La fête a tourné à la contre-soirée, à l'Adidas Aréna. Mercredi 7 octobre, le Paris Basketball recevait l'ASVEL, pour la première opposition de la saison entre les deux nouveaux rivaux français. Comptant pour la quatrième journée d'EuroLeague, la rencontre a longtemps semblé dans les mains du Paris Basketball, tracté par un Nadir Hifi record en compétition européenne (30 points).

Mais les mains ont fini par glisser, dans les dernières secondes du match. Un score renversé (96-98), qui tient aussi sur des erreurs concédés tout le long du match, estimait Maxime Lefèvre en conférence de presse, après la rencontre.

"Des erreurs dans tous les sens" fatales au Paris Basketball

Face aux journalistes, le technicien parisien n'a pas cherché à masquer sa déception. "Énormément de frustration, je ne vais pas vous mentir. C'est un match qu'on aurait dû gagner", a d'abord lâché Maxime Lefèvre. Avant de poursuivre, hagard devant les statistiques de la feuille de match : "On a 17 shoots de plus, quelque chose comme ça. Quand on regarde la feuille de match, c'est difficile de comprendre comment on l'a perdu."

Mais très vite, l'entraineur du Paris Basketball a rationalisé ce revers. Malgré un bon départ, les Parisiens ont laissé filer des occasions de faire le trou dès le premier quart-temps, avant de prendre l'eau dans le deuxième acte. "On a fait trop d'erreurs dans les détails, et ça nous a coûté à la fin. Au début du match, on a raté beaucoup de shoots ouverts, de lay-ups, on aurait pu prendre un plus gros avantage. Et après, en défense, on s'est relâché. Des erreurs dans tous les sens... »

Un cap à franchir sur la tenue des duels

Interrogé sur les leviers à activer pour corriger le tir et contenir l'adresse extérieure adverse lors des prochaines échéances, l'entraîneur parisien a identifié un point déterminant à ses yeux. "Ce qui me reste à l'esprit, c'est qu'on a du mal à défendre sur la balle. Donc d'une, il faut déjà défendre sur la balle pour éviter des décalages. Ensuite, il faut être plus rapide sur les rotations", a détaillé Maxime Lefèvre.

Trop friable sur pénétrations, Paris a fini par se faire punir à 3-points par Tremont Waters et ses coéquipiers. La leçon est douloureuse ; elle doit devenir fondatrice pour le club de la capitale, qui peut pointer à la dernière place du classement de l'EuroLeague après quatre journées, en cas de succès du Maccabi Tel-Aviv et du Real Madrid...

Depuis l'Adidas Aréna, Paris...