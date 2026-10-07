Bryce Brown vers Bursaspor : un retour en Turquie pour l'ancien shooteur de Bourg

Bryce Brown change de nouveau de pays. L'ancien arrière de la JL Bourg aurait conclu un accord avec Bursaspor selon le journaliste israélien, Tomer Givati.

Ce transfert marque un retour dans le championnat turc, où l'Américain avait débuté sa carrière européenne en 2022, avant de remporter le titre en Pologne puis de rejoindre la Betclic ELITE. Le club n'a pas encore communiqué officiellement, et les conditions de l'accord n'ont pas été précisées.

ברייס בראון סיכם בבורסאפור @IsraelHayomHeb — Tomer Givati (@givati_tomer) 7 octobre 2026

Une première expérience turque très courte au Besiktas

Le championnat turc n'est pas une découverte pour Bryce Brown, mais son premier passage y avait été particulièrement bref. Recruté par le Besiktas à l'été 2022 après trois saisons en G-League, il n'avait disputé que trois rencontres avec le club stambouliote : deux en championnat et une en qualification de la Fiba Europe Cup, contre Cholet. Devenu surnuméraire après des changements dans l'effectif, il avait quitté Istanbul dès l'automne pour rejoindre Szczecin, en Pologne.

Ce départ précipité avait marqué des débuts européens compliqués. La suite de sa saison allait pourtant les faire oublier rapidement.

Champion de Pologne et MVP des finales

Avec Szczecin, Bryce Brown avait été sacré champion de Pologne en 2023 et désigné MVP des finales face à Wroclaw. Sur cette série, il avait compilé 17,8 points et 3,3 passes décisives de moyenne, avec 42,5 % de réussite à trois points. Ce titre l'avait installé comme l'un des meilleurs shooteurs du championnat polonais, à près de 40 % derrière l'arc sur 5,7 tentatives par rencontre.

C'est ce profil d'arrière adroit qui avait attiré la JL Bourg.

À Bourg, une saison jusqu'en finale de l'EuroCup

La JL Bourg l'avait recruté en juillet 2023 pour renforcer son adresse extérieure. Son unique saison bressane avait coïncidé avec la première finale européenne de l'histoire du club. Dirigée par Freddy Fauthoux, la JL Bourg avait terminé en tête de son groupe d'EuroCup avec 14 victoires en 18 rencontres, avant d'éliminer Prometey en quart de finale.

En demi-finale, Brown avait retrouvé le Besiktas, battu par les Bressans au terme d'une série en trois manches. Les Bressans avaient ensuite affronté le Paris Basketball en avril 2024, lors de la première finale entièrement française de l'histoire de l'EuroCup.

Membre d'une équipe historique pour la Jeu, Bryce Brown avait toutefois signé une saison assez irrégulière (10 points à 42%, 1,5 rebond et 1,3 passe décisive en 64 matchs). Il y a toutefois gardé ses entrées et a conseillé plusieurs joueurs au club par la suite : Jordan Usher, Ricky Lindo ou Kadin Shedrick notamment.

Un parcours qui passe par Israël, avant Bursaspor

Après son départ de Bourg à l'été 2024, Bryce Brown avait rejoint l'Ironi Nes Ziona, en Israël, où il avait poursuivi sa carrière en dehors de l'EuroCup.

L'arrivée à Bursaspor constitue une nouvelle étape dans un parcours déjà passé par les championnats turc, polonais, français et israélien.