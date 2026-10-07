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L'Élan Chalon débute l'Europe par une victoire face à un nouveau venu !

FIBA Europe Cup - Après leur défaite à Bourg-en-Bresse, les rouge et blanc de Chalon ont répondu présent pour leur entrée en Coupe d'Europe, en dominant le Manchester Basketball (79-72).
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L'Élan Chalon débute l'Europe par une victoire face à un nouveau venu !
Mathéo Leray termine en double-double à 23 d'évaluation !
Crédit photo : FIBA Europe Cup
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Il était difficile de jauger ce club du Manchester Basketball, fondé en 2024 et qui effectuait ses grands débuts dans une Coupe d’Europe. Même si cette ville est amenée à jouer un grand rôle dans la NBA, c’est une équipe plutôt inconnue qui se présentait au Colisée pour affronter l’Élan Chalon.

De leur côté, les rouge et blanc devaient se remettre de la « claque » subie à Bourg-en-Bresse. « De temps en temps, ça fait du bien de prendre une bonne claque, ce qu’on n’a pas eu en présaison… Faut se bouger le cul maintenant » exprimait dans un langage fleuri Elric Delord, après ce revers de 13 points qui en valait peut-être plus. De quoi les faire redescendre sur Terre après une pré-saison parfaite (7-0). On attendait notamment mieux dans l’adresse extérieure, après le… 1/16 (soit 6%) à Ekinox. Et le résultat est bien là, avec une victoire de l’Élan Chalon pour ses débuts sur la scène européenne.

Développement à venir...

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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