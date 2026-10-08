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Kyrie Irving évoque une autre blessure qui a compliqué son retour après 19 mois d'absence

Kyrie Irving s'apprête à retrouver les parquets NBA avec les Dallas Mavericks, 19 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Avant sa reprise en présaison, le meneur américain a révélé avoir également rencontré des difficultés au cours de sa rééducation.
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Résumé
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Kyrie Irving évoque une autre blessure qui a compliqué son retour après 19 mois d'absence
Kyrie Irving au Media Day des Dallas Mavericks.
Crédit photo : Jerome Miron-Imagn Images
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L'absence prolongée de Kyrie Irving ne s'explique pas uniquement par sa grave blessure au genou gauche. Alors qu'il s'apprête à retrouver la compétition avec les Dallas Mavericks, le meneur américain a révélé avoir également été victime d'une blessure au mollet en décembre 2025. Une complication jusqu'ici peu évoquée, qui a perturbé sa rééducation et repoussé son retour sur les parquets.

Cette précision a été apportée lors de sa rencontre avec les médias, en marge des deux matchs de présaison programmés à Macao contre les Houston Rockets, les 9 et 11 octobre.

PROFIL JOUEUR
Kyrie Irving
Kyrie IRVING
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 34 ans (23/03/1992)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
24,7
#15
REB
4,8
#132
PD
4,6
#60

Une blessure au mollet qui a retardé Kyrie Irving de plusieurs semaines

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 3 mars 2025, lors d'une rencontre face aux Sacramento Kings, Kyrie avait entamé un long processus de rééducation après son opération.

Mais en décembre, alors que sa récupération progressait, une blessure au mollet est venue interrompre son travail pendant quatre semaines. Ce nouvel incident aurait retardé son retour d'environ deux mois, contribuant à la décision de ne pas le faire rejouer durant la saison 2025-2026.

En février dernier, Dallas avait officiellement annoncé que son meneur ne participerait à aucune rencontre sur l'exercice en cours. Le club avait alors privilégié une récupération complète, sans communiquer sur cette blessure supplémentaire.

« Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne », avait déclaré Irving dans le communiqué des Mavericks. « Je suis reconnaissant envers l'organisation, mes coéquipiers et nos supporters pour leur soutien tout au long de ce processus. J'ai hâte de revenir plus fort la saison prochaine. »

Un retour attendu après 19 mois d'absence

Désormais rétabli, Kyrie Irving assure ne plus être soumis à des restrictions physiques. Lors du Media Day de Dallas, le 25 septembre, il s'était montré particulièrement confiant concernant son état de santé.

« Je suis prêt à retourner sur le terrain et à me battre. Je sais qu'il y aura des sceptiques et des questions sur mon niveau, mais j'ai la confiance d'un champion », avait-il expliqué.

L'entraîneur des Mavericks, Dusty May, a confirmé que son meneur participerait à l'une des deux rencontres de présaison contre Houston à Macao. Il s'agira de sa première apparition en match depuis mars 2025.

Son retour doit permettre à Dallas de retrouver l'un de ses principaux éléments offensifs après une saison conclue sur un bilan de 26 victoires et 56 défaites. Avant sa blessure, Irving tournait à 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne en 2024-2025.

Il pourra également évoluer aux côtés de Cooper Flagg, élu Rookie de l'année en 2026, avec lequel il n'a encore jamais disputé de rencontre officielle.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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