L'Élan Chalon débute l'Europe par une victoire face à un nouveau venu !

Il était difficile de jauger ce club du Manchester Basketball, fondé en 2024 et qui effectuait ses grands débuts dans une Coupe d’Europe. Même si cette ville est amenée à jouer un grand rôle dans la NBA, c’est une équipe plutôt inconnue qui se présentait au Colisée pour affronter l’Élan Chalon.

De leur côté, les rouge et blanc devaient se remettre de la « claque » subie à Bourg-en-Bresse. « De temps en temps, ça fait du bien de prendre une bonne claque, ce qu’on n’a pas eu en présaison… Faut se bouger le cul maintenant » exprimait dans un langage fleuri Elric Delord, après ce revers de 13 points qui en valait peut-être plus. De quoi les faire redescendre sur Terre après une pré-saison parfaite (7-0). On attendait notamment mieux dans l’adresse extérieure, après le… 1/16 (soit 6%) à Ekinox. Et le résultat est bien là, avec une victoire de l’Élan Chalon pour ses débuts sur la scène européenne.

Développement à venir...