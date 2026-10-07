Le Stade Rochelais Basket prend déjà un deuxième pigiste médical

Coup dur pour le Stade Rochelais Basket, mais réaction immédiate sur le marché des transferts. Victime d'une blessure qui l'éloignera des parquets pendant plusieurs mois, l'arrière Jase Townsend contraint le staff maritime à revoir ses plans, même s’il n’était de toute façon pas satisfait par les débuts de l’Américain.

Pour pallier cette absence sur la ligne arrière, le club de Charente-Maritime a officialisé la signature du meneur américain Evan Gilyard (1,77 m, 28 ans). Le joueur de 28 ans est le deuxième pigiste médical, après Bensley Joseph. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la semaine prochaine, et jusqu'à la fin de l'année civile.

⚓ 𝗘𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗹𝘆𝗮𝗿𝗱 rejoint la barque maritime !



Alors que Jase Townsend sera éloigné des parquets plusieurs mois, le Club enregistre l’arrivée du combo guard américain ! 🟡⚫️



⇥ Meneur, leader, scoreur 👁️#WelcomeEvan | #FievreSRhttps://t.co/YlqVbU0iXo — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) 7 octobre 2026

Un profil scoreur passé par la G-League et le Canada

Du haut de ses 1,77 m, le natif de Chicago possède un solide bagage athlétique et technique. Formé en NCAA pendant cinq ans entre 2017 et 2022 sous les couleurs notamment de New Mexico State, le meneur a ensuite enchaîné les expériences internationales. Son parcours professionnel l'a mené en République tchèque, au Mexique et au Canada.

Mais aussi en G-League chez les Memphis Hustle et les Greensboro Swarm, où il a été champion avec Tidjane Salaün ! Cet été, le joueur s'est illustré sous les couleurs du Calgary Surge en CEBL (Canada). En dix rencontres disputées, il affichait des lignes statistiques impressionnantes avec 18,4 points, 6,6 passes décisives et 16,9 d’évaluation de moyenne.

EVAN GILYARD II THE HERO FOR @Enchantment_TBT 😤 👏🏽



SEALS THE DEAL WITH THE BIG 3!!! 🔥 pic.twitter.com/1dhZRZNW7B — TBT (@thetournament) 20 juillet 2023

Une polyvalence précieuse saluée par Germain Castano

Très adroit à longue distance et incisif dans la percussion, Evan Gilyard est un combo-guard capable d'évoluer sur les deux postes arrières. Cette polyvalence réjouit particulièrement le technicien rochelais Germain Castano :

« C'est un joueur de petite taille, mais qui a un vrai volume de jeu. Il va vite, c'est un vrai danger offensivement », apprécie le coach principal maritime, à la tête d'une équipe 7e d'ÉLITE 2 mais qui vient d'encaisser 103 et 88 points lors de ses deux premiers matchs. « Défensivement, sur l'homme, il est très intéressant malgré son gabarit. C'est un bon profil mixte, que nous n'avons pas du tout dans notre équipe actuelle, et on est très contents d'avoir cette nouvelle force-là. »

Evan Gilyard with a sweeet behind-the-back pass! 😮‍💨@greensboroswarm



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L'ambition d'un titré pour porter le projet maritime

Evan Gilyard aborde ce défi français avec une faim intacte et un enthousiasme certain. « Le Stade Rochelais Basket s’est présenté comme un club m'offrant la possibilité de participer à quelque chose d’exceptionnel et de m’épanouir à tous les niveaux », confie le nouveau renfort rochelais, pour qui ce sera la 2e expérience européenne.

« Je me suis renseigné sur l’histoire du championnat et j’ai hâte d’avoir l’occasion de contribuer à en remporter un nouveau pour le club, les supporters et la ville. Ayant récemment remporté un titre (de G-League), je pense que ce sera un défi passionnant de remporter deux titres consécutifs. » Le meneur américain entend ainsi apporter toute son énergie, son leadership et ses qualités en attendant le retour de blessure de Jase Townsend.