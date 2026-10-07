Fantasy BeBasket : les Français de Basketball Champions League, EuroCup et EuroLeague comme fidèles alliés ?

Après des premières semaines d'inauguration, la Fantasy League BeBasket prend réellement un tournant en ce début octobre, avec le retour de toutes les Coupes d'Europe ! Si les championnats européens montent peu à peu en régime et permettent de se régaler le week-end notamment, les performances françaises en Basketball Champions League, Fiba Europe Cup et EuroCup deviennent désormais de sérieuses options à considérer pour construire son cinq. À considérer, surtout au sortir d'une soirée où les trois meilleurs picks n'ont été plébiscités au cumulé par... 1% des joueurs !

Un nouveau patron et des écarts qui se recreusent en tête

Après une semaine, la hiérarchie du classement d'octobre commence à se préciser. C'est la Fadamental Squad qui s'empare fermement des commandes de la compétition avec un total impressionnant de 606 points. Quelques temps leader, LaPine, se retrouve au deuxième rang avec 574 points, tandis que la JDABucks complète le podium provisoire grâce à ses 559 points.

Derrière ce trio , les écarts n'ont pas tendance à se recreuser au classement général : à peine 70 points sépare le dixième du dauphin au classement. Quelle stratégie maintenant ? Sortir des sentiers battus ; ou s'assurer un plancher de points avec des valeurs sûres ?

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé à ce mercredi) :

1. Fadamental Squad : 606 points

2. LaPine : 574 points

3. JDABucks : 559 points

4. Patty mid : 545 points

5. Oscar's Team : 540 points

6. Goatofthegame : 534 points

7. Team Gegete : 519 points

8. Da\_yeti : 514 points

9. Patat' team Do : 513 points

10. Héritiers : 503 points

Abdoulaye Ndoye et Mohamed Diarra font exploser les compteurs... d'1% des joueurs !

Si les positions se sont étirées, c'est la conséquence directe des cartons signés lors de la soirée européenne de ce mardi. En Basketball Champions League, la prestation magistrale d'Abdoulaye Ndoye avec la SIG Strasbourg (15 points, 1 rebond, 10 passes décisives et 30 d'évaluation en 21 minutes contre le Legia Varsovie) est restée invisible aux yeux des managers, figurant dans 0 % des cinq.

Même constat pour Mohamed Diarra sous les couleurs de Cholet Basket, auteur de 23 points, 7 rebonds et 28 d'évaluation, plébiscité par seulement 1 % des cinq. En ajoutant la grosse sortie d'Eliot Thillier en Coupe de France (27 d'évaluation, 0 % des cinq), les trois meilleurs choix de la soirée n'ont réuni qu'un famélique 1 % de sélection cumulée ! Les rares managers visionnaires ayant misé sur eux ont ainsi réalisé une opération comptable majeure.

L'embarras du choix ce mercredi

Ce mercredi s'annonce tout aussi palpitant avec une densité de rencontres exceptionnelle au programme. 21 précisément sont à jouer, entre les joutes européennes, les affiches de La Boulangère Wonderligue et la suite des playoffs WNBA, le réservoir de joueurs promet d'être très profond

Autant dire que les opportunités de bondir au classement, comme de dégringoler si votre capitaine passe à côté, sont infinies. À vous de faire les bons choix stratégiques pour la soirée !