Qui aura la meilleure défense de NBA cette saison ?

À quelques jours de la reprise de la saison régulière NBA, plusieurs franchises peuvent prétendre au statut de meilleure défense du championnat. En 2025-2026, Oklahoma City avait dominé cet exercice avec un defensive rating de 107,7 points encaissés pour 100 possessions, devant Detroit (109,7) et San Antonio (111,3). La hiérarchie pourrait néanmoins évoluer avec les mouvements de l'été et la progression de certains effectifs.

Oklahoma City, une défense collective déjà bien rodée

Avec Cason Wallace, Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, le Thunder possède une concentration d'excellents défenseurs. Leur mobilité permet de multiplier les changements défensifs, de contester les lignes de passe et de provoquer des pertes de balle. Le vécu accumulé ces dernières saisons, notamment lors du titre de 2025, renforce les automatismes d'un groupe dont l'identité repose sur une pression constante.

The full-court defense by Cason Wallace. 😳 pic.twitter.com/XvlvQcX0Ug — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) 2 février 2026

San Antonio, Wembanyama et Castle pour aller encore plus loin

Finalistes NBA, les Spurs ont terminé troisièmes au defensive rating (111,3). Victor Wembanyama transforme à lui seul les possibilités défensives de San Antonio grâce à sa protection de cercle et sa capacité à couvrir de grandes distances. À ses côtés, Stephon Castle peut prendre en charge les meilleurs extérieurs adverses. L'expérience de ces playoffs, associée à la progression de Dylan Harper, pourrait permettre aux Texans de franchir un nouveau palier.

Houston, un groupe physique sous les ordres d'Udoka

Avec le 6e defensive rating la saison dernière (113,2), les Rockets conservent deux défenseurs particulièrement polyvalents avec Amen Thompson et Tari Eason. Leur envergure, leur activité et leur capacité à défendre plusieurs postes correspondent aux principes d'Ime Udoka. Houston privilégie les duels physiques, la pression sur le porteur et le contrôle du rebond. Reste à transformer cette agressivité en régularité sur 82 rencontres.

Amen Thompson excellent defense on LeBron James + no-look pass in transition to Jabari Smith Jr. for the layup. pic.twitter.com/a0iNaDb7Uy — Rockets Clips (@Rockets_Clips) 22 avril 2026

Detroit, une deuxième place à défendre

Avec 109,7 points encaissés pour 100 possessions, les Pistons possédaient la deuxième défense NBA en 2025-2026. Sous J.B. Bickerstaff, Detroit s'appuie sur une grande intensité collective, notamment incarnée par Ausar Thompson, particulièrement efficace pour perturber les créateurs adverses. La prolongation de Jalen Duren pour cinq saisons et 200 millions de dollars garantit également une continuité dans la raquette. Après 60 victoires la saison passée, les Pistons disposent déjà de références solides.

Toronto, le retour de Kawhi Leonard change les perspectives

Cinquièmes au defensive rating (113,0), les Raptors récupèrent Kawhi Leonard, double DPOY. Son association avec Scottie Barnes constitue une base particulièrement intéressante. RJ Barrett apporte de la densité sur les ailes, tandis que Jakob Poeltl apporte une réelle protection de cercle. L'état physique de Leonard et son intégration détermineront en partie le plafond défensif de Toronto.

Q: "What's the best part about being back in Toronto?"



KAWHI: "The city, the fans, the energy."@kawhileonard is back with the @Raptors for the first time since 2019... the NBA Québec City Game tips at 7pm/et on NBA TV 🇨🇦 pic.twitter.com/mfO8bvvSCp — NBA (@NBA) 3 octobre 2026

Atlanta, des profils complémentaires à exploiter

Neuvièmes en 2025-2026 (113,7), les Hawks disposent d'un potentiel de progression important. Dyson Daniels excelle dans l'interception et la pression sur ballon, Nickeil Alexander-Walker apporte sa mobilité, tandis que Jalen Johnson possède les qualités athlétiques pour défendre plusieurs positions. Onyeka Okongwu complète cet ensemble à l'intérieur. Pour Quin Snyder, l'enjeu sera de convertir ces qualités individuelles en une défense collective plus régulière.