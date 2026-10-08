Djahi Binet, ce Français encore méconnu qui a réussi ses débuts en Coupe d'Europe

Rookie français, Djahi Binet a réussi son entrée en FIBA Europe Cup avec 15 points et 12 rebonds en sortie de banc, ce mercredi 8 face au Benfica. Cependant, ce deuxième double-double de la saison n'a pas suffi aux Bakken Bears, battus à domicile (81-91) lors de la première journée du groupe G. Les Danois ont surtout perdu le match dans le troisième quart-temps, remporté 27-14 par les Portugais.

Djahi Binet parfait aux lancers-francs

Passé professionnel tout récemment après son parcours en NCAA, Djahi Binet fait partie des joueurs importants du plus grand club danois. Il l'a encore montré ce mercredi avec notamment une belle réussite aux tirs : le natif de Nice a converti 4 de ses 6 tirs et ses 7 lancers-francs. Il a également capté 12 rebonds (dont 5 offensifs), ajouté une passe décisive et une interception, sans perdre un seul ballon.

Myles Corey a été le seul joueur des Bears à marquer davantage, avec 18 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Shaquille Rombley a lui aussi réalisé un double-double dans la raquette (14 points, 13 rebonds). Côté portugais, l'ancien joueur de Sorgues ou encore Fos Aaron Broussard a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points, dont cinq paniers à 3-points.

PROFIL JOUEUR Djahi BINET Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Nationalités: Stats 2026-2027 / Fiba Europe Cup PTS 15 #70 REB 12 #7 PD 1 #197

Bakken distancé au retour des vestiaires

Les Bears n'étaient menés que de 2 points à la pause (36-38). Benfica a ensuite pris le large pour entamer le dernier quart-temps avec quinze points d'avance (50-65). L'écart a atteint 19 points (58-77), avant une réaction des Bakken Bears. Revenus à -6 (77-83), les Danois ont tenté un comeback en fin de rencontre mais les Portugais se sont finalement imposés 81-91.

La même ligne statistique qu'en ouverture de la Basketligaen

Djahi Binet avait déjà compilé 15 points et 12 rebonds le 24 septembre, lors de la première journée du championnat danois face à Horsens. Il avait alors terminé meilleur marqueur de Bakken, devant Quinton Mincey et Ian DuBose. Les Bears s'étaient imposés 83-64.

Une première saison professionnelle au Danemark

Djahi Binet dispute sa première saison professionnelle, après un parcours universitaire aux États-Unis conclu au sein du programme de Southern Mississippi la saison dernière.

Les Bears recevront les Randers Cimbria le 10 octobre, avant de se déplacer chez les Lions de Genève le 14 octobre en FIBA Europe Cup.