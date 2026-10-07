Le pire est survenu pour Ariel Hukporti. Les Sixers ont reçu une très mauvaise nouvelle au lendemain de leur premier match de pré-saison. Arrivé cet été en provenance des Knicks, le pivot souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit, selon Shams Charania. Le pivot de 24 ans doit être opéré prochainement et ne rejouera plus cette saison.

Philadelphia 76ers 7-footer Ariel Hukporti has sustained a season-ending ruptured right Achilles tendon, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ES2qRHK973 — Shams Charania (@ShamsCharania) 6 octobre 2026

Ariel Hukporti s’est blessé après seulement cinq minutes lors de la victoire de Philadelphie contre son ancienne équipe. Au sol après une impulsion sur sa jambe droite, le champion NBA 2025 s’est immédiatement tenu l'arrière de la cheville. Dès lors, tout le monde avait compris que sa saison était d'ores et déjà terminée. Son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns l’a ensuite aidé à rejoindre les vestiaires.

Cette grave blessure intervient alors que le pivot de 24 ans devait occuper un rôle important dans la rotation des Sixers. Signé pour un an et 3,4 millions de dollars cet été, l'Allemand apparaissait comme le pivot backup de Joel Embiid.

Ariel Hukporti Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : Allemagne

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,1 #525 REB 3,0 #295 PD 0,5 #499

Une absence qui complique les plans des Sixers

Pour sa franchise aussi cette absence constitue un contre-temps majeur. Toutefois, les coéquipiers de LeBron James devraient bénéficier d’une exception de 1,7 million de dollars, selon Bobby Marks. Cette somme pourrait leur permettre de renforcer leur secteur intérieur.

Mais leur marge de manœuvre reste limitée : Philadelphie se situe actuellement à seulement 1,8 million de dollars du premier seuil salarial et ne peut donc pas simplement signer un nouveau joueur sous contrat standard malgré une place disponible dans l’effectif. La franchise dispose en revanche encore d’une place en two-way, lui offrant une première solution à court terme.

Philadelphie doit trouver un nouveau pivot

En attendant de trouver le remplaçant adéquat, Nick Nurse pourrait compter sur Adem Bona, mais le jeune intérieur n’a toujours pas participé au camp d’entraînement en raison d’une entorse au pied gauche contractée durant l’intersaison. Sa situation ajoute donc une incertitude supplémentaire à un secteur intérieur déjà fragilisé.

L'autre piste évoquée pour pallier cette blessure avance que Tacko Fall -actuellement lié aux Sixers via un contrat Exhibit 10 - pourrait voir son contrat se convertir en two-way pour renforcer la profondeur intérieure.

Tacko Fall (Ningbo Rockets) - Adem Bona (Philadelphia 76ers) Comparaison statistique entre deux joueurs Tacko Fall Adem Bona MJ 40 98 PTS 10,8 4,9 REB 6 3,9 PD 0,6 0,4 IN 0,4 0,4 CO 2,2 1,2

Quoi qu’il en soit, les Sixers ne peuvent pas rester dans une situation aussi précaire sur le poste de big men alors que la saison NBA à proprement parler commence dans deux semaines.