Le nouveau propriétaire de Portland vise le titre NBA

Le nouveau propriétaire des Portland Trail Blazers, Tom Dundon, voit grand. Dans un courrier adressé mardi 6 octobre aux abonnés de la franchise, l'homme d'affaires américain a assuré vouloir ramener un titre NBA dans l'Oregon, près d'un demi-siècle après le seul sacre du club, en 1977. Une déclaration ambitieuse de la part d'un dirigeant dont les premiers mois à Portland ont pourtant été marqués par plusieurs controverses.

Arrivé aux commandes des Blazers au printemps 2026, Dundon a notamment été critiqué pour une vague de licenciements et sa gestion des négociations concernant la rénovation du Moda Center. Dans ce climat tendu, le propriétaire a choisi de s'adresser directement aux supporters pour préciser ses intentions.

Tom Dundon veut ramener Portland au sommet de la NBA

Dans son message, relayé par ESPN et l'Associated Press, Tom Dundon a d'abord salué la fidélité des supporters des Blazers.

« J'apprends encore à connaître Portland et ses supporters. Mais une chose est déjà claire : vous êtes présents, vous vous souciez de votre équipe et vous attendez mieux que la médiocrité. Je respecte cela. »

Également actionnaire des Carolina Hurricanes en NHL, récemment sacrés champions de la Coupe Stanley, il compte reproduire cette réussite avec sa nouvelle franchise.

Tom Dundon won a Stanley Cup—now he turns his attention to an NBA coaching search.



After Carolina’s title run, Dundon’s $4.24 billion Trail Blazers deal has shifted focus back to Portland’s sideline. — Front Office Sports (@FOS) 15 juin 2026

« J'ai constaté le même engagement à Raleigh, où les supporters viennent de voir leur équipe soulever la Coupe Stanley. Je ne crois pas aux promesses que je ne peux pas tenir. Mon bilan parle de lui-même et mon intention est claire : ramener un titre de champion à Portland. »

Un objectif ambitieux pour les Trail Blazers, qui viennent seulement de retrouver les playoffs après cinq années d'absence.

Un discours ambitieux après une vague de licenciements

Reste que les déclarations du milliardaire contrastent avec certaines de ses premières décisions. Environ 70 salariés de la franchise ont été licenciés durant l'été, suscitant de vives critiques autour de sa politique de gestion.

Le dirigeant, qui entend désormais viser les sommets de la NBA, a donc commencé par réduire sensiblement les effectifs de son organisation. Une manière de procéder qui n'a pas contribué à rassurer les supporters sur ses intentions.

An anonymous Trail Blazers employee says Tom Dundon didn’t view purchasing the franchise as buying the Portland Trail Blazers, but rather buying “1/30th of the NBA.”



(Via @jwquick) pic.twitter.com/5X6rOzueTf — NBABase (@TheNBABase) 3 octobre 2026

L'avenir du Moda Center toujours en négociation

L'autre dossier sensible concerne la rénovation du Moda Center. Les nouveaux propriétaires réclament 585 millions de dollars de financements publics pour moderniser l'enceinte.

Si l'État de l'Oregon, le comté de Multnomah et la ville de Portland se sont accordés sur leur participation financière, les négociations autour du futur bail doivent encore aboutir d'ici décembre. Faute d'accord, les craintes d'un éventuel déménagement de la franchise persistent.

« Concernant la salle, notre priorité est le long terme. Nous travaillons pour que le Moda Center reste l'une des meilleures enceintes de NBA. Il reste du travail et nous continuerons à avancer jusqu'à y parvenir », a assuré Dundon.

Around the league, people are quietly asking if new Blazers owner Tom Dundon would rather relocate than fix the Moda Center standoff, per @johnhollinger



The problem: Seattle and Vegas are expansion turf, Austin and Nashville are blocked by the Spurs and Grizzlies, and nothing… pic.twitter.com/zWfmAETXmn — NBARetweet (@RTNBA) 21 juillet 2026

Le propriétaire n'a toutefois apporté aucune garantie définitive sur le maintien des Blazers dans leur ville actuelle. Avant de penser à un deuxième titre NBA, Portland devra donc obtenir davantage de certitudes concernant son avenir.