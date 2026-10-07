"Personne ne pourra nous enlever ce qui a été construit" : l'au revoir de l'AS Monaco
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Officiellement déclarée en état de cessation de paiements ce mercredi matin par le tribunal, l'AS Monaco est sortie du silence à midi.
Un long communiqué qui souligne la tristesse du club face à cette situation, qui rappelle les multiples accomplissements de la Roca Team et qui exprime surtout une volonté, à terme, de relancer un nouveau projet pour replacer Monaco sur la carte du basket français et européen.
Un texte qui montre aussi que même les dirigeants monégasques ne croient pas vraiment en l'ultime chance du club d'éviter la liquidation judiciaire, qui consisterait en une décision positive du tribunal administratif de Paris, prononçant le ré-engagement en NM1.
🇲🇨 Chère Roca Family,https://t.co/rTtlOQIMoj pic.twitter.com/lW32yXbKet— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) 7 octobre 2026
"Chère Roca Family,
Aujourd’hui est un jour triste.
Malgré tous les efforts déployés, l’AS Monaco Basket a été placée en cessation de paiements. Le club va désormais faire une pause, dans l’espoir de trouver une voie vers la restructuration et, un jour, de relancer le projet.
La Roca Team quitte le parquet invincible la saison dernière sur la scène hexagonale, avec tous les grands trophées français à son palmarès.
Au cours de ses cinq campagnes en Euroleague, Monaco a battu toutes les grandes puissances européennes qu’elle a affrontées. Le triomphe en EuroCup en 2021 a offert à la Principauté son tout premier titre européen dans un sport collectif.
Personne ne pourra nous enlever ce qui a été construit au cours de ces 12 années.
Trois titres de champion de France. Quatre Leaders Cup. Deux Coupes de France. Une Supercoupe. Deux Final Four d’Euroleague dont une finale. Un palmarès de victoires et de trophées qui fera à jamais partie de l’histoire sportive de Monaco.
Et pourtant, la plus grande réussite n’a jamais été un trophée.
C’était vous !
La Roca Family : unique, passionnée et incroyablement fidèle. Ces milliers de voix, ces drapeaux et ces maillots, ces voyages, cette foi. Ce qui s’est créé dans les tribunes et autour de cette équipe dépasse de loin n’importe quelle victoire, même extraordinaire, ou n’importe quel titre, même prestigieux.
Cet héritage ne peut être effacé. Pas plus que l’esprit combatif qui a toujours caractérisé l’AS Monaco.
L’objectif ultime reste de voir Monaco retrouver la place qui lui revient, et nous ne pouvons qu’espérer que, le plus tôt possible, la Roca Team brillera à nouveau à la salle Gaston Médecin, que l’immense drapeau de la Roca Team flottera à nouveau au-dessus des tribunes, et que des milliers de voix rugiront à nouveau à l’unisson :
DAGHE MUNEGU !
L’avenir du basket-ball masculin monégasque repose désormais entre les mains de l’Association de l’ASM : ses dirigeants, ses entraîneurs, ses jeunes joueurs et son équipe première qui évolue en Nationale 3.
C’est à eux que l’AS Monaco Basket passe aujourd’hui le flambeau, avec l’espoir qu’un jour, le rouge et blanc revienne au plus haut niveau.
D’ici là, ce que nous avons construit ensemble demeure.
Merci la Roca Family."
La folle ascension de l'AS Monaco
(depuis l'arrivée de Sergey Dyadechko en 2011)
2011/12 : finaliste de NM2, accession en NM1
2012/13 : 6e de NM1, éliminée en quart de finale par Cognac
2013/14 : champion de France NM1, accession en Pro B
2014/15 : champion de France Pro B, accession en Betclic ÉLITE
2015/16 : 1er de Betclic ÉLITE, éliminée en demi-finale par l'ASVEL, vainqueur de la Leaders Cup
2016/17 : 1er de Betclic ÉLITE, éliminée en quart de finale par l'ASVEL, vainqueur de la Leaders Cup, troisième de BCL
2017/18 : 1er et finaliste de Betclic ÉLITE (battue par Le Mans), vainqueur de la Leaders Cup, finaliste de la BCL
2018/19 : finaliste de la Betclic ÉLITE (battue par l'ASVEL)
2019/20 : saison interrompue par le Covid
2020/21 : vainqueur de l'EuroCup
2021/22 : passion de pouvoir entre Dyadechko et Fedorychev, finaliste de la Betclic ÉLITE (battue par l'ASVEL)
2022/23 : troisième de l'EuroLeague, champion de France, vainqueur de la Coupe de France
2023/24 : champion de France
2024/25 : finaliste de l'EuroLeague
2025/26 : quadruplé, champion de France + vainqueur de la SuperCoupe LNB, de la Leaders Cup et de la Coupe de France
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