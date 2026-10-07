Cholet Basket : des débuts historiques pour Amadou Fall (17 ans) en BCL

Cholet a remporté son premier match de Basketball Champions League (BCL) de la saison contre l'Hapoel Holon (99-79), ce mardi soir, avec une contribution historique d'Amadou Fall.

Pour ses débuts en Coupe d'Europe, le jeune meneur/arrière a terminé deuxième marqueur choletais avec 15 points en 16 minutes. Le Breton devient ainsi le deuxième joueur de moins de 18 ans à marquer au moins 15 points dans un match de BCL, après Alperen Sengun, qui l'avait fait à trois reprises lors de la saison 2019-2020. Aaron Towo-Nansi a, lui, partagé avec son coéquipier le meilleur total de passes décisives de l'équipe, avec 5 unités. Cette victoire permet à Cholet d'ouvrir sa campagne dans le groupe F avec un succès de 20 points, trois jours après celui obtenu à Nancy en Betclic ELITE.

Amadou Fall 🇫🇷 (2009) pour son premier match de Coupe d'Europe :



15 points

3 rebonds

5 passes

2/3 à 3-points, 7/7 aux lancers

en 16 minutes



Ohhhh il est là Amadou, après sa super CDM U17 cet été !! Grand pote d'enfance d'Aaron Towo-Nansi, qui lui a lâché des caviars ce soir pic.twitter.com/4TEal5yerY — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) 6 octobre 2026

Amadou Fall passe de 5 minutes à Nancy à 15 points en Europe

Trois jours auparavant, Amadou Fall n'avait joué que cinq minutes lors du succès à Nancy en Betclic ELITE (85-76). Il avait quitté le parquet sans marquer, après deux tirs manqués, avec une seule passe décisive à son actif. Face à Holon, son temps de jeu a plus que triplé et sa production offensive a suivi.

L'arrière choletais a réussi trois de ses quatre tentatives, dont deux sur trois à longue distance, et converti ses sept lancers francs. Il a ajouté 3 rebonds et 5 passes décisives pour atteindre 18 d'évaluation. Ses quatre pertes de balle constituent le principal bémol de cette première sortie européenne.

Deux joueurs de moins de 18 ans à plus de quinze minutes, une première depuis 2020

La performance de Cholet est aussi collective. Avec Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi, tous deux âgés de moins de 18 ans et sur le parquet plus de quinze minutes, le club des Mauges devient seulement le deuxième de l'histoire de la Basketball Champions League (BCL) à aligner deux joueurs de cette catégorie d'âge aussi longtemps dans un même match. Avant lui, seul Bandirma y était parvenu, à deux reprises en mars 2020, avec Furkan Haltali et Alperen Sengun.

Cholet Basket fait la différence avant la pause

La rencontre, disputée à Samokov en raison de la situation sécuritaire en Israël, avait pourtant commencé à l'avantage d'Holon. Porté par Adama Sanogo, le club israélien menait 23-19 après dix minutes de jeu. Cholet a ensuite renversé le match dans le deuxième quart-temps, remporté 33-9, pour rejoindre les vestiaires avec vingt points d'avance (52-32).

Les Choletais ont conservé cet écart jusqu'à la fin pour s'imposer sur le même score que celui de la mi-temps, à 8 points près. Mohamed Diarra a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points, devant Sanogo, auteur de 22 points et 13 rebonds. Fall a donc accompagné le principal contributeur offensif de Cholet dans une rencontre qui s'est décidée avant la pause.

Amadou Fall est un excellent combo-guard shooteur/créateur de la génération 2009 française (photo : FIBA / Aleksandar Koshedzhiyski)

Towo-Nansi contribue sans prendre de tir

Aaron Towo-Nansi a apporté une contribution d'une autre nature : aucun tir tenté, mais 5 passes décisives, 2 rebonds, 4 interceptions et 1 contre en 22 minutes. Comme Fall, il a toutefois perdu 4 ballons. À eux deux, les jeunes Choletais ont délivré 10 des 20 passes décisives de leur équipe.

À Nancy, Towo-Nansi avait déjà disposé de 19 minutes, pour 7 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Ces deux déplacements lui ont donc offert un temps de jeu conséquent, en championnat comme en Basketball Champions League. Fall, de son côté, a profité du rendez-vous européen pour apporter bien davantage au scoring.

Un contraste net avec le démarrage de la saison dernière

Cholet avait débuté sa précédente campagne de Basketball Champions League par une défaite de 19 points contre Badalone. Cette fois, le club des Mauges entre en lice par un succès de 20 points face à un adversaire déjà rencontré la saison dernière, contre lequel les deux équipes avaient alors remporté chacune une de leurs confrontations.