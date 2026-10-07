"Mais où est Sylvain ?" demandait le Kop Parisii sur un grand tifo, alors qu'un morceau oubliable de Tony Parker et Booba résonnait. Ambiance spéciale concoctée par les supporters du Paris Basketball, pour, vous l'aurez compris, une affiche spéciale. Ce mercredi 7 octobre, le club de la capitale rencontrait pour la première fois de la saison son nouveau concurrent déclaré de Betclic ELITE : l'ASVEL du coach Tony Parker.

Si les tuniques badgées à l'effigie de l'EuroLeague étaient toutefois de sortie pour ce choc national, les deux formations avaient là l'occasion de lancer leur rivalité sur le parquet, en plus de retrouver un bilan à l'équilibre en Coupe d'Europe après quatre journées. Des enjeux de toute part, pour un match qui s'est enflammée après la pause. Et tenu toutes ses promesses.

Paris agresse, l'ASVEL répond par l'expérience

D'entrée, le Paris Basketball a pris l'ASVEL à la gorge, oppressant les porteurs de balle rhodaniens sur la ligne de fond comme celle médiane. Comme pris entre quatre murs, les coéquipiers de Both Gach concédaient déjà 3 turnovers après deux minutes. Il n'en fallait pas plus pour mettre en confiance les locaux, d'un Nadir Hifi omniprésent.

Interception, lay-up sur transition, et même un tir à 3-points dans le corner droit - sans appuis superflus - : le "Prince de Paris" était déjà à 9 points et 3 interceptions au terme du premier quart-temps, remporté par Paris (21-14). L'équipe manquait toutefois d'adresse de loin (2/9 derrière l'arc), mais l'ASVEL, bien gênée, peinait à se créer des situations avantageuse (4/14 au global).

Mal embarquée, la défense de l'ASVEL peinait encore à contenir les vagues parisiennes, dont la quantité compensait encore la qualité au tableau d'affichage. Pendant un temps. Car offensivement, les hommes de Tony Parker ont semblé lâcher les chevaux, malgré 13 ballons laissés sur le bord de la route. A coups d'actions à trois points - un and-one et enfin une série de flèches lointaines - Jae Crowder et ses coéquipiers ont totalement refait leur retard… Et même pris l'avantage ! sur… un 3-points de Patty Mills (42-45, pour 43-46 à la pause).

57 points du duo Hifi - Etienne ne suffisent pas

Ca y est, le mano-à-mano était lancé. Les deux équipes sont revenues des vestiaires avec de fermes intentions offensives, et une adresse au rendez-vous du chassé-croisé. Le public de l'Adidas Aréna a tout bonnement assisté à une avalanche de 3-points, avec enfin un relais à Nadir Hifi dans les rangs parisiens. Face aux offensives de Patty Mills, Tremont Waters et Hugo Besson, c'est Tyson Etienne qui a pris ses responsabilités.

Nadir Hifi (Paris Basketball) - Tyson Etienne (Paris Basketball) Comparaison statistique entre deux joueurs Nadir Hifi Tyson Etienne PTS 30 27 REB 3 0 PD 2 1 IN 4 0 CO 0 0

Bloqué à 4 points à la pause, l'Américain a signé un festival dans le troisième quart-temps. 17 points dans ces seules dix minutes, 27 au total, pour combiner avec les 30 points de Nadir Hifi ! Le meneur réalisait là son plus haut total de points en EuroLeague... Mais cela n'a pas suffi face à une ASVEL résiliente. Les précieux points de Tremont Waters (19 points) et Patty Mills (21 points) ont permis de rester dans le match (96-95, 39') jusqu'au bout. Et finir par l'emporter sur des derniers jeux dessinés par Tony Parker. L'ancien joueur des Metropolitans 92 a redonné l'avantage, puis c'est Joel Bolomboy qui a bouclé le score sur la ligne des lancers.

Patty Mills (ASVEL) - Tremont Waters (ASVEL) Comparaison statistique entre deux joueurs Patty Mills Tremont Waters PTS 21 19 REB 1 2 PD 4 3 IN 0 2 CO 0 0

Trois jours après le scénario du Mans, Nadir Hifi avait une nouvelle fois la balle en main à six secondes du buzzer. Son ultime flèche, encore excentrée sur la droite, ne fera pas mouche sur le gong, cette fois. L'ASVEL a été menée, par deux fois de neuf points, mais a fini par gommer quelques aspérités pour s'imposer (96-98). Tony Parker repart de la capitale avec un premier succès "statement" face à son nouveau rival désigné, et un bilan rééquilibré en EuroLeague.

Depuis l'Adidas Aréna, Paris…