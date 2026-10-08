Les Golden State Valkyries ne sont plus qu'à une victoire des Finals WNBA. Devant leur public du Chase Center, les coéquipières de Gabby Williams ont remporté le deuxième match de leur demi-finale contre les Las Vegas Aces (83-81), ce mercredi 7 octobre. Un succès arraché dans les dernières secondes après avoir compté jusqu'à 17 points d'avance, avant de subir le retour des championnes en titre. L'internationale française a terminé avec 20 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes, dont une offrande déterminante à Veronica Burton dans la dernière minute.

Golden State mène désormais 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. Vendredi, dans le Nevada, les Valkyries auront une première occasion de rejoindre les Finals WNBA. Un accomplissement historique pour une franchise qui dispute seulement sa deuxième saison dans la ligue nord-américaine.

Gabby Williams et les Valkyries prennent rapidement le contrôle

Comme lors de la première rencontre, Golden State a imposé son rythme dès les premières possessions. Kayla Thornton et Gabby Williams ont trouvé la cible derrière la ligne à 3-points pour permettre aux Valkyries de prendre rapidement les commandes (15-7). Les Aces, dépendantes des initiatives de Chelsea Gray et A'ja Wilson, ont terminé le premier quart-temps avec seulement 11 points inscrits (19-11).

L'entrée de Tiffany Hayes a accentué les difficultés de Las Vegas. L'arrière a apporté son agressivité offensive, tandis que Janelle Salaün a profité d'une transition pour inscrire ses premiers points. Un tir primé de Kaitlyn Chen a ensuite porté l'avance des locales à 16 longueurs (34-18).

Jackie Young a permis aux Aces de limiter les dégâts avant la pause, mais Golden State conservait une avance confortable à la mi-temps (42-31).

Au retour des vestiaires, Gabby Williams a poursuivi son travail offensif. L'internationale française a notamment inscrit un panier à mi-distance, puis un tir à 3-points face à Chelsea Gray pour redonner 13 points d'avance aux Valkyries (52-39).

Tiffany Hayes a ensuite pris le relais. Avec 21 points en seulement 17 minutes, à 6/10 aux tirs et 8/8 aux lancers francs, elle a terminé meilleure marqueuse de Golden State. Son activité a permis aux Valkyries de conserver une avance de 11 points à l'entrée du dernier quart-temps (66-55).

Las Vegas efface 17 points de retard et passe devant

La dernière période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Les Aces ont progressivement retrouvé leur efficacité extérieure, notamment grâce à Jackie Young, Stephanie Talbot, Dana Evans et Chelsea Gray.

Alors que Golden State éprouvait de grandes difficultés à marquer, Las Vegas a égalisé à 74-74 avant de prendre les commandes sur un panier d'A'ja Wilson à moins de deux minutes de la fin.

La star des Aces a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 24 points à 9/16 aux tirs, accompagnés de 7 rebonds. Chelsea Gray a ajouté 19 points et 6 passes décisives, tandis que Jackie Young a compilé 14 points et 8 passes décisives.

Les Valkyries, qui avaient pourtant maîtrisé les trois premiers quarts-temps, se retrouvaient alors menacées de perdre l'avantage du terrain avant leur déplacement à Las Vegas.

Gabby Williams délivre la passe décisive du match

C'est dans les dernières possessions que Gabby Williams a fait la différence. La Française a d'abord inscrit un panier à mi-distance pour relancer Golden State, avant de servir Veronica Burton derrière la ligne à 3-points.

À 41,5 secondes du terme, la meneuse a converti ce tir décisif malgré le retour défensif d'A'ja Wilson. Les Valkyries reprenaient les commandes (79-76) et ne les lâcheraient plus.

VERONICA BURTON FOR THE LEAD! BALLHALLA AND THE VALKYRIES BENCH IS GOING LOCO! 😱 pic.twitter.com/CyrvCuaJvG — WNBA on NBC and Peacock (@WNBAonNBC) 8 octobre 2026

La fin de rencontre s'est ensuite transformée en bataille sur la ligne des lancers francs. Kayla Thornton, auteure de 16 points, puis Veronica Burton ont assuré quatre lancers francs consécutifs pour préserver l'avantage de Golden State.

À 83-81, Jackie Young a volontairement manqué son dernier lancer franc pour tenter d'offrir une ultime possession aux Aces. Las Vegas a récupéré le ballon, mais Kiah Stokes a contré la dernière tentative adverse pour sceller la victoire.

Gabby Williams a ainsi bouclé sa soirée avec 20 points à 7/17 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. Une nouvelle prestation majeure dans la campagne de playoffs des Valkyries.

« Nous devions protéger Ballhalla » : Gabby Williams salue le public

Après la rencontre, l'internationale française a souligné l'importance de l'ambiance du Chase Center, surnommé « Ballhalla » par les supporters de Golden State.

« Nous savions qu'elles voulaient venir prendre un match ici, mais nous devions protéger Ballhalla. C'est notre sixième joueuse, vraiment. Sur le terrain, nous le ressentons », a-t-elle expliqué au micro de Peacock.

La Franco-Américaine a également reconnu que cette fin de rencontre difficile pouvait être utile à son équipe avant de se déplacer à Las Vegas.

« Je suis contente que nous ayons eu un match serré aujourd'hui. Je pense que nous en avions besoin. Cela nous a sorties de notre zone de confort et nous allons devoir faire la même chose sur leur terrain. »

Trois Françaises à une victoire des Finals WNBA

Au-delà de Gabby Williams, deux autres Françaises participent à cette aventure avec Golden State. Janelle Salaün, récemment élue à l'unanimité meilleure remplaçante de WNBA, a inscrit 2 points et capté 1 rebond en 4 minutes. Aminata Gueye a également marqué 2 points, avec 2 rebonds et 1 passe décisive en 13 minutes, mais elle a été pénalisée par les fautes personnelles.

Les trois internationales françaises pourraient donc se qualifier pour les Finals WNBA dès vendredi. Pour y parvenir, Golden State devra remporter une troisième rencontre face aux Aces, cette fois sur leur parquet.

Jamais une équipe n'a réussi à renverser une série de playoffs WNBA après avoir été menée 2-0. Les Valkyries disposent ainsi d'un avantage considérable avant ce troisième rendez-vous, programmé vendredi 9 octobre à 21h30 heure de l'Est, soit samedi à 3h30 en France.

Dans l'autre demi-finale, Atlanta mène également 2-0 contre New York après sa victoire en prolongation (101-98). Marine Fauthoux a notamment inscrit le panier à 3-points permettant au Liberty d'arracher la prolongation, sans empêcher la défaite de son équipe.