Tyrese Haliburton régale une université pour son retour !

Le retour de Tyrese Haliburton avec les Indiana Pacers s'est déroulé dans un cadre particulier. Mercredi 7 octobre, le meneur américain a disputé son premier match depuis sa grave blessure au tendon d'Achille, subie lors du match 7 des Finales NBA 2025 contre Oklahoma City. Pour cette rencontre de présaison face aux Timberwolves, organisée au Hilton Coliseum d'Ames, il retrouvait la salle de son ancienne université, Iowa State.

Et pour permettre aux étudiants d'en profiter, Haliburton avait décidé de leur offrir leurs places. Selon ESPN, le joueur a acheté l'intégralité des billets réservés aux tribunes étudiantes, avant que l'université n'organise une loterie pour les distribuer gratuitement.

PROFIL JOUEUR Tyrese HALIBURTON Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 26 ans (29/02/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 7 #192 REB 0 #371 PD 6 #17

Haliburton tenait à retrouver l'ambiance d'Iowa State

Passé par Iowa State entre 2018 et 2020, avant sa sélection au 12e rang de la Draft NBA, Tyrese Haliburton conserve des liens étroits avec l'établissement. C'est notamment là qu'il a rencontré son épouse Jade, à qui il avait demandé sa main sur le parquet de l'université.

« J'invite tous les étudiants et nous aurons toujours des tribunes étudiantes, donc je pense que ce sera sympa. Je ne sais pas si tout le monde sera supporter des Pacers », expliquait-il mardi à Indianapolis, après l'entraînement.

Tyrese Haliburton's first bucket back after tearing his Achilles in the 2025 Finals 🙏



He got to do it in Ames, Iowa where he played college basketball at Iowa State ❤️ pic.twitter.com/jh8oz6AcdB — ESPN (@espn) 7 octobre 2026

L'organisation de cette rencontre ne date pas d'hier. Haliburton avait lui-même suggéré l'idée plusieurs années auparavant. D'après son entraîneur Rick Carlisle, le match devait initialement se tenir en 2025, avant d'être repoussé en raison de sa blessure.

« Je pense que ce sera agréable pour tout le monde. Je sais que personne n'est aussi passionné par Iowa State que les étudiants actuels », ajoutait le meneur auprès des journalistes.

"It's been 472 days since I played a game of basketball. I wouldn't want to do it anywhere else but my second home... Iowa State is so special to me."



Before his return to the court, Tyrese Haliburton addresses the crowd in Ames, Iowa 🫶 pic.twitter.com/JqQEFkIN73 — NBA (@NBA) 7 octobre 2026

7 points et 6 passes pour son premier match depuis les Finales NBA 2025

Sur le terrain, le retour d'Haliburton s'est accompagné d'une victoire des Pacers contre les Timberwolves (123-112). Pour sa première apparition après plus de quinze mois d'absence et une saison 2025-2026 entièrement manquée, le double All-Star a inscrit 7 points et distribué 6 passes décisives en 16 minutes. Il a également ajouté une interception et deux contres.

Cette rencontre marque une première étape dans sa reprise de la compétition. Haliburton avait dû observer une longue période de rééducation. Son retour intervient désormais à l'approche de la saison régulière 2026-2027, avec l'objectif de retrouver progressivement son rythme.