Julien Mahé "fier" de Nanterre malgré la défaite en Turquie

Pour son retour en Basketball Champions League (BCL), Nanterre 92 n'a pas réussi à faire tomber Trabzonspor (93-83), mercredi soir en Turquie. Pourtant, les joueurs de Julien Mahé ont longtemps rivalisé avec leurs adversaires, avant de céder en fin de rencontre. Malgré cette entrée en matière manquée sur le plan comptable, l'entraîneur francilien a retenu plusieurs motifs de satisfaction, notamment dans l'attitude de son équipe.

Julien Mahé : « Je suis très fier de mon équipe »

En conférence de presse, Julien Mahé a d'abord tenu à féliciter le club turc, avant de revenir sur la prestation de ses joueurs. Le technicien estime que Nanterre avait les moyens de repartir avec la victoire.

« Je veux féliciter Trabzonspor pour sa victoire. Je crois que c'était un match très intéressant pour démarrer la phase de groupes. Je suis très fier de mon équipe. On a fait un match solide, on était très proches de prendre le match. Malheureusement, on a perdu. »

L'entraîneur breton a notamment identifié deux secteurs dans lesquels son équipe a laissé échapper de précieuses occasions : les lancers francs et les tirs extérieurs.

« Je pense qu'on a manqué de consistance à certains moments du match. On a raté pas mal de lancers francs et on n'a pas été très adroits à 3-points. Mais je suis fier de mes joueurs. »

Les chiffres confirment son analyse. Nanterre a terminé à seulement 24,2 % à 3-points, contre 38,7 % pour Trabzonspor. Les Franciliens ont également converti 57,7 % de leurs lancers francs, contre 73,9 % pour leurs adversaires. Une différence importante dans une rencontre longtemps indécise, malgré la domination nanterrienne au rebond (47 prises à 34, dont 21 rebonds offensifs).

Mahé impressionné par les progrès de Trabzonspor

Au-delà du résultat, Julien Mahé a apprécié l'atmosphère de cette première soirée européenne et souligné les qualités de l'équipe turque.

« C'était très sympa de jouer dans cette ambiance, j'ai beaucoup aimé. Trabzonspor est une très bonne équipe, très bien coachée, et ils progressent match après match. Entre Bursaspor et Besiktas, ils ont beaucoup progressé. Ils ont du talent. »

L'entraîneur français a également retrouvé deux visages familiers du basket hexagonal, dont Akwasi Yeboah, qu'il avait dirigé à Saint-Quentin, en deuxième division, au début de sa carrière professionnelle.

« J'étais très heureux de retrouver Akwasi Yeboah. J'étais son coach quand il a commencé sa carrière en deuxième division en France. Ils ont aussi des joueurs comme Marcus Keene, que l'on connaît bien en France. Ils ont de belles chances en Turquie comme en BCL. »

Nanterre attend davantage de régularité avant de recevoir Rytas Vilnius

Présent lui aussi en conférence de presse, Len Schoormann a partagé le sentiment de son entraîneur. L'Allemand a notamment relevé les progrès affichés par Nanterre par rapport à sa précédente sortie en championnat.

« Je pense qu'on a joué un bon match contre une bonne équipe pendant la majeure partie de la rencontre. On a montré un visage différent de celui de notre dernier match en championnat de France (à Roanne, NDLR). Je pense qu'on a nos chances dans le groupe, on va les saisir. Il faut qu'on soit plus constants. »

Nanterre devra rapidement corriger ses difficultés à la finition. Mardi 13 octobre, les Franciliens recevront Rytas Vilnius pour leur deuxième rencontre de Basketball Champions League. Un rendez-vous déjà important pour éviter de débuter cette phase de groupes par deux défaites.