Les Clippers privés de Brandon Ingram pour débuter la saison

Les Los Angeles Clippers devront patienter avant de pouvoir aligner Brandon Ingram sous leurs nouvelles couleurs. La franchise californienne a confirmé mercredi que son ailier ne serait pas disponible pour la réception des Sacramento Kings, le 21 octobre, à l'occasion de son premier match de saison régulière. Une absence attendue, mais désormais officielle, qui retarde les débuts de la principale recrue de l'été.

Selon Tomer Azarly, les Clippers devront également composer sans Yanic Konan Niederhauser, toujours gêné par une blessure au pied.

Brandon Ingram toujours en convalescence après son opération

La situation de Brandon Ingram est suivie avec attention depuis plusieurs mois. Opéré en mai dernier pour traiter des douleurs au talon droit, l'ancien joueur des Raptors a également subi une intervention destinée à réparer une déchirure partielle du tendon d'Achille droit.

Cette blessure avait compliqué sa fin de saison à Toronto, notamment lors du premier tour des playoffs face à Cleveland. L'ailier avait alors été limité à 12 points de moyenne, avec seulement 32,8 % de réussite aux tirs en cinq rencontres.

The Clippers announced that they found that Brandon Ingram had a partially torn Achilles tendon in his foot after his heel surgery and that he will not be ready for the start of the season. pic.twitter.com/zgS4KXAZ89 — Yahoo Sports (@YahooSports) 28 septembre 2026

Pour autant, les dernières informations concernant sa récupération sont plutôt encourageantes. D'après Jake Fischer, de Bleacher Report, un retour plus rapide que prévu serait envisageable.

« J'ai entendu dire qu'il y avait de l'optimisme concernant un retour de Brandon Ingram sur les parquets plus tôt que ce qui était réellement anticipé », rapportait-il récemment.

Aucune date précise de reprise n'a cependant été communiquée par les Clippers, qui privilégient la prudence.

Brandon Ingram doing light shooting/court work prior to Clippers first practice in Hawaii. Expected to miss start of the season after heel/Achilles surgery.



Ty Lue: “As he gets closer, we got to start getting him on the floor and going through the plays, seeing what he likes.” pic.twitter.com/kFTIl0sCIC — Anthony Slater (@anthonyVslater) 29 septembre 2026

Une recrue majeure après une saison All-Star à Toronto

Arrivé à Los Angeles durant l'intersaison dans le cadre de l'échange ayant envoyé Kawhi Leonard aux Raptors, Brandon Ingram doit occuper une place importante dans le dispositif de Tyronn Lue.

Sa dernière saison au Canada avait confirmé son statut de référence offensive. En 77 rencontres de saison régulière, il avait compilé 21,5 points, 5,6 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne, avec 47,7 % de réussite aux tirs et 38,2 % à 3-points.

Des performances qui lui avaient permis de décrocher sa deuxième sélection au All-Star Game et de contribuer aux 46 victoires de Toronto.

Son indisponibilité prive donc momentanément les Clippers d'un joueur capable de créer son propre tir et d'apporter une production offensive régulière sur les ailes.

Yanic Konan Niederhauser is catching lobs pic.twitter.com/tjOFa2j4b2 — Joey Linn (@joeylinn_) 29 septembre 2026

Derrick Jones Jr. et Rui Hachimura davantage sollicités

En attendant son retour, Los Angeles devra notamment s'appuyer sur Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et le jeune Keaton Wagler pour assurer la rotation sur les ailes.

L'absence de Niederhauser, également annoncée pour le début de saison, réduit par ailleurs les possibilités de rotation à l'intérieur.

Les Clippers devront donc lancer leur exercice 2026-2027 avec un effectif incomplet, en espérant récupérer rapidement deux éléments de leur rotation.