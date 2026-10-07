Zaccharie Risacher titulaire avec les Mavericks ?

À deux jours du début de la pré-saison des Mavericks, les interrogations autour du cinq majeur commencent à se multiplier. Si Kyrie Irving et Cooper Flagg semblent assurés de débuter les rencontres, les autres postes restent encore ouverts. Parmi eux, celui occupé par Max Christie la saison dernière pourrait revenir à Zaccharie Risacher.

Zaccharie Risacher will exceed your wildest predictions. This kid is insanely good#MFFL pic.twitter.com/I0JBDDhkG4 — MFFL (@Mavs_FFL) 3 octobre 2026

Arrivé cet été en provenance des Hawks, le Français bénéficie déjà d’une forte confiance de la part de sa nouvelle franchise. Lors du Media Day, l'ailier de 21 ans a notamment expliqué que Dallas « veulent que je reste ». Un message illustrant les ambitions des Mavs à son égard, alors que la franchise a choisi de miser sur la jeunesse pour construire son avenir.

Le natif de Malaga n’a pas été recruté pour devenir immédiatement le visage de la franchise texane. Débarrassé de la pression liée à son statut de numéro 1 de la Draft, Zach peut désormais se concentrer sur un objectif plus simple : apporter une contribution régulière sur les ailes et aider sa nouvelle équipe à gagner.

Zaccharie Risacher Poste : Arrière, Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Atlanta Hawks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,3 #231 REB 3,8 #223 PD 1,1 #385

Zaccharie Risacher, élément clé du projet

Une titularisation dès le début de la saison pourrait justement constituer un signe fort de la confiance que sa franchise lui accorde. Ainsi Max Christie pourrait en faire les frais et se retrouver sur le banc. Un choix certainement difficile à accepter pour le joueur drafté en 2022, auteur d'une saison sérieuse l'an passé (12,3 points, 3,2 en 29 minutes de moyenne).

Toutefois, sur le papier, le Français possède plusieurs arguments pour lui passer devant. Son profil d’ailier de 2,03 m lui permet notamment d’apporter davantage de taille et de polyvalence, tout en étant capable d’évoluer sur plusieurs positions défensivement.

Un profil adapté au nouveau projet des Mavericks

Ses qualités semblent tout à fait correspondre au style de jeu rapide et offensif souhaité par Dusty May. Avec ses qualités athlétiques l'international tricolore pourrait être particulièrement utile pour courir en transition, sanctionner derrière l’arc et attaquer les close-out.

Son association avec Kyrie Irving et Cooper Flagg pourrait ainsi offrir davantage d’équilibre au cinq majeur. Avec Uncle Drew comme principal créateur et l'ancien de Duke appelé à occuper une place centrale dans l’attaque, Zaccharie Risacher pourrait profiter des espaces créés par ses deux coéquipiers tout en apportant une présence défensive supplémentaire.

Ainsi, la pré-saison des Mavs sera très importante à observer pour le futur du Français. Premier rendez-vous et opportunité pour lui vendredi face aux Rockets de Kevin Durant.