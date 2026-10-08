Kyrie Irving évoque une autre blessure qui a compliqué son retour après 19 mois d'absence

L'absence prolongée de Kyrie Irving ne s'explique pas uniquement par sa grave blessure au genou gauche. Alors qu'il s'apprête à retrouver la compétition avec les Dallas Mavericks, le meneur américain a révélé avoir également été victime d'une blessure au mollet en décembre 2025. Une complication jusqu'ici peu évoquée, qui a perturbé sa rééducation et repoussé son retour sur les parquets.

Cette précision a été apportée lors de sa rencontre avec les médias, en marge des deux matchs de présaison programmés à Macao contre les Houston Rockets, les 9 et 11 octobre.

PROFIL JOUEUR Kyrie IRVING Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 188 cm Âge: 34 ans (23/03/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 24,7 #15 REB 4,8 #132 PD 4,6 #60

Une blessure au mollet qui a retardé Kyrie Irving de plusieurs semaines

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 3 mars 2025, lors d'une rencontre face aux Sacramento Kings, Kyrie avait entamé un long processus de rééducation après son opération.

Mais en décembre, alors que sa récupération progressait, une blessure au mollet est venue interrompre son travail pendant quatre semaines. Ce nouvel incident aurait retardé son retour d'environ deux mois, contribuant à la décision de ne pas le faire rejouer durant la saison 2025-2026.

En février dernier, Dallas avait officiellement annoncé que son meneur ne participerait à aucune rencontre sur l'exercice en cours. Le club avait alors privilégié une récupération complète, sans communiquer sur cette blessure supplémentaire.

« Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne », avait déclaré Irving dans le communiqué des Mavericks. « Je suis reconnaissant envers l'organisation, mes coéquipiers et nos supporters pour leur soutien tout au long de ce processus. J'ai hâte de revenir plus fort la saison prochaine. »

Mavericks G Kyrie Irving revealed today that he had a Grade 2 calf strain during last season in December that set him back 8 weeks as he was recovering from his torn ACL #MFFL pic.twitter.com/TTqmUp8DId — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) 8 octobre 2026

Un retour attendu après 19 mois d'absence

Désormais rétabli, Kyrie Irving assure ne plus être soumis à des restrictions physiques. Lors du Media Day de Dallas, le 25 septembre, il s'était montré particulièrement confiant concernant son état de santé.

« Je suis prêt à retourner sur le terrain et à me battre. Je sais qu'il y aura des sceptiques et des questions sur mon niveau, mais j'ai la confiance d'un champion », avait-il expliqué.

L'entraîneur des Mavericks, Dusty May, a confirmé que son meneur participerait à l'une des deux rencontres de présaison contre Houston à Macao. Il s'agira de sa première apparition en match depuis mars 2025.

Dusty May on seeing Kyrie work out:



"I felt like I left the gym watching Picasso paint a picture."



"As a first-time NBA coach, I'm going to lean on him in a lot of areas ... He's one of the greatest point guards to ever play our game."



Irving is Mavs' longest-tenured player. pic.twitter.com/Y1toFjYgJD — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 23 septembre 2026

Son retour doit permettre à Dallas de retrouver l'un de ses principaux éléments offensifs après une saison conclue sur un bilan de 26 victoires et 56 défaites. Avant sa blessure, Irving tournait à 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne en 2024-2025.

Il pourra également évoluer aux côtés de Cooper Flagg, élu Rookie de l'année en 2026, avec lequel il n'a encore jamais disputé de rencontre officielle.