Engagé dans cette compétition relevée qu’est l’EuroCup, Le Mans débute la saison en 0-2. Après être tombé de manière plutôt logique mais non sans batailler en ouverture contre l’effectif XXL de l’Aris Salonique, le MSB a de nouveau chuté, cette fois contre Tortona. Les Italiens sortaient pourtant d’une défaite chez le petit poucet du groupe, les Lettons de Riga. Mais Guillaume Vizade l’avait prévenu avant la rencontre, il fallait se méfier de cette équipe avec « un roster vraiment très complet, beaucoup de physicalité. »

Bataille perdue au rebond

Cela n’a pas manqué. Les Manceaux se sont fait rentrer dedans, notamment dans la raquette. Ayant déjà encaissé 95 points de moyenne sur leurs trois premiers matchs officiels, ils n’en sont pas passés loin cette fois (89-83).

Dès l’entame de match, c’était quasiment portes ouvertes dans la raquette mancelle, pourtant renforcée par le retour de TaShawn Thomas (5 points). Leurs adversaires italiens ont notamment récolté 12 rebonds de plus qu’eux (48 à 36), et ont marqué 23 points sur seconde chance, après leurs… 16 rebonds offensifs.

À l'image de l'ex saint-quentinois Dominik Olejniczak et ses 10 rebonds. Mis à part un segment de trois minutes en fin de match sans encaisser de points qui a failli leur donner la victoire, les Manceaux ont été trop fragiles à l’intérieur.

9-0 dans les 90 dernières secondes

De l’autre côté du terrain, avec un Carlos Stewart pas vraiment inspiré cette fois (11 points à 4/10, avec 2 turnovers), il a fallu se reposer sur le duo de shooteurs Jordan King et Moses Wood, qui ont marqué 17 et 18 points. Les jeunes ont été un peu bousculés. Pourtant, le coach Guillaume Vizade comptait sur eux pour établir son jeu rapide, qui était le plan de jeu contre cette équipe de Tortona. Les deux clubs ont toutefois disputé un money-time serré.

Le Mans menait même 80-83 à 1 minute 30 du terme. C’était avant de se prendre un... 9-0. Avec un énorme shoot de Prentiss Hubb (14 points) qui a failli faire tomber Carlos Stewart, et des points bien placés de Justin Gorham (22 points). Jordan King aurait pu être le héros, mais son avant-dernier tir était trop court, et sa dernière tentative contrée férocement.

Le MSB s’incline donc face à une équipe italienne qui compte un budget trois fois plus conséquent. Mais les 94 points encaissés de moyenne sur ce début de saison sont quelque chose que Guillaume Vizade voudra vite corriger. En tout cas s’il ne veut pas continuer sur cette lancée, le bilan étant pour l’instant de 1-3. Le club de la Sarthe court toujours après sa première victoire sur la scène européenne.