premier titre européen dans un sport collectif.



Personne ne pourra nous enlever ce qui a été construit au cours de ces 12 années.



Trois titres de champion de France. Quatre Leaders Cup. Deux Coupes de France. Une Supercoupe. Deux Final Four d’Euroleague dont une finale. Un palmarès de victoires et de trophées qui fera à jamais partie de l’histoire sportive de Monaco.



Et pourtant, la plus grande réussite n’a jamais été un trophée.



C’était vous !



La Roca Family : unique, passionnée et incroyablement fidèle. Ces milliers de voix, ces drapeaux et ces maillots, ces voyages, cette foi. Ce qui s’est créé dans les tribunes et autour de cette équipe dépasse de loin n’importe quelle victoire, même extraordinaire, ou n’importe quel titre, même prestigieux.



Cet héritage ne peut être effacé. Pas plus que l’esprit combatif qui a toujours caractérisé l’AS Monaco.



L’objectif ultime reste de voir Monaco retrouver la place qui lui revient, et nous ne pouvons qu’espérer que, le plus tôt possible, la Roca Team brillera à nouveau à la salle Gaston Médecin, que l’immense drapeau de la Roca Team flottera à nouveau au-dessus des tribunes, et que des milliers de voix rugiront à nouveau à l’unisson :



DAGHE MUNEGU !



L’avenir du basket-ball masculin monégasque repose désormais entre les mains de l’Association de l’ASM : ses dirigeants, ses entraîneurs, ses jeunes joueurs et son équipe première qui évolue en Nationale 3.



C’est à eux que l’AS Monaco Basket passe aujourd’hui le flambeau, avec l’espoir qu’un jour, le rouge et blanc revienne au plus haut niveau.



D’ici là, ce que nous avons construit ensemble demeure.



Merci la Roca Family."

La folle ascension de l'AS Monaco

(depuis l'arrivée de Sergey Dyadechko en 2011)