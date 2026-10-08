L'UCAM Murcie a parfaitement lancé sa campagne européenne. Mercredi 7 octobre, la formation espagnole a largement dominé Varèse (85-58) lors de la première journée de Basketball Champions League (BCL). Dans cette rencontre à sens unique, Jean-Marc Pansa s'est une nouvelle fois montré efficace avec 10 points, 5 rebonds, 3 contres et 1 interception en moins de 15 minutes, pour 11 d'évaluation.

Déjà auteur d'un double-double le week-end précédent en Liga Endesa, le pivot français confirme ses bonnes dispositions. Son compatriote Ismaël Kamagaté, titulaire dans le camp italien, a été nettement moins en réussite.

Jean-Marc Pansa enchaîne après son double-double en championnat

Le début de saison de Jean-Marc Pansa est encourageant. Après s'être illustré en championnat espagnol le week-end dernier (11 points et 11 rebonds) contre le FC Barcelone, l'intérieur français a confirmé son efficacité pour sa première sortie européenne de l'exercice 2026-2027.

Sorti du banc, Pansa a inscrit 10 points à 3/7 aux tirs et 4/6 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 5 rebonds, dont 3 offensifs, 1 passe décisive, 1 interception et surtout 3 contres. Le tout en seulement 14 minutes et 57 secondes, à cause de quatre fautes personnelles.

Son activité s'est rapidement fait remarquer dans la raquette. Au début du deuxième quart-temps, alors que Varèse venait de revenir à quatre longueurs (16-12), le Guyanais a redonné de l'air à Murcie avec un dunk puissant. Il a également conclu la rencontre par un nouveau dunk, portant le score final à 85-58.

Avec ses trois contres, Pansa a terminé meilleur contreur de la rencontre. Sa présence au rebond offensif et sa capacité à peser près du cercle ont également contribué à la domination intérieure de Murcie.

Murcie prend 17 points d'avance dès la première période

Les joueurs de Sito Alonso n'ont jamais véritablement laissé Varèse entrer dans la rencontre. Malgré un début de match relativement fermé, Murcie a rapidement pris les commandes grâce notamment à Michael Forrest, auteur de deux tirs à 3-points consécutifs dans le premier quart-temps.

Les Espagnols menaient déjà 16-8 après dix minutes, avant d'accentuer leur domination dans le deuxième quart-temps. Avec Dylan Ennis à la finition et une défense particulièrement efficace, Murcie a rejoint les vestiaires avec 17 points d'avance (39-22).

Le troisième quart-temps a définitivement enterré les espoirs italiens. Sous l'impulsion de Jonah Radebaugh, Juani Marcos et Emanuel Cate, les Espagnols ont continué à creuser l'écart pour atteindre la dernière période avec 24 longueurs d'avance (66-42).

Murcie a finalement remporté les quatre quart-temps pour s'imposer de 27 points (85-58). Une prestation collective aboutie, illustrée par les 27 passes décisives distribuées et les 49 rebonds captés par les joueurs de Sito Alonso.

Buen partido de Jean Marc Pansa. Contundente bajo los aros, intimidando tiros y taponando varias acciones. Poco a poco irá a más. Me gusta lo que ofrece pic.twitter.com/iEuQwF5tnd — Juan Carlos (@Juanki500) 7 octobre 2026

Dylan Ennis en tête, Emanuel Cate dominateur au rebond

Si Jean-Marc Pansa a apporté une contribution intéressante en sortie de banc, plusieurs de ses coéquipiers ont également brillé. Dylan Ennis a terminé meilleur marqueur de Murcie avec 16 points et 5 passes décisives, à 5/8 aux tirs.

Jonah Radebaugh a ajouté 11 points, 3 rebonds et 4 passes décisives, tandis que Juani Marcos a compilé 9 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Dans la raquette, Emanuel Cate a apporté 8 points, 9 rebonds et 4 interceptions, avec seulement un tir manqué.

Avec sept contres au total, dont trois pour Jean-Marc Pansa, Murcie a également imposé sa présence défensive près du panier. Les Espagnols ont limité leurs adversaires à 28,3 % de réussite aux tirs, dont 27,5 % à 2-points.

Ismaël Kamagaté limité à 2 points avec Varèse

La soirée a été beaucoup plus difficile pour Ismaël Kamagaté. Titulaire au poste de pivot, le Franco-Ivoirien n'a joué que 13 minutes et 44 secondes, pour une ligne statistique de 2 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre, avec 8 d'évaluation.

Kamagaté n'a converti aucun de ses deux tirs tentés et a inscrit ses deux seuls points sur la ligne des lancers francs. Il a également terminé avec un différentiel de -13 lors de son passage sur le parquet.

Plus globalement, Varèse a éprouvé de grandes difficultés à trouver des solutions offensives. Hunter Hale a été le principal pourvoyeur de points de la formation italienne avec 17 unités, mais à 6/16 aux tirs. Aucun autre joueur de Varèse n'a atteint la barre des 10 points.

Avec cette large victoire, Murcie prend un départ idéal dans sa campagne de Basketball Champions League (BCL). Pour Jean-Marc Pansa, cette première sortie continentale prolonge surtout un début de saison réussi, quelques jours seulement après son double-double face au Barça.