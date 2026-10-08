Le premier choc de la nouvelle rivalité française entre le Paris Basketball et l'ASVEL a tenu toutes ses promesses ! Dans une Adidas Aréna comble, l'ASVEL a fini par s'imposer sur le fil (96-98) malgré la performance monumentale de Nadir Hifi (30 points, son record en EuroLeague) et Tyson Etienne (27 points).

Forcément, trouver les ressources pour s'en sortir, malgré de tels coups de chaud parisiens, révèle des ressources importantes dans le camp villeurbannais. Si 13 pertes de balles étaient déjà comptabilisées à la mi-temps, les hommes de Tony Parker sont revenus des vestiaires avec plus d'intentions et d'attention. Un facteur que Tony Parker avait visiblement appuyé, comme il le raconte en conférence de presse.

"Ce que je dois gérer, c'est les balles perdues"

Pour le technicien villeurbannais, cette victoire dans la capitale s’est construite avant tout dans la tête. Malgré la pression parisienne et les sautes de concentration qui gangrénaient les rangs en début de match, ses joueurs ont su garder leur sang-froid jusque dans le money time. « Mentalement, j'ai trouvé l'équipe très solide. On a montré du caractère, pas facile de tenir dans cette salle ni de l'emporter avec 13 balles perdues à la mi-temps. Donc c'est de bon augure pour la suite », a souligné Tony Parker. « On est resté fort mentalement. On a rien lâché. On est resté calme », a-t-il apprécié.

Revenant sur les errements de ses hommes, qui laissaient échapper de trop nombreux ballons, l'entraîneur rhodanien n'a pas caché avoir dû hausser le ton à la pause. « J'ai juste mis un coup de pression, ils m'ont vraiment énervé. En plus, j'étais sonorisé par l'EuroLeague… Donc je suis désolé pour tous les gros mots », s'est-il amusamment excusé, avant de cibler son chantier prioritaire : « Moi, ce que je dois gérer, c'est les balles perdues. S'assurer qu'on n'a pas trop de balles perdues. Et la défense. »

Patty Mills, un héros à "reposer beaucoup"

Si la discipline défensive reste à parfaire, le secteur offensif de l'ASVEL tourne déjà à plein régime. Avec 98 points inscrits au final, les Villeurbannais ont une nouvelle fois fait étalage de leur puissance de feu et de leur adresse de loin pour contrecarrer les velléités de l'Adidas Aréna. « On joue très très bien en attaque. On l'a déjà vu, on l'a déjà prouvé. […] C'est pas un problème d'attaque. On a des forces, on joue bien au basket, on se passe la balle », a martelé le coach.

Patty Mills (ASVEL) - Nadir Hifi (Paris Basketball) Comparaison statistique entre deux joueurs Patty Mills Nadir Hifi PTS 21 30 REB 1 3 PD 4 2 IN 0 4 CO 0 0

Auteur de 21 points, Patty Mills a été l'un des grands artisans de ce succès, avec une sérénité appréciable dans les moments de tension. Mais Tony Parker sait qu'il ne pourra pas tirer systématiquement sur cette corde, en raison de l'âge de l'Australien. « Pat' est toujours précieux. Il a énormément d'expérience, et monte en puissance. J'avais décidé de le reposer, avec Jae [Crowder], contre Gravelines, ce qui était un gros risque pour nous. Mais je sais très bien que sur le long terme, si je veux avoir Patty et Jae à fond, il va falloir que je les repose beaucoup dans le championnat de France. Ça va être comme ça toute l'année, et je vais l'assumer, de toute façon. »

Un "match référence" après six rencontres

Couronné de l'exécution parfaite des systèmes demandés dans les deux dernières minutes, le déplacement parisien résonne comme un petit tournant dans le début de saison villeurbannais. « Pour l'instant, c'est un match référence, ça c'est sûr. C'est notre plus grosse victoire. C'est notre match référence du début de saison », tranche sans hésiter Tony Parker. « Gagner chez eux, surtout quand ils sont en feu… Oui bien sûr, c'est une victoire référence. »

Une victoire fondatrice face au nouveau rival national, avant de poursuivre un calendrier tout aussi exigeant. L'ASVEL reçoit la Chorale de Roanne pour une possible vengeance de la SuperCoupe LNB, puis l'Etoile Rouge et le Real Madrid se présenteront sur la route de Tony Parker.

Depuis l'Adidas Aréna, Paris...