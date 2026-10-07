Le remake de la finale de l'EuroChallenge 2015 porte malheur à Nanterre chez Trabzonspor

Histoire de fantômes et de revanche consumée en Basketball Champions League. Onze ans après le légendaire panier au buzzer de TJ Campbell offrant l'EuroChallenge 2015 à Nanterre sur le parquet turc, Trabzonspor a enfin effacé son traumatisme. Dans cette grande salle au bord de la mer Noire, les hommes de Julien Mahé ont fini par céder face à l'armada locale au terme d'un long combat (93-83 après prolongation). Ce revers inaugural dans la poule continentale rappelle aux Nanterriens la dureté des joutes européennes à l'extérieur.

🔙 Le jour où T.J. Campbell a offert une Coupe d'Europe à un club français un 26 avril, soit huit ans jour pour jour avant la finale retour de Cholet.



💫 Retour sur un buzzer beater légendaire en 2015 avec Nanterre.



🙌 "T.J, c'est la main de Dieu !"



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Les fans les plus fidèles des deux camps se souvenaient forcément de cette finale de 2015. L’affiche de cette première rencontre de BCL était donc toute particulière. En 2026, les deux clubs sont de nouveau sur la pente ascendante : Nanterre de retour en Coupe d’Europe et vers les sommets du basket français, et Trabzonspor de retour en première division turque après quelques années de liquidation financière, forts de moyens considérables désormais.

Duel serré jusqu'au bout

Sur ce début de saison, les deux équipes tenaient un bilan de 1-1 en championnat. Au vu de ce contexte, il est donc tout logique qu’elles se sont tenues en haleine jusqu’au bout.

À 66-66 à cinq minutes du terme, il était bien difficile d’anticiper un vainqueur. Mais c’est ce à moment-là qu’un homme a débuté son show : Marcus Keene. Tout juste arrivé en Turquie depuis la SIG Strasbourg, le meneur américain a pris les commandes de son équipe dans le money-time, étant à l’origine de quasiment chaque action. Beaucoup de déchets mais aussi deux and-ones, qui ont permis à Trabzonspor de résister dans le temps réglementaire.

Malgré tout, c’est Nanterre qui avait la dernière possession, et l’occasion d’arracher la victoire au buzzer. Mais leur pivot Mitchell Saxen, précieux jusque-là (7 points, 5 rebonds) a commis une faute offensive sur son écran, qui avait pourtant libéré Xavier Castaneda (10 points, 6 passes décisives) qui hésitait à shooter avec 4 secondes au chrono.

Never bet against Marcus Keene. You'll lose.#BasketballCL pic.twitter.com/NRNG14PTj3 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 7 octobre 2026

Les deux équipes sont alors allées en prolongations, et Keene en a profité pour planter deux énormes shoots qui ont tué le match. Avec ses 24 points et 6 passes décisives, le bulldog américain rappele des mauvais souvenirs à Nanterre, qui avait notamment perdu à Strasbourg la saison dernière avec 24 points et 8 passes de ce dernier.

Nanterre débute donc sa campagne européenne avec une défaite frustrante en prolongations, dans un groupe relevé avec aussi les champions en titre du Rytas Vilnius, et le Sabah BC.