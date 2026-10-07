Ariel Hukporti out pour la saison, les Sixers en quête de son remplaçant
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Le pire est survenu pour Ariel Hukporti. Les Sixers ont reçu une très mauvaise nouvelle au lendemain de leur premier match de pré-saison. Arrivé cet été en provenance des Knicks, le pivot souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit, selon Shams Charania. Le pivot de 24 ans doit être opéré prochainement et ne rejouera plus cette saison.
Ariel Hukporti s’est blessé après seulement cinq minutes lors de la victoire de Philadelphie contre son ancienne équipe. Au sol après une impulsion sur sa jambe droite, le champion NBA 2025 s’est immédiatement tenu l'arrière de la cheville. Dès lors, tout le monde avait compris que sa saison était d'ores et déjà terminée. Son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns l’a ensuite aidé à rejoindre les vestiaires.
Cette grave blessure intervient alors que le pivot de 24 ans devait occuper un rôle important dans la rotation des Sixers. Signé pour un an et 3,4 millions de dollars cet été, l'Allemand apparaissait comme le pivot backup de Joel Embiid.
- Poste : Pivot
- Taille : 213 cm
- Âge : 24 ans
- Nationalité : Allemagne
- Club : New York Knicks
Stats 2025-2026 / NBA
|PTS
|2,1
|#525
|REB
|3,0
|#295
|PD
|0,5
|#499
Une absence qui complique les plans des Sixers
Pour sa franchise aussi cette absence constitue un contre-temps majeur. Toutefois, les coéquipiers de LeBron James devraient bénéficier d’une exception de 1,7 million de dollars, selon Bobby Marks. Cette somme pourrait leur permettre de renforcer leur secteur intérieur.
Mais leur marge de manœuvre reste limitée : Philadelphie se situe actuellement à seulement 1,8 million de dollars du premier seuil salarial et ne peut donc pas simplement signer un nouveau joueur sous contrat standard malgré une place disponible dans l’effectif. La franchise dispose en revanche encore d’une place en two-way, lui offrant une première solution à court terme.
Philadelphia 76ers · Effectif 2026/2027
Arrières
- Jaylen Brown
- Kentavious Caldwell-Pope
- VJ Edgecombe
- Justin Edwards
- Caleb Love
- Tyrese Maxey
- Labaron Philon Jr.
- Anfernee Simons
Ailiers
Intérieurs
Autres
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Philadelphie doit trouver un nouveau pivot
En attendant de trouver le remplaçant adéquat, Nick Nurse pourrait compter sur Adem Bona, mais le jeune intérieur n’a toujours pas participé au camp d’entraînement en raison d’une entorse au pied gauche contractée durant l’intersaison. Sa situation ajoute donc une incertitude supplémentaire à un secteur intérieur déjà fragilisé.
L'autre piste évoquée pour pallier cette blessure avance que Tacko Fall -actuellement lié aux Sixers via un contrat Exhibit 10 - pourrait voir son contrat se convertir en two-way pour renforcer la profondeur intérieure.
Tacko Fall (Ningbo Rockets) - Adem Bona (Philadelphia 76ers)
|Tacko Fall
|Adem Bona
|MJ
|40
|98
|PTS
|10,8
|4,9
|REB
|6
|3,9
|PD
|0,6
|0,4
|IN
|0,4
|0,4
|CO
|2,2
|1,2
Quoi qu’il en soit, les Sixers ne peuvent pas rester dans une situation aussi précaire sur le poste de big men alors que la saison NBA à proprement parler commence dans deux semaines.
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