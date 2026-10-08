À l’approche des playoffs, beaucoup avaient enterré Marine Fauthoux (1,74 m, 25 ans). Lors de sa saison rookie, la meneuse de 25 ans avait réussi à grappiller des minutes (21 matchs à 12 minutes de moyenne), mais restait loin dans la rotation. Surtout, les playoffs WNBA laissent généralement la place aux joueuses expérimentées, et donc pas vraiment à une rookie, qui sort d’autant plus d’une longue blessure.

La surprise du chef

Le premier tour face à Minnesota confirmait ce postulat, puisque l’ancienne joueuse de Basket Landes n’y a disputé que… deux minutes, en cumulé sur les trois matchs. Mais le staff dirigé par Chris DeMarco n’a pas peur de tenter des choses, et il a réservé une surprise française au Dream d’Atlanta, adversaire en finale de conférence.

Déjà au premier match (défaite 82-92 à Atlanta), Fauthoux a joué 12 minutes, passant devant sa compatriote Marine Johannès dans la rotation. Mais si elle n’a pas marqué, c’est qu’elle se réservait pour le deuxième match trois jours plus tard, soit cette nuit.

La surprise du chef a étonné tout le monde dans cette nuit du 6 au 7 octobre. Cette fois carrément la première joueuse à sortir du banc, Marine Fauthoux a… explosé tous ses records personnels. En saison régulière, la fille du sélectionneur de l’équipe de France n’avait jamais dépassé les 15 points dans un match. Cette nuit, elle vient d’en marquer 20… en finale de conférence de playoffs.

20 points à 8/10 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, soit 27 d’évaluation en 31 minutes. Pour une joueuse qui était hors-rotation il y a encore une semaine, la ligne statistique est délirante. Surtout à ce stade de la compétition, qui consacre l’élite de l’élite du basket féminin mondial.

Made for these moments 😮‍💨



Marine Fauthoux is stepping up for New York as she speeds to the cup!



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Fauthoux toute proche d'être l'héroïne d'une ville

Tout de suite en confiance, Fauthoux a marqué son premier 3-points à peine deux minutes après sa sortie du banc, à la fin d’une possession compliquée. De quoi lancer les hostilités. Au-delà de son cas personnel, les joueuses new-yorkaises ont été grandement mises en difficulté. Notamment à cause du manque de profondeur de banc, auquel la Française ne peut pas remédier seule.

Brenna Stewart a fait cavalière seule, marquant 35 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Sabrina Ionescu n’a pas assez pesé, Pauline Astier est restée discrète (5 points en 14 minutes), et le reste du banc en dehors de Fauthoux n’a marqué que… 3 points en cumulé. Le Liberty était même parti pour perdre dans le temps réglementaire… avant que la magie Fauthoux opère de nouveau.

MARINE FAUTHOUX THREE BALL SENDS GAME 2 TO OVERTIMEpic.twitter.com/xQcjJvwUiP — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) 8 octobre 2026

Sur un système dessiné pour elle (!), la Française a pris ses responsabilités et planté le tir de l’égalisation, pour climatiser la salle d’Atlanta. « Marine vit pour ce genre de grands moments, c'est le genre de joueuse qu'elle est. Elle a tout donné ce soir » a apprécié son coach Chris DeMarco, qui n'était pas surpris le moins du monde.

New-York dos au mur

Les New-Yorkaises parviendront à défendre la dernière possession du Dream en suivant, et à arracher ainsi la prolongation grâce à elle. Mais celle-ci fut d’un autre acabit. Les hôtes du match ont réussi à prendre le contrôle de cette prolongation, et à l’emporter malgré un dernier shoot à 3-points de Fauthoux. En tant que compétitrice, il y a fort à parier que la Française ne pourra pas se satisfaire de sa performance vu que la défaite est au bout.

La dernière possession du Liberty a laissé grande confusion, puisque l’équipe avait un temps-mort pour avancer la balle avec 5 secondes au chronomètre, mais ne l’a pas utilisé. Le match s’est donc terminé sur un tir pris à l’arrache, et fini en air-ball. En conférence de presse, les joueuses et le coach ont dévoilé que les arbitres leur ont signifié — à tort — qu'elles n'avaient plus de temps-mort. Une erreur cruciale dans un moment si important.

Champion en 2024 mais battu au premier tour l'année suivante, le New-York Liberty se retrouve mené 2-0 par Atlanta. Ayant réussi l'upset 1-8 au premier tour, la tâche sera bien plus ardue cette fois. Les New-Yorkaises sont dos au mur dans cette série disputée au meilleur des 5 matchs. « Ce qu'il s'est passé, s'est passé. Ça n'a pas d'importance. On doit se tourner vers le Match 3, et être prêts à le remporter » a conclu le coach. Le doublé rêvé par la ville après le titre NBA relèverait maintenant de l'exploit.