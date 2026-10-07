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Première victoire du promu La Tronche Meylan, Charnay surprend l'ASVEL, les Flammes Carolo dans la tourmente s'inclinent contre le leader

LBWL - Lors de la 3e journée du championnat féminin français, Basket Landes a conservé son sans-faute à Charleville-Mézières (61-69) dans un contexte troublé, tandis que Charnay a créé la surprise en dominant l'ASVEL (74-69) et que La Tronche Meylan a décroché son premier succès (62-53 contre Toulouse).
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Première victoire du promu La Tronche Meylan, Charnay surprend l'ASVEL, les Flammes Carolo dans la tourmente s'inclinent contre le leader
La joie des Iséroises de La Tronche Meylan
Crédit photo : Cécile Thomas
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Soirée mouvementée au sein de La Boulangère Wonderligue (LBWL) pour le compte de la 3e journée de saison régulière. Si le duel entre le Tango Bourges Basket et C'Chartres a dû être reporté en raison de cas de COVID au sein de l'effectif berruyer, les parquets hexagonaux ont réservé leur lot de grosses performances et de résultats marquants. 

L'affiche majeure de la soirée entre Basket Landes et les Flammes Carolo avait forcément pris une tournure particulière. Quelques heures plus tôt, des personnalités importantes du club ardennais — dont le coach Romuald Yernaux — étaient arrêtées et placées en garde à vue pour des soupçons de fraude à la Sécurité Sociale.

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C’est dans ce contexte loin d’être évident pour elles que les joueuses devaient affronter les double-championnes de France en titre. Sans surprise, Basket Landes est allé signer un succès plein d'autorité à Charleville-Mézières (61-69), grâce notamment aux 16 points en 18 minutes de la recrue Trinity San Antonio. Les joueuses de Mont-de-Marsan poursuivent leur sans-faute en tête du classement (3-0).

Flammes Carolo 61 - 69 Basket Landes · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 07/10/2026

Leaders

Flammes CaroloBasket Landes
PTSVaciana Gomis 14Trinity San Antonio 16
REBTiffany Clarke 5Murjanatu Musa 9
PDColine Franchelin 11Trinity San Antonio 3

Statistiques d'équipe

Flammes CaroloBasket Landes
TIRS32,4 %46,2 %
3PTS5/197/17
LF10/1014/17
REB3538
RO167

Charnay s'offre le scalp de l'ASVEL, Lattes-Montpellier solide à Angers

La sensation de ce mercredi est à mettre au crédit de Charnay. Les Pinkies ont livré une grosse prestation à domicile pour faire tomber l’ASVEL féminin au terme d'un final palpitant (74-69). Solidement organisées et dominantes dans l'engagement, les Charnaysiennes ont su étouffer les velléités offensives lyonnaises dans le money-time pour décrocher une victoire référence. L’ASVEL a fini le match sans ses trois meilleures joueuses, Asianae Johnson, Bethy Mununga et Aïnhoa Risacher, toutes sorties pour 5 fautes. On notera aussi leur adresse famélique à 3-points (3/31).

De son côté, Lattes-Montpellier s'est défait d’Angers sur sa propre zone (68-79). Emmenées par un secteur arrière particulièrement tranchant en transition (35 points et 41 d’évaluation cumulées pour Garance Rabot et Laura Zolper), les Gazelles ont fait la course en tête pour contenir la réaction Angevine dans le dernier quart-temps.

Charnay 74 - 69 Lyon Asvel Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 07/10/2026

Leaders

CharnayLyon Asvel Féminin
PTSMckenzie Forbes 16Asianae Johnson 17
REBMayé Touré 11Samantha Peytour 12
PDLaura Ziegler 3Aïnhoa Risacher 7

Statistiques d'équipe

CharnayLyon Asvel Féminin
TIRS35,5 %36,8 %
3PTS5/203/31
LF25/3310/20
REB4247
RO1319

Landerneau fait sauter le verrou nordiste, La Tronche-Meylan ouvre son compteur

En déplacement au Palacium, Landerneau Bretagne Basket a frappé un grand coup en s'imposant nettement face à Villeneuve d’Ascq (59-74). Ce grâce notamment aux… 29 points d’Harmoni Turner. Désorientées par l'agressivité bretonne en première période, les Guerrières de l’ESBVA n'ont jamais trouvé la solution tactique pour combler leur retard.

Enfin, dans le duel du bas de tableau, le BC La Tronche-Meylan a décroché un succès précieux dans la course au maintien en disposant de Toulouse Métropole Basket (62-53) au terme d'une confrontation âpre et défensive, avec un énorme double-double pour Ashunae Durant (19 points, 16 rebonds). C'est le premier succès du promu ! De son côté, le TMB reste lanterne rouge avec trois défaites en autant de matchs.

La Tronche Meylan 62 - 53 Toulouse M.B. · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 07/10/2026

Leaders

La Tronche MeylanToulouse M.B.
PTSAshunae Durant 19Taya Reimer 15
REBAshunae Durant 16Jessica Lindstrom 18
PDJasmine Thomas 5Dominique Toussaint 3

Statistiques d'équipe

La Tronche MeylanToulouse M.B.
TIRS29,2 %31,5 %
3PTS6/194/16
LF18/2515/30
REB5140
RO1811
Charnay
Charnay
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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