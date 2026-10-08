"Où est Sylvain ?" Le chambrage "pas vu" mais "génial" des supporters de Paris pour Tony Parker

Après des semaines à se toiser de loin en conférence de presse, et un premier rendez-vous manqué en SuperCoupe LNB où les deux formations pouvaient se retrouver en finale, le Paris Basketball et l'ASVEL lançait, mercredi 7 octobre, leur rivalité sur le terrain, pour le compte de la 4e journée d'EuroLeague.

Particulièrement attendu par la LNB, bien qu'il ne compte pas dans son tableau, le match a offert un scénario exceptionnel, qui a vu l'ASVEL de Tony Parker s'imposer à l'Adidas Aréna après avoir fait acte d'une résilience remarquable. Mais avant que Nadir Hifi (30 points, record en EuroLeague) ne sorte une performance dantesque, ses supporters du Kop Parisii avaient déjà embrassé la rivalité avec le club rhodanien.

Au menu, un fond sonore maîtrisé, mais surtout une immense bâche déployée pour taquiner gentiment Tony Parker.

Une parodie d' Où est Charlie ? à l'Adidas Aréna

Déployé en début de rencontre, le tifo du Kop Parisii reprenait la célèbre couverture de la littérature jeunesse : "Où est Charlie ?". Si le sort du garçon roux au bonnet et à la marinière importe peu aux fans de la capitale, ces derniers ont habilement détourné le concept pour piquer le président-entraîneur de Villeurbanne. "Où est Sylvain ?", pouvait-on ainsi lire en grand sur la bâche déployée en tribunes.

Pour parfaire l'ambiance jusque dans les détails, un vieux morceau de rap interprété, par Tony Parker en featuring avec Booba, a résonné longuement dans les haut-parleurs de la salle parisienne. Un clin d'œil à la courte carrière artistique du nouvel entraîneur de l'ASVEL, pour lancer les hostilités dans les règles de l'art.

Aux origines du tifo : le transfert avorté de Sylvain Francisco

Pas besoin de chercher bien loin pour trouver l'origine de cette inspiration. Alors que la venue du meneur international tricolore Sylvain Francisco à l'ASVEL avait été officialisée, la direction rhodanienne avait dû se résoudre à laisser filer son meneur star vers le Panathinaïkos. En cause, une révision drastique et imprévue de ses capacités financières, "après l'épisode Monaco", passant de 59 à 24 millions d'euros.

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Tony Parker a balayé tout regret, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un contretemps. Quant à la banderole : "Ah, j'ai même pas vu. Oh non, mais moi, j'ai même pas vu. Cette histoire est derrière moi. J'étais trop content de voir Sylvain à Athènes, on a parlé pendant presque 30 minutes. Enfin, tout va bien avec Sylvain. Je lui souhaite tout le meilleur ; malheureusement ça n'a pas pu se faire. Moi, je retiens juste qu'il a choisi notre projet ; et le jour où j'aurai les moyens de pouvoir finaliser tout ça, on va pouvoir construire une grosse équipe à l'ASVEL. On met plein de choses en place, on met des process en place et les joueurs y adhèrent. Je pense qu'on le voit au quotidien. Pour moi, c'est juste reculer pour mieux rebondir."

« C'est génial, ça fait partie du sport »

Bon joueur et habitué à la culture américaine du trashtalk parfois extrême des Etats-Unis, le technicien villeurbannais a réagi avec le sourire au chambrage du Kop Parisii. S'il assure encore ne pas avoir aperçu la fameuse bâche au coup d'envoi, Tony Parker a salué la démarche des supporters parisiens, estimant que la rivalité apportait du piment au basket français.

"J'avoue que je l'ai même pas vue… Et puis ça fait partie du sport ! C'est génial ! Moi, ma motivation, ce n'est pas cette banderole. C'est la 'big picture', et de m'assurer que le basket français avance. Qu'on continue à avoir des résultats au niveau européen."

Si le patron de l'ASVEL n'a pas vu la banderole depuis le banc de touche, ses hommes, eux, n'ont pas lâché le morceau (de steak, grand comme la Croatie ?) sur le parquet. Malgré les 57 points combinés du duo Nadir Hifi - Tyson Etienne, les Villeurbannais ont fait preuve d'un sang-froid remarquable pour s'imposer sur le fil (96-98). L'ASVEL repart ainsi de la capitale avec une première victoire « référence » dans ce nouveau choc national. Sa réponse sur le terrain a pris le dessus sur les banderoles des tribunes…

Depuis l'Adidas Aréna, Paris…