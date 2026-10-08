Les Français ont profité des rencontres de présaison NBA disputées mercredi 7 octobre pour accumuler du temps de jeu. À Minnesota, Rudy Gobert et Joan Beringer ont capté 17 rebonds à eux deux contre les Indiana Pacers, sans pouvoir empêcher la défaite des Timberwolves (112-123). À Chicago, Noa Essengue a disputé 15 minutes contre Phoenix (124-117), après une première saison sans apparition en NBA. Enfin, Ousmane Dieng a livré une prestation complète avec Milwaukee face à Oklahoma City (128-126), son ancienne franchise.

Rudy Gobert et Joan Beringer : 17 rebonds à eux deux face à Indiana

Titulaire dans la raquette des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert a terminé la rencontre contre Indiana avec 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 19 minutes. L'international français a converti deux de ses trois tirs et ses trois lancers francs. Il a également capté deux rebonds offensifs.

Son jeune compatriote Joan Beringer a obtenu un temps de jeu équivalent en sortie de banc. En 19 minutes, il a compilé 2 points, 8 rebonds et 1 contre, avec trois prises offensives. Il a marqué son seul panier sur trois tentatives.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) - Joan Beringer (Minnesota Timberwolves) Comparaison statistique entre deux joueurs Rudy Gobert Joan Beringer PTS 7 2 REB 9 8 PD 2 0 IN 1 0 CO 0 1

Les deux intérieurs français ont ainsi capté 17 des 40 rebonds de Minnesota, soit plus de 42 % du total de leur équipe. Ils ont également récupéré cinq des quatorze rebonds offensifs des Timberwolves.

Malgré cette présence dans la raquette, Minnesota s'est incliné de onze points. Anthony Edwards a inscrit 19 points en 20 minutes, tandis que Jaden McDaniels en a ajouté 16. En face, Aaron Nesmith a marqué 19 points et Jay Huff en a inscrit 16. Indiana a notamment distribué 39 passes décisives, contre 22 pour les Timberwolves.

Massive defensive possession against the Pacers



Showing LaMelo Ball directing Rudy Gobert on the switch leading to Jaden McDaniels collapsing for the steal pic.twitter.com/gpSq1AHOZL — Wolves Lead (@TWolvesLead) 8 octobre 2026

Noa Essengue retrouve du temps de jeu avec Chicago

Après une première saison blanche, Noa Essengue a retrouvé les parquets NBA sous le maillot des Chicago Bulls. L'ancien joueur d'Ulm a disputé 15 minutes lors de la victoire contre les Phoenix Suns (124-117).

Le jeune Loiretain a inscrit 2 points, tous sur la ligne des lancers francs, avec un 0/4 aux tirs dont 0/2 à 3-points. Il a également distribué 2 passes décisives, perdu un ballon et commis quatre fautes personnelles. Son différentiel de +12 est le meilleur de son équipe.

Chicago a notamment pu compter sur les 15 points de Caleb Wilson et les 14 points de Matas Buzelis, Norman Powell, Leonard Miller et Tobe Awaka. Ce dernier s'est également distingué avec 11 rebonds, dont 6 offensifs.

Pour Essengue, cette rencontre constitue une nouvelle occasion de retrouver du rythme et de prendre sa place dans la rotation des Bulls pendant la préparation.

Sissoko l'emporte avec Portland

Autre Français ayant joué ce mercredi, Sidy Cissoko. En 16 minutes lors de la victoire de Portland contre Golden State (123-118), l'ailier a cumulé 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres.

Ousmane Dieng distribue 7 passes contre son ancienne équipe

Ousmane Dieng a lui aussi bénéficié d'un temps de jeu conséquent lors de la rencontre entre Milwaukee et Oklahoma City. Face à son ancienne franchise, l'ailier français a cumulé 8 points, 5 rebonds et 7 passes décisives en 23 minutes, avec 3/7 aux tirs, 2/2 aux lancers francs et une seule balle perdue.

Ses sept passes décisives représentent le meilleur total des Bucks sur cette rencontre, à égalité avec Ryan Rollins. Dieng a également capté un rebond offensif et terminé avec un différentiel de +2.

Milwaukee s'est imposé de justesse (128-126), porté notamment par les 19 points de Myles Turner et les 18 points et 12 rebonds de Kel'el Ware. Du côté du Thunder, le pivot espagnol Aday Mara a réalisé un sans-faute aux tirs (10/10) pour terminer avec 22 points et 6 rebonds.

Some good stuff from Bucks head coach Taylor Jenkins on what he’s looking for out of former Thunder forward Ousmane Dieng pic.twitter.com/kiOPfRr7Zc — Justin Martinez (@Justintohoops) 7 octobre 2026

Noah Penda absent sur blessure

Autre jeune Français attendu pendant cette présaison, Noah Penda n'a pas participé à la rencontre de son équipe en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.