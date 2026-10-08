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Rudy Gobert et Joan Beringer dominent au rebond, Noa Essengue retrouve les parquets

Rudy Gobert et Joan Beringer ont cumulé 17 rebonds lors de la défaite de Minnesota contre Indiana (112-123), mercredi 7 octobre en présaison NBA. Noa Essengue a retrouvé les parquets avec Chicago après une première saison blanche, tandis qu'Ousmane Dieng s'est illustré avec Milwaukee face à son ancienne équipe d'Oklahoma City.
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Résumé
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Rudy Gobert et Joan Beringer dominent au rebond, Noa Essengue retrouve les parquets
Joan Beringer au contre à Ames, dans l'Iowa, lors du match de présaison NBA entre Indiana et Minnesota
Crédit photo : Reese Strickland-Imagn Images
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Les Français ont profité des rencontres de présaison NBA disputées mercredi 7 octobre pour accumuler du temps de jeu. À Minnesota, Rudy Gobert et Joan Beringer ont capté 17 rebonds à eux deux contre les Indiana Pacers, sans pouvoir empêcher la défaite des Timberwolves (112-123). À Chicago, Noa Essengue a disputé 15 minutes contre Phoenix (124-117), après une première saison sans apparition en NBA. Enfin, Ousmane Dieng a livré une prestation complète avec Milwaukee face à Oklahoma City (128-126), son ancienne franchise.

Rudy Gobert et Joan Beringer : 17 rebonds à eux deux face à Indiana

Titulaire dans la raquette des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert a terminé la rencontre contre Indiana avec 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 19 minutes. L'international français a converti deux de ses trois tirs et ses trois lancers francs. Il a également capté deux rebonds offensifs.

Son jeune compatriote Joan Beringer a obtenu un temps de jeu équivalent en sortie de banc. En 19 minutes, il a compilé 2 points, 8 rebonds et 1 contre, avec trois prises offensives. Il a marqué son seul panier sur trois tentatives.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) - Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Rudy GobertJoan Beringer
PTS72
REB98
PD20
IN10
CO01

Les deux intérieurs français ont ainsi capté 17 des 40 rebonds de Minnesota, soit plus de 42 % du total de leur équipe. Ils ont également récupéré cinq des quatorze rebonds offensifs des Timberwolves.

Malgré cette présence dans la raquette, Minnesota s'est incliné de onze points. Anthony Edwards a inscrit 19 points en 20 minutes, tandis que Jaden McDaniels en a ajouté 16. En face, Aaron Nesmith a marqué 19 points et Jay Huff en a inscrit 16. Indiana a notamment distribué 39 passes décisives, contre 22 pour les Timberwolves.

Noa Essengue retrouve du temps de jeu avec Chicago

Après une première saison blanche, Noa Essengue a retrouvé les parquets NBA sous le maillot des Chicago Bulls. L'ancien joueur d'Ulm a disputé 15 minutes lors de la victoire contre les Phoenix Suns (124-117).

Le jeune Loiretain a inscrit 2 points, tous sur la ligne des lancers francs, avec un 0/4 aux tirs dont 0/2 à 3-points. Il a également distribué 2 passes décisives, perdu un ballon et commis quatre fautes personnelles. Son différentiel de +12 est le meilleur de son équipe.

Noa ESSENGUE
Noa ESSENGUE
2
PTS
0
REB
2
PDE
Logo NBA Presaison
CHI
124 117
PHO

Chicago a notamment pu compter sur les 15 points de Caleb Wilson et les 14 points de Matas Buzelis, Norman Powell, Leonard Miller et Tobe Awaka. Ce dernier s'est également distingué avec 11 rebonds, dont 6 offensifs.

Pour Essengue, cette rencontre constitue une nouvelle occasion de retrouver du rythme et de prendre sa place dans la rotation des Bulls pendant la préparation.

Sissoko l'emporte avec Portland

Autre Français ayant joué ce mercredi, Sidy Cissoko. En 16 minutes lors de la victoire de Portland contre Golden State (123-118), l'ailier a cumulé 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
0
PTS
1
REB
1
PDE
Logo NBA Presaison
POR
123 118
GSW

Ousmane Dieng distribue 7 passes contre son ancienne équipe

Ousmane Dieng a lui aussi bénéficié d'un temps de jeu conséquent lors de la rencontre entre Milwaukee et Oklahoma City. Face à son ancienne franchise, l'ailier français a cumulé 8 points, 5 rebonds et 7 passes décisives en 23 minutes, avec 3/7 aux tirs, 2/2 aux lancers francs et une seule balle perdue.

Ousmane DIENG
Ousmane DIENG
8
PTS
5
REB
7
PDE
Logo NBA Presaison
OKC
126 128
MIL

Ses sept passes décisives représentent le meilleur total des Bucks sur cette rencontre, à égalité avec Ryan Rollins. Dieng a également capté un rebond offensif et terminé avec un différentiel de +2.

Milwaukee s'est imposé de justesse (128-126), porté notamment par les 19 points de Myles Turner et les 18 points et 12 rebonds de Kel'el Ware. Du côté du Thunder, le pivot espagnol Aday Mara a réalisé un sans-faute aux tirs (10/10) pour terminer avec 22 points et 6 rebonds.

Noah Penda absent sur blessure

Autre jeune Français attendu pendant cette présaison, Noah Penda n'a pas participé à la rencontre de son équipe en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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